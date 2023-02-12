المستقبل الآن - التغير المناخي وهجرة الطيور

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هل حاولت كسر بيضة دجاج نيئة باليد؟ في حلقة اليوم نكشف عن مدى قوة قشرة البيض ومدى ذكاء الطيور. كما نتعرف على رحلات الطيور المهاجرة وكيف تغير مسارها بسبب التغير المناخي. ومواضيع أخرى.
أدى تفشي إنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة وفرنسا إلى تقليص الإمدادات العالمية من البيض ورفع أسعار المواد الغذائية الأساسية، في وقت تعطل فيه الحرب في أوكرانيا الشحنات إلى أوروبا والشرق الأوسط.
ليس لتغير المناخ مظاهر سلبية دائماً، فبفضل تغير المناخ وبالتحديد ظاهرة الاحتباس الحراري ازدادت شدة الرياح قوةً، وهو ما أدى إلى زيادة إيجابية في وزن طيور القطرس، أكبر الطيور الطائرة على وجه الأرض، تعرف عليها.
التقليل من الرحلات الجوية واستخدام وسائل النقل العام والاستهلاك الحذر للمياه هي سبل معروفة للمساعدة في مكافحة تغير المناخ، لكن الكثير منا ينسى مدى الاختلاف الذي يمكننا إحداثه من خلال تغيير العادات الغذائية.
خلص تقرير صادر عن جامعة الأمم المتحدة إلى أن الكوارث المناخية والأوبئة لها مسببات واحدة، بالرغم من تباعد أماكن حدوثها، ورسم التقرير صورا مأساوية لتبعات هذه الأزمة في حال اهمال معالجتها بشكل جدي وعاجل.
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