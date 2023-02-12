 المستقبل الآن - التغير المناخي وهجرة الطيور | المستقبل الآن | DW | 19.02.2023

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المستقبل الآن

المستقبل الآن - التغير المناخي وهجرة الطيور

هل حاولت كسر بيضة دجاج نيئة باليد؟ في حلقة اليوم نكشف عن مدى قوة قشرة البيض ومدى ذكاء الطيور. كما نتعرف على رحلات الطيور المهاجرة وكيف تغير مسارها بسبب التغير المناخي. ومواضيع أخرى.

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ARCHIV - HANDOUT - Das undatierte Handout zeigt eine Ölplattform von British Petroleum im Golf von Mexiko. Die Ölarbeiter im Golf von Mexiko sind im Zwangsurlaub. Seitdem Hurrikan «Isaac» das Meer vor der US-Küste aufwühlt, ruht die Produktion auf den meisten Öl- und Gasplattformen. Die Konzerne haben ihre Leute schon vor Tagen von den stählernen Inseln im Atlantik abgezogen. Es ist eine Vorsichtsmaßnahmen - und lange einstudierte Routine. Foto: BRITISH PETROLEUM HANDOUT EDITORIAL USE ONLY dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

ما مقدار الطاقة اللازمة لإنتاج الوقود الأحفوري؟ 12.02.2023

The sun is pictured in this NASA handout satellite image taken July 12, 2012, shortly before it released an X-class flare. This image combines two sets of observations of the sun from the Solar Dynamics Observatory - light in the 171 Angstrom wavelength, which shows off giant loops of solar material overlying the middle of the sun over the region where the flare originated and a magnetogram, which highlights magnetic fields on the sun. NASA's estimates indicate that the coronal mass ejection associated with this flare is travelling in an Earth direction at over 850 miles per second. REUTERS/NASA/Handout (UNITED STATES - Tags: ENVIRONMENT SCIENCE TECHNOLOGY) THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS

هل تمثل العواصف الشمسية خطراً على التكنولوجيا على الأرض؟ 12.02.2023

A photovoltaic solar park situated on the outskirts of the coastal town of Lamberts Bay, South Africa, Tuesday, March. 29, 2016. Italian company TerniEnergia, started the solar park making use of a photovoltaic process that converts light into electricity through panels, with the facility expected to produce up to 75 Megawatts, to be connected to the South African electric grid. (AP Photo/Schalk van Zuydam)

أين يمكن تركيب الألواح الشمسية؟ 12.02.2023

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المستقبل الآن - وقود اصطناعي رفيق بالبيئة وموضوعات أخرى 12.02.2023

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دور الشجيرات في حماية البيئة 19.02.2023

22.06.2022 *** Ein lebensgroßes Modell eines Spinosaurus steht in der neuen Erlebnisausstellung „Saurier - Giganten der Meere“ im Aquarium Wilhelmshaven. Am 02.07. wird die neue Dauerausstellung, die zahlreiche Fossilien und lebensgroße Sauriermodelle mit gigantischen Zähnen und Flossen zeigt, eröffnet. (zu dpa Meeressaurier-Ausstellung im Aquarium Wilhelmshaven wird eröffnet) +++ dpa-Bildfunk +++

لماذا أصبحت الديناصورات كبيرة الحجم؟ 19.02.2023

ARCHV - Zugvögel fliegen am 09.03.2014 in Köln (Nordrhein-Westfalen) am Mond vorbei. Stare, Wildgänse und andere Zugvögel lassen sich in diesen Tagen gut beobachten. Der Naturschutzbund lädt deshalb Vogelfreunde an diesem Wochenende, mitten in der «Hauptzugzeit», zum Vogelguck-Wettbewerb «Birdwatch» ein. Foto: Federico Gambarini/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

كيف تغير الطيور المهاجرة مسارها؟ 19.02.2023

06.11.2019, Baden-Württemberg, Eggenstein-Leopoldshafen: Roland Dittmeyer, Leiter des Instituts für Mikroverfahrenstechnik (IMVT) am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) steht vor einer Forschungsanlage, mit der mittels «Power-to-X»-Technologien (P2X) aus Luft und Ökostrom CO2-neutraler Kraftstoff erzeugt werden kann, und hält eine Flasche mit e-Fuel in den Händen. Die Anlage ging offiziell in Betrieb. Foto: Marijan Murat/dpa | Verwendung weltweit

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