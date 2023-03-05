المستقبل الآن

المستقبل الآن - البحث عن مواد خام ومواضيع أخرى

المصابيح الموفرة للطاقة والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والمحركات الكهربائية وعنفات الرياح - كلها تحتاج إلى معادن. لكن تعدينها عادة ما يحتاج إلى طاقة، ومضر للبيئة. فهل إعادة التدوير حل؟ وهل يمكننا أيضا الحصول على مواد خام من الفضاء؟