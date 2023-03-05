 المستقبل الآن - البحث عن مواد خام ومواضيع أخرى | المستقبل الآن | DW | 12.03.2023

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المستقبل الآن

المستقبل الآن - البحث عن مواد خام ومواضيع أخرى

المصابيح الموفرة للطاقة والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والمحركات الكهربائية وعنفات الرياح - كلها تحتاج إلى معادن. لكن تعدينها عادة ما يحتاج إلى طاقة، ومضر للبيئة. فهل إعادة التدوير حل؟ وهل يمكننا أيضا الحصول على مواد خام من الفضاء؟

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Artistic reconstruction of Mbiresaurus raathi (in the foreground) with the rest of the Zimbabwean animal assemblage in the background. It includes two rhynchosaurs (at front right), an aetosaur (at left), and a herrerasaurid dinosaur chasing a cynodont (at back right). Illustration courtesy of Andrey Atuchin. A Virginia Tech graduate student found and unearthed the fossil with other paleontologists during two digs in Zimbabwe in 2017 and 2019. Sterling Nesbitt, an associate professor in the Department of Geosciences, said the discovery shows that the ‘early evolution of dinosaurs is still being written with each new find.’ Quelle: https://drive.google.com/file/d/1YIN0h2FVYJMkY-wWyPtQSOA1yjcT1rqy/view

هل استوطنت الديناصورات إفريقيا؟ 05.03.2023

الصخور التي أحضرتها أبوللو من القمر

الصخور التي أحضرتها أبوللو من القمر 05.03.2023

HANDOUT - 11.12.1972, ---, Mond: US-Astronaut Eugene Cernan steht auf dem Mond. Im Hintergrund die US-Fahne. Zwölf Menschen haben bislang den Mond betreten, der letzte vor einem halben Jahrhundert mit der «Apollo 17»-Mission. 50 Jahre später werden die Pläne zur Rückkehr nun immer konkreter. (zu dpa «Vor 50 Jahren stand der letzte Mann auf dem Mond - bald eine Frau?») Foto: Ron Evans/NASA/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++

سر اهتمام الباحثين بالقمر 05.03.2023

The SpaceX Falcon 9 rocket launches with the Double Asteroid Redirection Test, or DART, spacecraft onboard, Tuesday, Nov. 23, 2021, Pacific time (Nov. 24 Eastern time) from Space Launch Complex 4E, at Vandenberg Space Force Base in Calif. NASA launched the spacecraft on a mission to smash into an asteroid and test whether it would be possible to knock a speeding space rock off course if one were to threaten Earth. (Bill Ingalls/NASA via AP)

ما هي مهمة "دارت" الحقيقية؟ 05.03.2023

المزيد المستقبل الآن

Psyche was discovered by Italian astronomer Annibale de Gasparis on March 17, 1852. He named the asteroid for Psyche, the Greek goddess of the soul who was born mortal and married Eros (Roman Cupid), the god of Love.

التعدين في الفضاء: كويكبات غنية بالمعادن 12.03.2023

This artist’s impression shows how Mars may have looked about four billion years ago. The young planet Mars would have had enough water to cover its entire surface in a liquid layer about 140 metres deep, but it is more likely that the liquid would have pooled to form an ocean occupying almost half of Mars’s northern hemisphere, and in some regions reaching depths greater than 1.6 kilometres. Quelle: https://cdn.eso.org/images/large/eso1509a.jpg

اسأل! لماذا يعتبر المريخ مثيرا للاهتمام للبحوث؟ 12.03.2023

Energie laden

إعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية 12.03.2023

Die Seltene Erde Neodymoxid, fotografiert bei der Tradium GmbH in Frankfurt am Main am 05.11.2012. Neodym wird gebraucht zur Herstellung der besonders starken Neodym-Eisen- Bor-Magnete.Tradium ist nach eigenen Angaben einer der größten Händler für Technologiemetalle Europas. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

اكتشاف أتربة نادرة في السويد 12.03.2023

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ARCHIV - 17.12.2009, Schweden, Kiruna: Ansicht des schwedischen Bergbauunternehmens LKAB im Industriegebiet. Im hohen Norden Schwedens sind bedeutende Vorkommen an seltenen Erden entdeckt worden. Wie der schwedische Bergbaukonzern LKAB am 12. Januar 2023 mitteilte, wurden in der Nähe von Kiruna über eine Million Tonnen an Seltenerdoxiden gefunden. Foto: Maja Suslin/Scanpix Sweden/epa/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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