المستقبل الآن - البحث عن مواد خام ومواضيع أخرى

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المصابيح الموفرة للطاقة والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والمحركات الكهربائية وعنفات الرياح - كلها تحتاج إلى معادن. لكن تعدينها عادة ما يحتاج إلى طاقة، ومضر للبيئة. فهل إعادة التدوير حل؟ وهل يمكننا أيضا الحصول على مواد خام من الفضاء؟
بعد اكتشافها "أكبر حقل معروف" للفلزات الأرضية النادرة في أوروبا، تسعى السويد حالياً إلى تحقيق استغلال مربح ومستدام لأوروبا. الحقل المكتشف سيمنح القارة العجوز إستقلاليتها عن روسيا والصين في هذا المجال.
السيارات الإلكترونية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية. فعصر الوقود الأحفوري يقترب من نهايته. فيما أن الطلب على المواد الخام الأخرى آخذ في الازدياد وهو الأخر يكلف المليارات وله عواقب على البيئة.
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