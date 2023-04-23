المستقبل الآن

المستقبل الآن - البحث عن كواكب أخرى للحياة؟

هل هناك كواكب أخرى يمكن للإنسان العيش عليها؟ ربما في نظامنا الشمسي؟ وكيف نصل الى هناك؟ لم تُطلق بعثات فضائية علمية من قبل كما يحدث في السنوات الأخيرة، بعثات تتجه نحو القمر والمريخ والمشتري.