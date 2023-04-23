المستقبل الآن - البحث عن كواكب أخرى للحياة؟

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هل هناك كواكب أخرى يمكن للإنسان العيش عليها؟ ربما في نظامنا الشمسي؟ وكيف نصل الى هناك؟
لم تُطلق بعثات فضائية علمية من قبل كما يحدث في السنوات الأخيرة، بعثات تتجه نحو القمر والمريخ والمشتري.
ردا على دراسة اقترحها فريق من خمسة أكاديميين كنديين، تفكر "ناسا" في دراسة إمكانية ممارسة الجنس في الفضاء، حيث يعتبر ذلك أمرا "مهما" بالنسبة للمهام الطويلة التي يتم إرسالها للقمر والمريخ، كما تؤكد وكالة الفضاء الأمريكية.
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