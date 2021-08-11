المستقبل الآن

المستقبل الآن - الإنسان: الخطر الأكبر على المناخ

في حلقة هذا الأسبوع من المجلة العلمية (المستقبل الآن) سنتعرف على ما توصل إليه العلم في الكشف عن جرائم في العصر الحجري، وكذلك التعرف على وقت ارتكاب الجرائم. كما سنبحث في سر حاجة الإنسان الكبيرة للطاقة وما الذي يجب القيام به لمواجهة التغير المناخي.