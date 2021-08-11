المستقبل الآن - الإنسان: الخطر الأكبر على المناخ

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في حلقة هذا الأسبوع من المجلة العلمية (المستقبل الآن) سنتعرف على ما توصل إليه العلم في الكشف عن جرائم في العصر الحجري، وكذلك التعرف على وقت ارتكاب الجرائم. كما سنبحث في سر حاجة الإنسان الكبيرة للطاقة وما الذي يجب القيام به لمواجهة التغير المناخي.
اتفق المجتمعون في قمة مجموعة الدول السبع الكبرى على ضرورة العمل المشترك للإسراع من جهود مكافحة تغير المناخ وتسريع عملية الانتقال نحو الحياد المناخي بطريقة نظيفة وعادلة، مع ضمان أمن الطاقة.
تتعرض منطقة جنوب غرب القارة الأوروبية لموجة حر تسببت في تسجيل عدد من الدول ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة، تسببت فيبعض الدول الأوروبية في حرائق بالغابات وإخلاء الآلاف من منازلهم فيما ألغى البعض رحلاته السياحية.
قالت دراسة حديثة إن تغيرات المناخ والاحتباس الحراري سببا أضراراً لألمانيا في السنوات الأخيرة قُدرت بنحو 80 مليار يورو. أشارت الدراسة أيضاً إلى أنه منذ عام 2000، سجّلت ألمانيا معدّل أضرار لا يقل عن 6.6 مليار يورو سنويًا.
تتزايد الدعوات في إندونيسيا إلى زيادة الوعي الديني بحماية البيئة حيث تواجه البلاد تحديات كبيرة جراء تفاقم ظاهرة التغير المناخي. ويقول خبراء إن ما يُعرف بـ "الإسلام البيئي" أو "الإسلام الأخضر" قد يدعم جهود حماية المناخ.
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