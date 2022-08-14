المستقبل الآن - أعجوبة طبية من الديدان

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في حلقة هذا الأسبوع من المجلة العلمية (المستقبل الآن) نتعرف على حياة رائد الفضاء الألماني ماتياس ماورر الذي قضى 177 يوماً في محطة الفضاء الدولية. كما نستعرض مع الخبراء نتائج البحث عن جزيئات جديدة، ونتعرف على أعجوبة طبية مصدرها أحد أنواع الديدان.
اشترى المئات تذاكر لهم وبدأوا التدريبات على الرحلة الحلم: تمضية دقائق أو أيام قليلة خارج نطاق الجاذبية في الفضاء. هؤلاء الركاب، وهم مبتدئون بالكامل، يحضرون للمشاركة في إحدى المهمات الفضائية الخاصة الكثيرة التي يُحضر لها.
ردا على دراسة اقترحها فريق من خمسة أكاديميين كنديين، تفكر "ناسا" في دراسة إمكانية ممارسة الجنس في الفضاء، حيث يعتبر ذلك أمرا "مهما" بالنسبة للمهام الطويلة التي يتم إرسالها للقمر والمريخ، كما تؤكد وكالة الفضاء الأمريكية.
هل يمكن الحديث عن ممارسة الجنس في الفضاء مع الاستعداد لتسيير رحلات سياحية فضائية؟ فعلى الرغم من أن الحديث عن الجنس في الفضاء ظل من المحرمات، إلا أننا سنوضح في التقرير المعلومات المتاحة حاليا بهذا الخصوص.
قبل سنوات كان يظهر تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) كمنظمة إرهابية قوية واليوم تراجع إلى حد كبير إلى الوراء. لكن مازال بمقدوره حتى الآن حشد أنصار لتنفيذ اعتداءات. فأين مناطق خطورته؟ وكيف يواصل "داعش" تجنيد أعضاء جدد؟
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