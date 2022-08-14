 المستقبل الآن - أعجوبة طبية من الديدان | المستقبل الآن | DW | 21.08.2022

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المستقبل الآن

المستقبل الآن - أعجوبة طبية من الديدان

في حلقة هذا الأسبوع من المجلة العلمية (المستقبل الآن) نتعرف على حياة رائد الفضاء الألماني ماتياس ماورر الذي قضى 177 يوماً في محطة الفضاء الدولية. كما نستعرض مع الخبراء نتائج البحث عن جزيئات جديدة، ونتعرف على أعجوبة طبية مصدرها أحد أنواع الديدان.

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