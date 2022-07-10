 المستقبل الآن - أبقار من المختبرات | المستقبل الآن | DW | 17.07.2022

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المستقبل الآن

المستقبل الآن - أبقار من المختبرات

في حلقة هذا الأسبوع من المجلة العلمية (المستقبل الآن) سنحتفل بمرور مائتي سنة على ميلاد صاحب قوانين علم الوراثة. ونتعرف على الطريقة الحديثة لزراعة القنب ونبحث في أبقار المختبرات.

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لحوم من المختبر 17.07.2022

Vier Charolais Kühe stehen nebeneinander auf der Sommerweide. Charolais Rinder zeichnen sich aus durch ihre Wüchsigkeit und gute Bemuskelung.

أبقار من المختبرات 17.07.2022

©PHOTOPQR/LA NOUVELLE REPUBLIQUE/Mathieu Herduin ; POITIERS ; 07/01/2022 ; Une fleur de CBD. Le 7 janvier 2022 dans une boutique a Poitiers. Photo NR Mathieu Herduin

القنب وعلم الوراثة 17.07.2022

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