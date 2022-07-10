المستقبل الآن - أبقار من المختبرات

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في حلقة هذا الأسبوع من المجلة العلمية (المستقبل الآن) سنحتفل بمرور مائتي سنة على ميلاد صاحب قوانين علم الوراثة. ونتعرف على الطريقة الحديثة لزراعة القنب ونبحث في أبقار المختبرات.
يبدو أن القنب ليس كله شراً. فمع الوقت تتضح فوائد مختلفة لهذا النبات المثير للجدل. آخرها كان دراسة أمريكية حديثة أشارت إلى دور هام قد تلعبه بعض المركبات الكيميائية داخل النبات قد تشكل علاجاً ثورياً في مواجهة فيروس كورونا.
رغم ما تشهده مدينة طنجة المغربية من ازدهار تجاري وتقدم عمراني وتطور تكنولوجي، إلا أن ذلك لا ينعكس بشكل مباشر على حياة الفقراء فيها كما يبدو. هنا لمحة عن مدى تباعد العوالم في طنجة، كما تراها مراسلة DW.
أصبح نظام الغذاء النباتي محبوباً لدى كثير من الناس في السنوات الأخيرة لما أظهرته الدراسات من ضرر اللحوم الحمراء على الصحة. فما أهم الحقائق المتعلقة بالإقلاع عن تناول اللحوم؟
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