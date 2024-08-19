المستشار شولتس: قانون الهجرة الجديد فرصة تاريخية لألمانيا

أعرب المستشار الألماني عن سروره بزيادة عدد المهاجرين الذين يسعون للحصول على جواز سفر ألماني. وخلال تسليم أشخاص، بعضهم من دول عربية، وثائق الجنسية قال إن "تحول ألمانيا إلى بلد هجرة ناجح سيمنحها فرصة تاريخية".

في حفل تجنيس في بريمن، دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى احترام إنجازات المهاجرين. وقال شولتس أمام المهاجرين المتجنسين الجدد: "أود أن يتم رؤية إنجازاتكم والاعتراف بها في ألمانيا، واحترامها وتقديرها من قبل الجميع".

وأعرب المستشار الألماني عن اعتقاده بأن الفترة الحالية تمثل الوقت الأنسب لتطبيق قانون الهجرة الجديد. وخلال حفل التجنيس في قاعة بلدية بريمن شمالي ألمانيا، قال شولتس اليوم الاثنين (19 أغسطس/ آب 2024): "تحول ألمانيا إلى بلد هجرة ناجح سيمنحها فرصة تاريخية" مشيرا إلى أن إصلاح قانون الهجرة سيمكن جمهورية ألمانيا الاتحادية من جذب عدد كاف من العمالة والحفاظ على نموها في المستقبل.

قانون الهجرة الجديد

وينص القانون الذي دخل حيز التنفيذ منذ حزيران/يونيو على بنود من بينها منح الأجنبي المقيم في ألمانيا الحق في الحصول على الجنسية الألمانية بعد مضي خمس سنوات على إقامته بدلا من ثماني سنوات كما كان معمولا به سابقا.

كما أن من الممكن تقليص هذه المدة إلى ثلاث سنوات فقط بالنسبة للأجانب الذين يحققون إنجازات خاصة في مجال الاندماج. وتشمل شروط تسريع الحصول على الجنسية الأداء الجيد في المدرسة أو العمل، وإتقان اللغة، أو الانخراط في العمل التطوعي. كما يتيح التعديل الجنسية المزدوجة بوجه عام.

وخلال الحفل تم تسليم 11 شخصا وثائق الجنسية الخاصة بهم، وينحدر هؤلاء الأشخاص من غينيا وسوريا وكولومبيا والأردن وإثيوبيا والمكسيك وغانا وروسيا وأوكرانيا.

وهنأ شولتس هؤلاء الأشخاص معربا عن سروره بزيادة عدد المهاجرين الذين يسعون للحصول على جواز سفر ألماني.

وقال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي: "أي شخص يعيش هنا لفترة طويلة، وأي شخص يعمل هنا وأي شخص يقدر ويحترم ديمقراطيتنا"، يجب أن يكون قادرا على أن يصبح مواطنا ألمانيا.

وقال شولتس مخاطباً المواطنين الجدد: "لقد كنتم جزءاً من مجتمعنا في السنوات الأخيرة، وساهمتم منذ فترة طويلة من أجل الصالح العام، وأنتميتم بالفعل إلى هنا". وتابع قائلا: "لكن الآن أنتم ألمان، بدون علامات استفهام وبدون شك أو تساؤلات أو تحفظات".

وأضاف المستشار الألماني أنه "سعيد جدًا لأن المزيد والمزيد من الرجال والنساء ذوي الخلفية المهاجرة في بلادنا يقررون اتخاذ هذه الخطوة".

زيادة الطلب على الجنسية الألمانية

وكانت الرغبة في الحصول على الجنسية الألمانية زادت بشكل ملحوظ مؤخرا في ولاية بريمن، أصغر ولاية في ألمانيا. وأفادت السلطات هناك بأن حوالي 2300 شخص كانوا قدموا طلبات للحصول على الجنسية في عام 2020، بينما ارتفع هذا العدد ليصل إلى ما يقرب من 5800 طلب في عام 2023.

ولفتت السلطات إلى أن القانون الجديد زاد من الاهتمام بالحصول على الجنسية الألمانية، وتتوقع سلطات بريمن أن يصل عدد المتقدمين للحصول على الجنسية في هذا العام إلى عشرة آلاف شخص.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)