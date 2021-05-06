المستشار المحتمل يؤكد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاحتواء كورونا

أعلن المستشار المستقبلي المحتمل لألمانيا، أولاف شولتس، أن الائتلاف الحاكم المستقبلي يعتزم اتخاذ جميع القرارات اللازمة للتصدي للوضع الوبائي المتدهور في ألمانيا. وقال شولتس الاثنين (15 تشرين الثاني/نوفمبر 2021)، قبل مواصلة مفاوضات الائتلاف الحاكم بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي): "سنواصل مشاوراتنا اليوم، والتي تسير على ما أعتقد في طريق بناء للغاية، بخلاف ذلك سنساهم بالطبع بالتوازي في اتخاذ جميع القرارات اللازمة حتى نتمكن من إبقاء وضع العدوى تحت السيطرة واتخاذ القرارات الصائبة في البرلمان هذا الأسبوع".

واتفقت الأحزاب الثلاثة التي تتفاوض حاليا حول تشكيل ائتلاف حاكم في ألمانيا، والذي يعُرف باسم ائتلاف "إشارة المرور"، على تشديد واضح في التعديلات المخطط لها لقانون مكافحة العدوى. وجاء في اتفاق بين ممثلي الكتل البرلمانية لأحزاب الائتلاف، والذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) الاثنين، أنه نظرا للزيادة الحادة في أعداد الإصابات بكورونا ستُتاح بشكل مبدئ إمكانية فرض قيود على الاختلاط، والتي قد تقتصر على ما يبدو على غير المطعمين.

بالإضافة إلى ذلك، لن يُسمح للأشخاص غير المطعمين بعد الآن باستخدام الحافلات أو القطارات دون تقديم اختبار كورونا سلبي - بصرف النظر عن الالتزام بارتداء الكمامات الساري حتى الآن.

وبدون هذا التشديد في الخطط المستقبلية لمكافحة الجائحة، لن يكون فرض قيود على الاختلاط ممكنا بعد انتهاء العمل بقانون الوضع الوبائي الوطني في 25 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري. ومع ذلك، فإن الأحزاب الثلاثة المكونة للائتلاف المستقبلي متمسكة بخطة إنهاء هذا الوضع الاستثنائي.

وفي المقابل، تخطط الأحزاب الثلاثة منح الولايات إمكانية الإبقاء على بعض القواعد المحددة بموجب قرار من البرلمان الإقليمي الخاص بكل ولاية، من بينها على سبيل المثال تقييد الأنشطة الترفيهية. لكن فرض حظر على التجوال ليس من بينها. وتم بالفعل طرح تعديلات قانون الحماية من العدوى على البرلمان الاتحادي (بوندستاغ). ومن المقرر اليوم عقد جلسة استماع للخبراء، وهي جزء من العملية التشريعية. ومن المقرر أن يصوت البرلمان على التعديلات يوم الخميس المقبل.

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23607 إصابات جديدة

وسجلت ألمانيا مجددا أعلى معدل إصابة أسبوعي بفيروس كورونا، حيث أعلن معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح الاثنين أن معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام بلغ اليوم 303 إصابات، مقابل 289 إصابة أمس الأحد.

وتم تسجيل أدنى معدل في 6 تموز/يوليو الماضي عند 4.9 إصابة. وبحسب البيانات، بلغ عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 23607 حالة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية. وعلى سبيل المقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الاثنين الماضي 15513 إصابة.

وسجل المعهد 43 حالة وفاة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 33 وفاة يوم الاثنين الماضي. وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن يوم الخميس الماضي (11 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، بواقع 50 ألفا و196 إصابة. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 كانون الثاني/يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 5 ملايين و45 ألفا و76 حالة. يُذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا في 27 كانون الثاني/يناير عام 2020.

ز.أ.ب/خ.س (د ب أ، رويترز)