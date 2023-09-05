 المستشار الألماني يفتتح معرض السيارات الدولي في ميونخ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.09.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

المستشار الألماني يفتتح معرض السيارات الدولي في ميونخ

ينتظر قطاع صناعة السيارات في ألمانيا تصريحات المستشار أولاف شولتس بشأن تأمين الوظائف في القطاع ودعوموضوع انتهاء دعم شراء السيارات الكهربائية، ويفتتح المستشار المعرض في ميونيخ بالرغم من تعرضه لإصابة في الوجه.

المستشار الألماني أولاف شولتس وهو يفتتح معرض السيارات الدولي (الخامي من سبتمبر 2023)

المستشار الألماني أولاف شولتس وهو يفتتح معرض السيارات الدولي (الخامي من سبتمبر 2023)

 يفتتحالمستشار الألماني أولاف شولتسرسميا أكبر معرض سنوي للسيارات في ألمانيا (آي إيه إيه موبيليتي)، بمدينة ميونخ اليوم الثلاثاء (الخامس من سبتمبر/ أيلول) وتأمل صناعة السيارات الألمانية أن يتخذ شولتس موقفا واضحا بشأن هياكل التكلفة التي يُثار جدل مكثف حولها في القطاع. ومن أجل المنافسة بشكل أفضل في السوق العالمية، يطالب القطاع، على سبيل المثال، بالحصول على دعم من الدولة للفروع كثيفة الاستخدام للطاقة على وجه الخصوص.

مختارات

وينتظر القطاع تصريحات من شولتس بشأن تأمين الوظائف في ألمانيا، وبشأن الصين، وانتهاء دعم شراء السيارات الكهربائية.

بالإضافة إلى شولتس، من المقرر أن تتحدث رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات (VDA)، هيلدجارد مولر، ورئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر، خلال حفل الافتتاح، ويلي ذلك جولة في أرجاء المعرض.

وتشدد الشرطة إجراءاتها بشكل خاص بسبب الاحتجاجات المحتملة من قبل نشطاء حماية المناخ.. ومن المتوقع أن يكون الربط الشبكي بين وسائل النقل المختلفة موضوع منتدى يعتزم الرئيس التنفيذي لشركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران كارستن شبور، والرئيس التنفيذي لشركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" ريتشارد لوتز، ومولر المشاركة فيه. ومن المتوقع أيضا أن تتحدث نجمة هوليود ناتالي بورتمان عن تغير المناخ

ويأمل المصورون في الحصول على لقطة جيدة للمستشار شولتس الذي يضع على أحد عينيه حاليا عصابة بعد إصابته فيها إثر سقوطه أثناء الركض خلال عطلة نهاية الأسبوع. وكان المستشار الألماني أولاف شولتس الاثنين صورة لنفسه وهو يضع رقعة على عينه بعدما أصيب في وجهه أثناء الركض، ما أثار سيلاً من النكات التي شبّهت شكله بالقراصنة.

وتعرض شولتس لإصابة طفيفة بعد سقوطه أثناء ممارسة رياضة الجري نهاية الأسبوع، ما اضطره إلى إلغاء بعض المواعيد.

ونشر المستشار صورة على منصة إكس (تويتر سابقاً)، يظهر فيها وهو يضع رقعة سوداء كبيرة على عينه اليمنى، مع علامات حمراء لبعض الخدوش فوق الجفن

وكتب شولتس على حسابه الرسمي "شكراً على أمنياتكم الطيبة. الوضع في الصورة يبدو أسوأ مما هو عليه في الواقع".

ع.أ.ج/ ح ز (د ب ا)

عالم السرعة - إعادة إحياء سيارات رفيقة بالبيئة ومواضيع أخرى

مواضيع ذات صلة

Destroyed vehicles are seen near a monument at the site of a Russian military strike, as Russia's attack on Ukraine continues, in Vinnytsia, Ukraine July 14, 2022. Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

موسكو تكثف عملياتها في أوكرانيا والأوروبيون يبحثون تشديد العقوبات 17.07.2022

فيما يبحث الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات على روسيا، أعلنت موسكو تكثيف عملياتها في أوكرانيا وسط اتهامات لها باستخدام محطة نووية لنشر قاذفات وإطلاق صواريخ. وبرلمانية ألمانية تدعو شولتس لعقد مؤتمر حول أوكرانيا.

Anne Spiegel ( Bündnis 90/die Grünen), Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat bei einem kurzfristig einberufenen Statement ihren vierwöchigen Familienurlaub nach der Flutkatastrophe im vergangenen Sommer als Fehler bezeichnet und sich dafür entschuldigt. +++ dpa-Bildfunk +++

بعد انتقادات.. وزيرة الأسرة الألمانية تستقيل وشولتس يشيد بها 11.04.2022

بعد تعرضها لانتقادات لقيامها بعطلة طويلة أثناء فترة الفيضانات التي ضربت ألمانيا العام الماضي، قدمت وزيرة الأسرة الألمانية آنه شبيغل استقالتها. وقوبلت الاستقالة باشادة واسعة من المستشار شولتس وسياسيين ألمان.