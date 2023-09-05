المستشار الألماني يفتتح معرض السيارات الدولي في ميونخ

يفتتحالمستشار الألماني أولاف شولتسرسميا أكبر معرض سنوي للسيارات في ألمانيا (آي إيه إيه موبيليتي)، بمدينة ميونخ اليوم الثلاثاء (الخامس من سبتمبر/ أيلول) وتأمل صناعة السيارات الألمانية أن يتخذ شولتس موقفا واضحا بشأن هياكل التكلفة التي يُثار جدل مكثف حولها في القطاع. ومن أجل المنافسة بشكل أفضل في السوق العالمية، يطالب القطاع، على سبيل المثال، بالحصول على دعم من الدولة للفروع كثيفة الاستخدام للطاقة على وجه الخصوص.

وينتظر القطاع تصريحات من شولتس بشأن تأمين الوظائف في ألمانيا، وبشأن الصين، وانتهاء دعم شراء السيارات الكهربائية.

بالإضافة إلى شولتس، من المقرر أن تتحدث رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات (VDA)، هيلدجارد مولر، ورئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر، خلال حفل الافتتاح، ويلي ذلك جولة في أرجاء المعرض.

وتشدد الشرطة إجراءاتها بشكل خاص بسبب الاحتجاجات المحتملة من قبل نشطاء حماية المناخ.. ومن المتوقع أن يكون الربط الشبكي بين وسائل النقل المختلفة موضوع منتدى يعتزم الرئيس التنفيذي لشركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران كارستن شبور، والرئيس التنفيذي لشركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" ريتشارد لوتز، ومولر المشاركة فيه. ومن المتوقع أيضا أن تتحدث نجمة هوليود ناتالي بورتمان عن تغير المناخ

ويأمل المصورون في الحصول على لقطة جيدة للمستشار شولتس الذي يضع على أحد عينيه حاليا عصابة بعد إصابته فيها إثر سقوطه أثناء الركض خلال عطلة نهاية الأسبوع. وكان المستشار الألماني أولاف شولتس الاثنين صورة لنفسه وهو يضع رقعة على عينه بعدما أصيب في وجهه أثناء الركض، ما أثار سيلاً من النكات التي شبّهت شكله بالقراصنة.

وتعرض شولتس لإصابة طفيفة بعد سقوطه أثناء ممارسة رياضة الجري نهاية الأسبوع، ما اضطره إلى إلغاء بعض المواعيد.

ونشر المستشار صورة على منصة إكس (تويتر سابقاً)، يظهر فيها وهو يضع رقعة سوداء كبيرة على عينه اليمنى، مع علامات حمراء لبعض الخدوش فوق الجفن

وكتب شولتس على حسابه الرسمي "شكراً على أمنياتكم الطيبة. الوضع في الصورة يبدو أسوأ مما هو عليه في الواقع".

ع.أ.ج/ ح ز (د ب ا)