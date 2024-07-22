المستشار الألماني يفتتح اليوم مؤتمر الإيدز العالمي في ميونخ

يفتتح المستشار الألماني أولاف شولتس مؤتمر الإيدز العالمي بمدينة ميونخ حيث أطباء وخبراء صحة وناشطون من أكثر من 175 دولة. ويوجد ما يقرب من 40 مليون شخص في جميع أنحاء العالم مصابين بالفيروس في عام 2020.

يفتتح المستشار الألماني أولاف شولتس، مساء اليوم الاثنين (22 تموز/يوليو 2024)، مؤتمر الإيدز العالمي في دورته الخامسة والعشرين بمدينة ميونخ. وستكون عاصمة ولاية بافاريا هذا الأسبوع نقطة التقاء أكبر اجتماع علمي في العالم لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية. ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 10 آلاف شخص في المؤتمر.

وحتى يوم الجمعة المقبلة، يعتزم أطباء وخبراء صحة وناشطون من أكثر من 175 دولة - بناء على دعوة من الجمعية الدولية للإيدز - مناقشة كيفية احتواء فيروس "إتش آي في" ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز).

وينعقد الاجتماع في ألمانيا للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، عندما عقد في العاصمة برلين عام 1993.

وانخفض عدد الوفيات جراء الإصابة بالإيدز إلى أقل من الثلث منذ عام 2004، عندما توفي حوالي مليوني شخص على مستوى العالم جراء المرض. ومع ذلك، يموت حاليا شخص واحد كل دقيقة نتيجة للإيدز، حسبما أفاد برنامج الأمم المتحدة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز. وبحسب البيانات، بدأت معدلات الإصابة بالارتفاع من جديد، خاصة في شرق أوروبا. كما لا تزال المعدلات مرتفعة في أفريقيا على الرغم من التقدم الكبير في مكافحة الفيروس.

ووفقا لبيانات برنامج الأمم المتحدة، كان هناك ما يقرب من 40 مليون شخص في جميع أنحاء العالم مصابين بالفيروس في عام 2020. ويصعب نقص الأموال والتمييز، وخاصة ضد الفئات المعرضة للخطر، من احتواء انتشار المرض. ويخطط برنامج الأمم المتحدة لنشر أعداد الإصابات والوفيات الجديدة لعام 2023 اليوم.

خ.س/ح.ز (د ب أ)