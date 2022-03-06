المستشار الألماني يعارض توريد طائرات ميغ-29 إلى أوكرانيا

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن معارضته لتوريد طائرات قتالية طراز ميغ-29 من حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى أوكرانيا، في ظل الغزو الروسي للبلاد.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في برلين اليوم الأربعاء (التاسع من فبراير/ شباط 2022) مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أشار شولتس إلى تقديم مساعدات مالية ودعم إنساني وتوريد بعض أنظمة الأسلحة لأوكرانيا.

وأضاف السياسي الاشتراكي الديمقراطي: "وبخلاف ذلك علينا أن نفكر بدقة فيما يمكن أن نفعله بشكل ملموس، ولا يشمل هذا بالتأكيد توريد طائرات مقاتلة".

ترودو: عدم الاسهام في التصعيد

ومن جانبه، حذر رئيس وزراء كندا من التصعيد وقال إن بلاده ستواصل إرسال معدات وأسلحة إلى أوكرانيا، مضيفا: "يجب أن نتحرك جنبا إلى جنب مع شركائنا، وأن نحرص على عدم الإسهام في التصعيد". وأضاف ترودو: "نسعى إلى تهدئة الصراع وإنهائه"، وقال إن الهدف هو دعم أوكرانيا بكل وسيلة ممكنة.

واشنطن ترفض المقترح البولندي

وكانت وزارة الخارجية البولندية أعلنت مساء أمس الثلاثاء خطة لتسليم طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا بطريق غير مباشر، وأعلنت استعداد وارسو لنقل طائرات ميغ-29 إلى قاعدة رامشتاين الأمريكية في ألمانيا ووضعها تحت تصرف الولايات المتحدة. واستجاب نواب أمريكيون للمقترح البولندي وحثوا إدارة الرئيس جو بايدن على تسهيل نقل الطائرات.

وفي المقابل، أوضح الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، جون كيربي، أن المقترح البولندي لا يمكن قبوله و"غير قابل للتطبيق"، مشيرا إلى وجود مخاوف جيوسياسية في حال تحليق مقاتلات من قاعدة أمريكية أو قاعدة تابعة للناتو في المجال الجوي لأوكرانيا، المتصارع عليه.

وقال إن "الفكرة تثير مخاوف جدية. مخاوف لكل دول الناتو"، مشيرا إلى أن واشنطن تواصل المشاورات مع وارسو حول هذا الموضوع.

فيما نُقل عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية طلبوا عدم كشف أسماءهم، أن من المقرر أن تناقش نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، التي تزور بولندا الأربعاء، مع القادة البولنديين طريقة تقديم "مساعدة عسكرية" لأوكرانيا.

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زيلنسكي يناشد الغرب إرسال مقاتلات

وناشدت أوكرانيا دولا غربية تزويدها بطائرات حربية لمجابهة الغزو الروسي، الذي أجبر أكثر من مليونين على الفرار من البلاد، ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء الغربيين إلى إرسال مقاتلات "في أقرب وقت ممكن" بدءا بطائرات ميغ-29، رغم تحذير الكرملين.

وقال زيلينسكي في مقطع مصور بث عبر قناته على "تلغرام"، "اتخذوا قرارا في أسرع وقت، ارسلوا إلينا الطائرات" داعيا إلى درس المقترح البولندي "فورا". ورحّب زيلينسكي بعرض وارسو قائلا "نحن نشكر بولندا" معربا عن أسفه لأنه "لم يتمّ اتخاذ أي قرار" حتى الآن فيما يتواصل الهجوم الروسي.

الكرملين يندد بالمقترح البولندي

من جهته، ندد الكرملين الأربعاء باقتراح بولندا نقل طائرات ميغ-29 إلى الأميركيين لترسل بعدها إلى كييف، معتبرا أن هذا الإجراء "سيناريو خطر" إذا تحقق. وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف "هذا سيناريو بغيض وقد يكون خطرا".

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)