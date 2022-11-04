المستشار الألماني يزور الصين لأول مرة منذ تسلمه منصبه

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بزيارة المستشار الألماني أولاف شولتس إلى الصين،ففي ختام محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ اتفق الطرفان على التنديد باستخدام أي لسلاح نووي في إطار الحرب الروسية على أوكرانيا.
رحب الرئيس الصيني بالمستشار الألماني أولاف شولتس في أول لقاء له بمسؤول غربي منذ أن ضمن فترة ولاية ثالثة. الزيارة أثارت جدلاً داخل ألمانيا حتى داخل الائتلاف الحاكم، لكن شولتس أكد أنه سيناقش عدة موضوعات هامة ومتنوعة.
قبيل زيارته المزمعة إلى الصين، تتعالى الأصوات في ألمانيا تطالب المستشار أولاف شولتس بتشديد اللهجة تجاه الصين والتحرر من "التبعية" الاقتصادية لبكين، حتى لا يتكر الأمر مثل ما حدث مع روسيا.
حذرت ألمانيا والصين من التصعيد في الحرب الروسية على أوكرانيا، وذلك خلال زيارة المستشار الألماني شولتس، الذي حذر أيضا الصين من مغبة الإقدام على أي تحرك عسكري ضد تايون.
وسط انتقادات، يستعد المستشار الألماني شولتس لزيارة الصين مع تزايد المخاوف من زيادة الاعتماد على بكين. وبعد تصريحات وزيرة الخارجية حول نقل رسائل واضحة للصين، طالب الأويغور بإلغاء الزيارة وعدم تجاهل "معاناة الملايين".
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