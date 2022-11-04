المستشار الألماني يزور الصين لأول مرة منذ تسلمه منصبه

المستشار الألماني في الصين لتعزيز العلاقات الاقتصادية

رحب الرئيس الصيني بالمستشار الألماني أولاف شولتس في أول لقاء له بمسؤول غربي منذ أن ضمن فترة ولاية ثالثة. الزيارة أثارت جدلاً داخل ألمانيا حتى داخل الائتلاف الحاكم، لكن شولتس أكد أنه سيناقش عدة موضوعات هامة ومتنوعة.