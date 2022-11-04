 المستشار الألماني يزور الصين لأول مرة منذ تسلمه منصبه | DW الأخبار | DW | 04.11.2022

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DW الأخبار

المستشار الألماني يزور الصين لأول مرة منذ تسلمه منصبه

بزيارة المستشار الألماني أولاف شولتس إلى الصين،ففي ختام محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ اتفق الطرفان على التنديد باستخدام أي لسلاح نووي في إطار الحرب الروسية على أوكرانيا.

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تبحث زيارة شولتس في اثينا ملفات عديدة، وعلى رأسها ملف تسليح أوكرانيا عبر عمليات التبادل الدائري مع اليونان

المستشار الألماني في زيارة رسمية الى أثينا 27.10.2022

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4.11.2022***Ukrainian servicemen ride an armoured fighting vehicle, amid Russia's attack on Ukraine, in a frontline in Mykolaiv region, Ukraine November 4, 2022. REUTERS/Valentyn Ogirenko

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Iran's President Ebrahim Raisi speaks during a rally outside the former US embassy in the capital Tehran on November 4, 2022, to mark the 43th anniversary of the start of the Iran hostage crisis. - More than 50 US embassy staff were taken hostage in the seizure of its mission by supporters of the Islamic revolution on November 4, 1979. (Photo by ATTA KENARE / AFP) (Photo by ATTA KENARE/AFP via Getty Images)

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German Chancellor Olaf Scholz meets Chinese President Xi Jinping in Beijing, China November 4, 2022. Kay Nietfeld/Pool via REUTERS TPX IMAGES OF THE DAY

المستشار الألماني في الصين لتعزيز العلاقات الاقتصادية 04.11.2022

رحب الرئيس الصيني بالمستشار الألماني أولاف شولتس في أول لقاء له بمسؤول غربي منذ أن ضمن فترة ولاية ثالثة. الزيارة أثارت جدلاً داخل ألمانيا حتى داخل الائتلاف الحاكم، لكن شولتس أكد أنه سيناقش عدة موضوعات هامة ومتنوعة.

Hamburg's Mayor Olaf Scholz (SPD) welcomes China's President Xi Jinping and his wife Peng Liyuan at the airport in Hamburg, Germany, 6 July 2017. The G20 Summit of the heads of government and state takes place on 7 and 8 July 2017 in Hamburg. Photo: Carsten Rehder/dpa

هل تسمح ألمانيا للصين بابتزازها كما تحاول روسيا فعله؟ 02.11.2022

قبيل زيارته المزمعة إلى الصين، تتعالى الأصوات في ألمانيا تطالب المستشار أولاف شولتس بتشديد اللهجة تجاه الصين والتحرر من "التبعية" الاقتصادية لبكين، حتى لا يتكر الأمر مثل ما حدث مع روسيا.

04.11.2022, China, Peking: Bundeskanzler Olaf Scholz (r, SPD) wird in der Nordhalle der Großen Halle des Volkes von Li Keqiang, Ministerpräsident der Volksrepublik China, mit militärischen Ehren empfangen. Scholz reist zu seinem ersten Besuch als Kanzler nach China. Im Mittelpunkt der Visite stehen unter anderem die deutsch-chinesischen Beziehungen, die Wirtschaftskooperation, der Ukraine-Konflikt und die Taiwanfrage. Foto: Kay Nietfeld/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

شولتس: الصين وألمانيا "تحذران" روسيا من استخدام الأسلحة النووية 04.11.2022

حذرت ألمانيا والصين من التصعيد في الحرب الروسية على أوكرانيا، وذلك خلال زيارة المستشار الألماني شولتس، الذي حذر أيضا الصين من مغبة الإقدام على أي تحرك عسكري ضد تايون.

Germany's Chancellor Olaf Scholz speaks as he attends the European Union leaders' summit in Brussels, Belgium October 20, 2022. REUTERS/Piroschka van de Wouw

المؤتمر العالمي للأويغور يطالب شولتس بإلغاء زيارة الصين 01.11.2022

وسط انتقادات، يستعد المستشار الألماني شولتس لزيارة الصين مع تزايد المخاوف من زيادة الاعتماد على بكين. وبعد تصريحات وزيرة الخارجية حول نقل رسائل واضحة للصين، طالب الأويغور بإلغاء الزيارة وعدم تجاهل "معاناة الملايين".