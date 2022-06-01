 المستشار الألماني يدافع عن سياسته تجاه منح الأسلحة | DW الأخبار | DW | 07.06.2022

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DW الأخبار

المستشار الألماني يدافع عن سياسته تجاه منح الأسلحة

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس على دعم بلاده القوي لأوكرانيا ولدول البلطيق. وفي زيارته لليتوانيا وعد شولتس بمساهمة المانية فعالة لتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.

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