المستشار الألماني يدافع عن سياسته تجاه منح الأسلحة

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أكد المستشار الألماني أولاف شولتس على دعم بلاده القوي لأوكرانيا ولدول البلطيق. وفي زيارته لليتوانيا وعد شولتس بمساهمة المانية فعالة لتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.
هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضرب مواقع جديدة لم تستهدف من قبل بأوكرانيا في حال قام الغرب بتسليم كييف صواريخ بعيدة المدى. وتقارير إعلامية تكشف أن أسبانيا تعتزم إمداد إوكرانيا بدابات حربية حديثة مصنوعة في ألمانيا.
شنّت القوات الروسية ضربات هي الأولى منذ أسابيع استهدفت كييف، فيما تحدثت أوكرانيا عن إنجازات و"استعادة" مناطق من خلال هجوم مضاد في الشرق. والرئيس بوتين يتوعد بقصف أهداف جديدة إذا زود الغرب أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى.
عقوبات ضد روسيا وأسلحة لأوكرانيا، ولكن مع التزام أقصى درجات ضبط النفس حتى لا تصبح طرفا في الحرب. الحكومة الألمانية تسير على خيط رفيع بما يخص الحرب الدائرة في أوكرانيا، فهل ستثبت هذه الاستراتيجية نجاعتها؟.
تبدو رحلة الرئيس السنغالي ماكي سال رئيس الإتحاد الأفريقي، إلى روسيا وأوكرانيا، مثقلة بهموم سكان القارة السمراء التي تبدو وكأنها مسرح للحرب وليس مجرد منطقة متأثرة بتداعياتها. فهل يستجيب الرئيس بوتين للصوت الأفريقي؟
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