المستشار الألماني يدافع عن سياسته تجاه منح الأسلحة

متهم بالتردد.. هل تنجح استراتيجية شولتس في حرب أوكرانيا؟

عقوبات ضد روسيا وأسلحة لأوكرانيا، ولكن مع التزام أقصى درجات ضبط النفس حتى لا تصبح طرفا في الحرب. الحكومة الألمانية تسير على خيط رفيع بما يخص الحرب الدائرة في أوكرانيا، فهل ستثبت هذه الاستراتيجية نجاعتها؟.