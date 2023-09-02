 المستشار الألماني يتعرض لإصابة خلال ممارسة الهرولة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.09.2023

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أخبار

المستشار الألماني يتعرض لإصابة خلال ممارسة الهرولة

تعرض المستشار الألماني أولاف شولتس إلى إصابة في وجهه أثناء ممارسته رياضة الهرولة، ما اضطره إلى الغاء جميع مواعيد عمله الرسمية ليوم غداً الأحد.

يحرص المستشار الالماني أولاف شولتس على ممارسة رياضة الجري

يحرص المستشار الالماني أولاف شولتس على ممارسة رياضة الجري

أصيب المستشار الألماني أولاف شولتس في وجهه بعدما سقط خلال ممارسة رياضة الهرولة اليوم السبت (الثاني من أيلول/ سبتمبر)، ما دفعه إلى إلغاء ارتباطاته على ما أعلنت ناطقة باسم الحكومة.

مختارات

يُعرف عن مستشار ألمانيا أولاف شولتس الهدوء وعدم الانفعال مهما كانت التحديات. بيد أنه يتعرض لانتقادات أحيانا لتصريحات تعتبر "غير لائقة" بمنصبه، ولعلّ آخرها مزحة حول اللاجئين. شولتس تحدث عن نفسه وحياته، فماذا قال؟

وأضافت المتحدثة في تصريح لوكالة فرانس برس "سقط خلال ممارسة رياضة الهرولة ويعاني من رضوض في الوجه. للأسف اضطر لإلغاء مواعيده" المقررة خلال النهار.

وكان يفترض أن يشارك شولتس في اجتماعات سياسية دعماً لمرشحي حزبه الاشتراكي الديموقراطي تحضيراً للانتخابات الإقليمية المقررة في مقاطعة هيسن الشهر المقبل.

وغالباً ما يمارس أولاف شولتس رياضة الهرولة وهو يقبل على ذلك منذ سنوات. وقال قبل سنوات قليلة خلال مقابلة صحافية "أمارس الهرولة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع والأحد أكرس ساعة ونصف ساعة لذلك". ولن يتأثر جدول أعماله للأسبوع المقبل بحادث اليوم.

خ س/ ع.أ.ج (أ ف ب، رويترز)

  • أولاف شولتس في مؤتمر لشباب الحزب الاشتراكي الديمقراطي عام 1984

    بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا

    أولاف الشاب

    ولد أولاف شولتس في أوسنابروك في 14 حزيران/ يونيو 1958، وكان والده تاجراً ووالدته ربّة منزل. وانضم إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي في عام 1975 في سن السابعة عشرة. آنذاك كان شعره طويلاً، كما كان يعرف بارتداء جواكت صوفية ويشارك في عدد كبير من المظاهرات السلمية.

  • الدفتر الحزبي للاشتراكيين الديمقراطيين

    بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا

    تحولات

    شق أولاف شولتس طريقه في درب السياسة بإصرار ودأب. وتغير الرجل بشكل ملحوظ في مسيرته. شغل منصب نائب رئيس منظمة الشباب في الحزب وقاد حملة في الثمانينيات من أجل "اشتراكية راديكالية للتغلب على الاقتصاد الرأسمالي". في الصورة شولتس يعرض أمام الكاميرا دفتر عضويته بالحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD).

  • شولتس خلال مقابلة معه عنددما كان وزيرا للعمل (2/4/2008)

    بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا

    نضوج في مجال الاقتصاد!

    بالتوازي مع نشاطه الحزبي، كان شولتس يتابع دراساته في القانون. وأسس عام 1985، مكتب محاماة متخصصاً في قانون العمل في هامبورغ. ومن خلال عمله تعلم شولتس، آليات عمل الاقتصاد والشركات الخاصة، ما ترك آثراً على شخصيته.

  • المستشار الألماني الأسبق غيرهار شرودر مع المستشار الجديد أولاف شولتس عندما كان أميناً عاماً للحزب الاشتراكي. الصورة التقطت في 2003 أثناء مؤتمر للحزب.

    بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا

    البداية الفعلية مع شرودر

    انطلقت مسيرته فعلياً عندما وصل الاشتراكي الديمقراطي غيرهارد شرودر إلى المستشارية في انتخابات 1998. وانتُخب شولتس عام 1998 عضواً في البوندستاغ (البرلمان الألماني) وأصبح أميناً عاماً للحزب في 2002. وفي عام 2005، انقسم اليسار الألماني بسبب تحرير سوق العمل، وهو ما سرّع هزيمة شرودر أمام أنغيلا ميركل. لكن شولتس أعاد المستشارية إلى الاشتراكيين بعد 16 عاماً من حكم المحافظين بقيادة ميركل.

  • المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس

    بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا

    "رجل آلي"!

    يلقي خطبه بنبرة رتيبة أكسبته لقب "شولتسومات" (أي شولتس الآلي)، ما يثير انزعاجه. وقال في معرض الدفاع عن نفسه: إنه "يضحك أكثر مما يعتقد الناس". وصرّح قبل فترة قصيرة لجريدة "دي تسايت" الألمانية: "أنا رصين وبراغماتي وحازم. لكن ما دفعني إلى العمل السياسي، هو المشاعر"، داعياً إلى "مجتمع عادل".

  • المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مع أولاف شولتس الذي كان نائبا لها.

    بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا

    "نسخة متحورة" من ميركل!

    في 2018 ومع توليه وزاره المالية، أصبح شولتس نائباً لميركل. ويقال إن عينه كانت على المستشارية منذ ذلك الوقت. ويستلهم شولتس من أسلوب ميركل، حتى أنه يقلّدها في الإيماءات، خصوصاً إيماءة يدها الشهيرة، إلى درجة أن صحيفة "تاغس تسايتونغ" اليسارية وصفته بأنه نسخة "متحوّرة" من ميركل!

  • أولاف شولتس مع وزير المالية الأسبق والرئيس السابق للبوندستاغ فولفغانغ شويبله

    بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا

    لمعان في زمن كورونا

    في 2018، خلف شولتس، المسيحي الديموقراطي فولفغانغ شويبله، وتولى وزارة المالية وواصل النهج المالي الصارم لهذا الأخير. لكن بعد بدء جائحة كورونا لم يتردد شولتس في الخروج عن بنود الميزانية معتمداً السخاء في الإنفاق، وشعاره أن ألمانيا بإمكانها مواجهة الوباء من الناحية المالية. وبذلك عرف كيف يستفيد من الجائحة لوضع نفسه في قلب المشهد ومقدمته.

  • المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس

    بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا

    المنقذ!

    خسر شولتس معركته على رئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في عام 2019، لأنه لم ينجح في كسب قلوب أنصار الحزب، فقد رغب الحزب آنذاك في قيادة ذات توجهات يسارية صريحة. ورغم ذلك ظل الحصان الوحيد الذي يمكن لحزبه الرهان عليه للفوز بالمستشارية. وبخلاف التوقعات وقتها، تمكن من الفوز بسبب الطريقة الرصينة التي خاض بها حملته الانتخابية.

  • شولتس مع زوجته بريتا إرنست في هامبورغ في فبراير/ شباط 2011

    بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا

    حياته الخاصة

    أولاف شولتس (63 عاما) متزوج منذ عام 1998 من السياسية الاشتراكية الديمقراطية بريتا إرنست (60 عاما). ويقول عنها إنها "حب حياته". ويقيم الزوجان في بوتسدام بالقرب من برلين. وتشغل زوجته منصب وزيرة التعليم في ولاية براندنبورغ. وليس لديهما أطفال. ولشولتس شقيقان هما ينس (62 عاما) وهو طبيب كبير والآخر إنغو (60 عاما) وهو صاحب شركة متخصصة في تقنية المعلومات.

  • شولتس أمام لجنة التحقيق حول فضيحة وايركارد في البرلمان الألماني

    بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا

    فضائح!

    تعرض شولتس للعديد من الهزات في مسيرته السياسية، ومنها مزاعم متعلقة بفضائح مالية كبيرة مثل فضيحتي "وايركارد" و"كوم إكس". لكن حتى لجان التحقيق البرلمانية لم تتمكن من إثبات أي شيء عليه. كما أنه تعرض لانتقادات كبيرة بسبب أعمال الشغب التي شهدتها مدينة هامبورغ في 2017 عندما كان رئيسا لحكومتها. لكن كل ذلك لم يجعل ثقته بنفسه تهتز.

  • متظاهرون يدعون أطراف حكومة إشارة المرور إلى سياسة مناخية صارمة

    بالصور- أولاف شولتس الاشتراكي "الرصين" يصبح مستشارا لألمانيا

    ملفات شائكة

    تنتظر شولتس ملفات سياسية شائكة، ناهيك عن إدارة حكومة ائتلافية غير مسبوقة من ثلاثة أحزاب (مع الخضر والليبرالي). وصحيح أن الانسجام كان كبيراً أثناء محادثات تشكيل الائتلاف الحكومي، غير أن الخلافات ستظهر لاحقاً بالتأكيد، خصوصاً وأن الحزب الليبرالي المحافظ جزء من حكومة "إشارة المرور" وبيده وزارات مهمة مثل المالية والنقل. إعداد: محيي الدين حسين / ص.ش


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