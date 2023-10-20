 المستشار الألماني: "من يهاجمون اليهود.. يهاجموننا جميعا"" | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.10.2023

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المستشار الألماني: "من يهاجمون اليهود.. يهاجموننا جميعا""

في ظل زيادة التوترات في العاصمة الألمانية على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، جدد المستشار الألماني أولاف شولتس دعمه لليهود في بلاده وذلك بعد إلقاء قنبلة حارقة على مبنى يضم مؤسسات يهودية في برلين.

Deutschland | Bundestag Olaf Scholz

أبدى المستشار  الألماني، أولاف شولتس، تضامنه مع الألمان اليهود اليوم الجمعة (20 تشرين الأول/أكتوبر 2023)، وتعهد بدعم واسع من كل أطياف المجتمع الألماني عقب الحوادث والهجمات المناهضة للسامية. وقال شولتس مخاطبا اليهود في ألمانيا عبر مجلة دير شبيغل : "نقف إلى جانبكم. سوف تبذل الدولة كل ما في وسعها لحماية حياة اليهود في ألمانيا. ولن نسمح لأنفسنا كمواطنين بانقسام هذا البلد. ومن يهاجمون اليهود أو يسبونهم أو يضرون بهم، يهاجموننا جميعا".

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تعهد المستشار الألماني بمحاربة معاداة السامية وتعزيز حماية المؤسسات اليهودية، بعد محاولة اعتداء على كنيس يهودي في برلين. الواقعة أدانها أيضا الرئيس الألماني والمجلس المركزي لليهود والسفارة الإٍسرائيلية في برلين.

وفي معرض الإشارة إلى جهود الشرطة الألمانية لحظر المسيرات الموالية لفلسطين وتفكيك التجمعات غير المرخصة، قال شولتس إن البلاد يجب أن "تعارض بحسم كل من يرددون شعارات مناهضة للسامية الذين يحرقون أعلام دولة  إسرائيل  والذين يهتفون بشكل علني لموت الأفراد جراء هجوم حماس الإرهابي".  

يذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وأضاف "هذه التصرفات ليس لها مكان بيننا. إن تصرفات حماس كانت غير إنسانية ووحشية، ولا يجب أن يهتف أي شخص لها، خاصة في بلد له تاريخ مرتبط بشكل راسخ بالمحرقة".  

وكان مبنى يضم عدة مؤسسات يهودية في وسط برلين تعرض  للرشق بزجاجات حارقة ليلة الثلاثاء/ الأربعاء الماضية. ويحاول أبناء الجالية اليهودية في برلين الحياة على وقع روتينهم اليومي رغم استهداف الكنيس بالقنبلة الحارقة، وتواصل السلطات التحقيق في الهجوم ولكنها لم تحدد المشتبه فيهم بعد.

وقالت الناشطة  آنا سيغال لوكالة الأنباء الألمانية، "نحن نحاول أن نعيش حياتنا ولا نريد أن  يتسبب أي إرهابيين أو مهاجمين أو مشاغبين في تشتيت تركيزنا". وأضافت أن المجتمع يود رؤية تشديد التدابير الأمنية.  

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وزيرة الداخلية مع ترحيل داعمي حماس

وقالت وزيرة الداخلية الألماني نانسي فيزر إنه يجب ترحيل داعمي  حركة حماس من البلاد طالما كان ذلك ممكنا، مضيفة أن السلطات ستراقب عن كثب المهاجمين الإسلاميين المحتملين.

وتابعت فيزر في تصريحات للصحفيين بعد محادثات مع مسؤولين في مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية "إذا كان بوسعنا ترحيل داعمي حماس، فإن علينا فعل ذلك".

وأضافت "تركز سلطاتنا الأمنية حاليا بشكل أقوى على المشهد الإسلامي"، مشيرة إلى هجوم وقع في الآونة الأخيرة في بروكسل باعتباره مؤشرا على التهديد المرتبط بالتوتر في الشرق الأوسط.

خ.س/ع.أ.ج (د ب أ، رويترز)


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