المستشار الألماني شولتس يلتقي بوتين في موسكو

بايدن: هجوم روسيا على أوكرانيا "لا يزال ممكنا والعقوبات جاهزة"

حث الرئيس الأمريكي بايدن روسيا على التراجع عن شفا الحرب، معلنا أنه ما يزال من الممكن أن تشن روسيا هجوما على أوكرانيا. وفي الوقت نفسه حذر من أن العقوبات "جاهزة"، مبديا الاستعداد للرد على أي هجمات على أمريكا أو حلفائها.