المستشار الألماني شولتس يلتقي بوتين في موسكو

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أجرى المستشار الألماني شولتس مباحثات مع الرئيس الروسي بوتين حول الأزمة الأوكرانية. وأكد الزعيمان عزمهما على نزع فتيل التوترات. يأتي هذا فيما أعلنت موسكو سحب بعض قواتها من الحدود مع اوكرانيا.
كان يُنظر إلى المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الأمريكي والروسي، كفرصة أخيرة أمام الديبلوماسية لنزع فتيل الأزمة الأوكرانية، لكن يبدو أن محادثة بادين بوتين لم تحقق النتائج المرجوة، وبات الحديث عن "هجوم مرجح للغاية".
خلال زيارته لأوكرانيا، تعهد المستشار شولتس بمزيد من المساعدات المالية لكييف واستغرب من موقف موسكو، التي يزورها الثلاثاء. وبينما نقلت سفارات غربية موظفيها لغرب أوكرانيا ترى موسكو الآن "فرصة" لتسوية الأزمة.
حث الرئيس الأمريكي بايدن روسيا على التراجع عن شفا الحرب، معلنا أنه ما يزال من الممكن أن تشن روسيا هجوما على أوكرانيا. وفي الوقت نفسه حذر من أن العقوبات "جاهزة"، مبديا الاستعداد للرد على أي هجمات على أمريكا أو حلفائها.
فيما حذر الرئيس الأمريكي بايدن نظيره الروسي بوتين من عواقب وخيمة في حال غزوه أوكرانيا، وصفت روسيا ما تقوم به الولايات المتحدة بـ "الهستيريا". في أثناء ذلك، ما تزال هناك جهود أوروبية مبذولة للتهدئة وتغليب الدبلوماسية.
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