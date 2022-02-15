 المستشار الألماني شولتس يلتقي بوتين في موسكو | DW الأخبار | DW | 16.02.2022

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DW الأخبار

المستشار الألماني شولتس يلتقي بوتين في موسكو

أجرى المستشار الألماني شولتس مباحثات مع الرئيس الروسي بوتين حول الأزمة الأوكرانية. وأكد الزعيمان عزمهما على نزع فتيل التوترات. يأتي هذا فيما أعلنت موسكو سحب بعض قواتها من الحدود مع اوكرانيا.

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HANDOUT - Auf diesem vom Pressedienst des russischen Verteidigungsministeriums veröffentlichten Videostandbild fahren russische und belarussische Panzer während gemeinsamer militärischer Übungen auf dem Schießplatz von Brestsky. Russische und belarussische Truppen haben am Mittwoch (02.02.2022) auf einem Schießplatz in Belarus ein gemeinsames Kampftraining abgehalten, während die Spannungen angesichts des drohenden Krieges mit der Ukraine hoch bleiben. An den Übungen nahmen motorisierte Gewehr-, Artillerie- und Panzerabwehrraketeneinheiten sowie die Besatzungen von Panzern und gepanzerten Mannschaftstransportwagen teil. +++ dpa-Bildfunk +++

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Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, l) und Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, geben im Marienpalast nach einem gemeinsamen Treffen eine Pressekonferenz. Thema des gemeinsamen Gesprächs sollte die Ukraine-Krise sein. Rein formal ist es sein Antrittsbesuch als Kanzler. +++ dpa-Bildfunk +++

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US President Joe Biden speaks about Russia and Ukraine in the East Room of the White House on February 15, 2022 in Washington, DC. (Photo by Brendan Smialowski / AFP) (Photo by BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images)

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(COMBO) This combination of files pictures created on June 7, 2021 shows then Democratic presidential candidate Joe Biden (L) speaking in Darby, Pennsylvania, on June 17, 2020, and Russian President Vladimir Putin speaking during a meeting with Russian athletes and team members at the Novo-Ogaryovo state residence outside Moscow on January 31, 2018. - A call on February 12, 2022, between President Biden and his Kremlin counterpart Putin on the Russian troops massing next to Ukraine ended after one hour and two minutes, the White House said. President Biden's secure call with Russian President Putin was completed at 12:06 pm (1706 GMT), an official said. The call started at 1604 GMT. (Photo by Jim WATSON and Grigory DUKOR / various sources / AFP)

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