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سياسةألمانيا

المستشار الألماني شولتس يعلن عن تصويت على الثقة في البرلمان

٦ نوفمبر ٢٠٢٤

المستشار الألماني شولتس يعلن عن تصويت على الثقة في البرلمان

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Deutschland Berlin Pressekonferenz nach der Kabinettsklausur der Bundesregierung
صورة من: Ben Kriemann/PIC ONE/picture alliance

بعد أن أقال المستشار الألماني أولاف شولتس وزير المالية كريستيان ليندنر بسبب خلافات بشأن الملف الاقتصادي أعلن عن إجراء تصويت بالثقة على ائتلاف إشارة المرور الحاكم منتصف يناير/ كانون الثاني المقبل وهو ما قد يؤدي إلى إجراء انتخابات مبكرة بحلول مارس/ آذار المقبل.

وكان ليندنر رئيس الحزب الديمقراطي الحر، الشريك في الائتلاف الحاكم، يهدد بالانسحاب من الائتلاف، حسبما قال متحدث باسم الحكومة لوكالة الأنباء الألمانية.

 

ع.خ/ خ.س (د ب أ)

مزيد من التفاصيل بعد قليل