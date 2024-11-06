المستشار الألماني شولتس يعلن عن تصويت على الثقة في البرلمان

بعد أن أقال المستشار الألماني أولاف شولتس وزير المالية كريستيان ليندنر بسبب خلافات بشأن الملف الاقتصادي أعلن عن إجراء تصويت بالثقة على ائتلاف إشارة المرور الحاكم منتصف يناير/ كانون الثاني المقبل وهو ما قد يؤدي إلى إجراء انتخابات مبكرة بحلول مارس/ آذار المقبل.

وكان ليندنر رئيس الحزب الديمقراطي الحر، الشريك في الائتلاف الحاكم، يهدد بالانسحاب من الائتلاف، حسبما قال متحدث باسم الحكومة لوكالة الأنباء الألمانية.

ع.خ/ خ.س (د ب أ)

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