 المستشار الألماني شولتس: يجب ألا ينتصر بوتين في الحرب | DW الأخبار | DW | 26.05.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

المستشار الألماني شولتس: يجب ألا ينتصر بوتين في الحرب

المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس ينهي أعماله وسط تحذيرات من حدوث أسوأ أزمة غذاء في العالم منذ عقود.المستشار الألماني أكد في كلمته أن بوتين لن ينتصر في هذه الحرب

مشاهدة الفيديو 01:41

المزيد من المركز الإعلامي

منتدى دافوس.. هل يحتوي تداعيات غزو روسيا لأوكرانيا؟

منتدى دافوس.. هل يحتوي تداعيات غزو روسيا لأوكرانيا؟ 24.05.2022

أكد ما بات يُطلق عليهم المبدعين الاجتماعيين في منتدى دافوس على ضرورة فعل المزيد لمكافحة الفقر والجوع والعدالة بالعالم.

منتدى دافوس 2022: دعوات إلى كلام أقل وفعل أكبر لمكافحة الفقر 26.05.2022

مسائيةDW: بوتين يقايض تحرير الموانئ برفع العقوبات.. هل يرضخ الغرب؟

مسائيةDW: بوتين يقايض "تحرير" الموانئ برفع العقوبات.. هل يرضخ الغرب؟ 26.05.2022

انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا 24.05.2022

المزيد DW الأخبار

مهرجان كان السينمائي يواصل فعالياته وعرض فيلم أوكراني يعكس مأساة الحرب قبل وقوعها.

الحرب الأوكرانية تلقي بظلالها على مهرجان كان السينمائي 26.05.2022

مقتل 19 طفلا في حادث إطلاق نار في مدرسة ابتدائية بولاية تكساس الأمريكية والجاني مراهق لم تعرف دوافعه.

حزن وصدمة في الولايات المتحدة بعد مقتل 19 طفلا في مدرسة ابتدائية 26.05.2022

تسود مخاوف لدى الأتراك لغياب السياح من روسيا وأوكرانيا بسبب تداعيات الحرب القائمة. وتتوقع مدينة أنطاليا تراجع عددهم.

تركيا .. مخاوف من تراجع عدد السياح الروس والأوكران 26.05.2022

اشتداد المعارك في شرق أوكرانيا وروسيا تقصف 40 بلدة وتحاصر بعض المدن الأوكرانية

اشتداد المعارك في شرق أوكرانيا وروسيا تقصف 40 بلدة 26.05.2022

اقرأ أيضا

26.05.2022 German Chancellor Olaf Scholz addresses the assembly during the World Economic Forum (WEF) annual meeting in Davos on May 26, 2022. - German Chancellor Olaf Scholz said on May 26, 2022 he was convinced that Russia would not win the war it has provoked in Ukraine, saying President Vladimir Putin would not be allowed to dictate peace. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)

شولتس أمام منتدى دافوس: روسيا لن تكسب الحرب 26.05.2022

شولتس يعتبر أن روسيا "لن تكسب" الحرب التي تسببت بها في أوكرانيا مؤكدا أنه لن يُسمح للرئيس فلاديمير بوتين "بإملاء" شروط السلام. المستشار الألماني تحدث أمام منتدى دافوس عن مستقبل النظام الدولي ودور القوى الصاعدة.

FILE - Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy is seen on a screen as addresses the audience from Kyiv during the World Economic Forum in Davos, Switzerland, Monday, May 23, 2022. Ukraine's president said Wednesday, May 25, 2022 that Russia must pull back to its pre-war positions as a first step before diplomatic talks, a negotiating line that Moscow is unlikely to agree to anytime soon. (AP Photo/Markus Schreiber, File)

زيلينسكي ردّاً على كيسنجر: نحن لسنا في عام 1938 26.05.2022

غضب عارم في كييف بعد أن علت أصوات تقترح التنازل عن أراضٍ أوكرانية لروسيا مقابل انهاء الحرب، آخرها تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر بهذا الشأن، ليعقب الرئيس زيلنسكي بحزم قائلا: "لسنا في عام 1938".

Die Fahnen vieler Länder am Kongresszentrum Davos sollen die Gäste aus aller Welt begrüßen. In dem holzverkleideten Bau im Schweizer Wintersportort (Kanton Graubünden) findet alljährlich im Januar das Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums (WEF) statt. Zu den Treffen, die seit 1971 stattfinden, reisen tausende führende Politiker, Wissenschaftler und Wirtschaftsvertreter sowie Journalisten an. Das 51. Jahrestreffen 2021 wurde wegen der Corona-Pandemie nur virtuell ausgetragen. Zunehmend beschäftigt sich das WEF auch mit Umweltthemen. (07.06.2021)

عودة منتدى دافوس وسط حرب أوكرانيا وتأزم الاقتصاد العالمي 23.05.2022

انطلقت أشغال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حيث تتصدر الحرب في أوكرانيا جدول أعمال المنتدى، إضافة إلى الوضعين المالي والغذائي وتأثيرهما على النمو، غير أن صندوق النقد الدولي لا يتوقع مع ذلك ركودا للاقتصاد العالمي.

A general view of a Davos Klosters sign near the Alpine resort of Davos, Switzerland May 11, 2022. Picture taken May 11, 2022. REUTERS/Arnd Wiegmann

منتدى دافوس: رجال أعمال وساسة يحذرون من عاصفة اقتصادية قادمة 23.05.2022

بعد توقف بسبب كورونا، انطلقت أعمال منتدى دافوس في ظل مخاوف من ركود اقتصادي عالمي على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا وما تبعه من ارتفاع لأسعار الطاقة والمواد الغذائية. رجال أعمال وساسة عالميون حذروا من "عاصفة اقتصادية".