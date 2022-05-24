المستشار الألماني شولتس: يجب ألا ينتصر بوتين في الحرب

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المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس ينهي أعماله وسط تحذيرات من حدوث أسوأ أزمة غذاء في العالم منذ عقود.المستشار الألماني أكد في كلمته أن بوتين لن ينتصر في هذه الحرب
شولتس يعتبر أن روسيا "لن تكسب" الحرب التي تسببت بها في أوكرانيا مؤكدا أنه لن يُسمح للرئيس فلاديمير بوتين "بإملاء" شروط السلام. المستشار الألماني تحدث أمام منتدى دافوس عن مستقبل النظام الدولي ودور القوى الصاعدة.
غضب عارم في كييف بعد أن علت أصوات تقترح التنازل عن أراضٍ أوكرانية لروسيا مقابل انهاء الحرب، آخرها تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر بهذا الشأن، ليعقب الرئيس زيلنسكي بحزم قائلا: "لسنا في عام 1938".
انطلقت أشغال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حيث تتصدر الحرب في أوكرانيا جدول أعمال المنتدى، إضافة إلى الوضعين المالي والغذائي وتأثيرهما على النمو، غير أن صندوق النقد الدولي لا يتوقع مع ذلك ركودا للاقتصاد العالمي.
بعد توقف بسبب كورونا، انطلقت أعمال منتدى دافوس في ظل مخاوف من ركود اقتصادي عالمي على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا وما تبعه من ارتفاع لأسعار الطاقة والمواد الغذائية. رجال أعمال وساسة عالميون حذروا من "عاصفة اقتصادية".
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