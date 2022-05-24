المستشار الألماني شولتس: يجب ألا ينتصر بوتين في الحرب

عودة منتدى دافوس وسط حرب أوكرانيا وتأزم الاقتصاد العالمي

انطلقت أشغال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حيث تتصدر الحرب في أوكرانيا جدول أعمال المنتدى، إضافة إلى الوضعين المالي والغذائي وتأثيرهما على النمو، غير أن صندوق النقد الدولي لا يتوقع مع ذلك ركودا للاقتصاد العالمي.