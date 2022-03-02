 المستشار الألماني شولتس يبدأ أول جولة له في إفريقيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.05.2022

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أخبار

المستشار الألماني شولتس يبدأ أول جولة له في إفريقيا

في إشارة رمزية قوية يبدأ المستشار الألماني أولاف شولتس جولته الإفريقية الأولى في وقت مبكر من توليه منصبه مقارنة مع أسلافه. وسيزور ثلاثة بلدان إفريقية للبحث في عدد من قضايا الساعة كالحرب في أوكرانيا وأزمة الغداء وكورونا.

المستشار الألماني أولاف شولتس في البرلمان الألماني

المستشار الألماني أولاف شولتس يزور القارة الأفريقية بشكل مبكر نسبيا بعد توليه منصبه مقارنة بأسلافه الآخرين

توجه  المستشار الألماني  أولاف شولتس  صباح اليوم الأحد (22 مايو/ أيار 2022) إلى القارة الإفريقية في أول جولة له هناك بعد نحو ستة أشهر من توليه المستشارية. وإلى جانب تغير المناخ والتعاون الاقتصادي ومكافحة جائحة كورونا وتعزيز الديمقراطيات في أفريقيا، سيتم أيضاً تناول تداعيات الحرب في  أوكرانيا خلال جولة تستمر ثلاثة أيام وتشمل كل من السنغال والنيجر وجنوب إفريقيا.

يُشار إلى أن الحصار الروسي على صادرات الحبوب من أوكرانيا أدى إلى تفاقم أزمة الغذاء، لاسيما في شرق أفريقيا. جدير بالذكر أن شولتس يزور القارة الإفريقية بشكل مبكر نسبيا بعد توليه منصبه مقارنة بأسلافه، حيث انطلقت المستشارة السابقة أنغيلا ميركل في أول زيارة طويلة لها إلى إفريقيا بعد عامين تقريباً من توليها منصبها.

وحتى الآن لم يزر شولتس خارج أوروبا سوى أكثر الحلفاء قربا لبلاده، وهي الولايات المتحدة الأمريكية  وإسرائيل  واليابان؛ أي أن زيارة أفريقيا تعد إشارة إلى أنه يجب ألا يتم نسيان القارة المجاورة حتى في أوقات الحرب بأوروبا.

وستكون السنغال الواقعة غربي إفريقيا المحطة الأولى لشولتس في القارة السمراء. وتتولى السنغال حالياً الرئاسة الدورية  للاتحاد الإفريقي. وسيتضمن برنامج شولتس هناك عقد لقاء مع الرئيس السنغالي ماكي سال بالإضافة إلى عقد لقاءات مع ممثلين للاقتصاد كما سيزور محطة تعمل بالطاقة الشمسية.

 

  • Exhibition German colonialism in Deutsches Historisches Museum (picture alliance/dpa/K-D.Gabbert)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    "مستقبلنا على الماء"

    في عهد المستشار أوتو فون بيسمارك، تأسست الإمبراطورية الاستعمارية الألمانية على الأراضي التي تدعى في يومنا الحاضر: ناميبيا، كاميرون، توغو، وأجزاء من تنزانيا وكينيا. سعى الإمبراطور ويليام الثاني، الذي توج في عام 1888 إلى توسيع المستعمرات من خلال إنشاء أساطيل جديدة، الظاهرة في الصورة. فقد أرادت الإمبرطورية الألمانية (مكاناً لها في الشمس)، كما أعلن المستشار برنارد فون بولوف في عام 1897.

  • German colonies in Africa, map from 1902 (picture-alliance / akg-images)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    المستعمرات الألمانية

    كانت معظم المستعمرات تتمركز في منطقة المحيط الهادئ (شمال غينيا الجديدة، أرخبيل بيسمارك، جزر مارشال وسليمان، ساموا) وفي الصين. حدد المؤتمر الذي عقد في بروكسل عام 1890 ضم مملكتي رواندا وبوروندي إلى الإمبراطورية الألمانية في شرق أفريقيا الألماني. وفي نهاية القرن التاسع عشر كانت المستعمرات الألمانية في أوجها.

  • Colonial ruler being carried in Madagascar (picture-alliance/dpa/arkivi)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    العنصرية

    كان البيض يشكلون أقلية ذات امتيازات عالية في المستعمرات، أقل من 1% من السكان. عاش حوالي الـ 25 ألف ألماني في المستعمرات في عام 1914، أقل من نصفهم بقليل في جنوب غرب أفريقيا الألمانية. أعتبر الـ13 مليون من السكان الأصليين على أنهم أتباع مجردين من حقوقهم.

  • Genocide against the Herero and Nama in German South-West Africa (public domain)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    الإبادة الجماعية الأولى في القرن العشرين

    تعتبر الإبادة الجماعية ضد هيريرو وناما في جنوب غرب أفريقيا الألماني ( ناميبيا في الوقت الحاضر)، من أخطر الجرائم في تاريخ ألمانيا الاستعمارية. هرب معظم ثوار هيريرو خلال معركة واتربيرغ في عام 1904 عبر الصحراء، حيث قطعت القوات الألمانية وصولهم إلى المياه بشكل ممنهج. قدر عدد الذين لقوا حتفهم هناك ما يفوق الـ 60 ألف من السكان الأصليين.

  • Surviving Herero after flight through desert (public domain)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    الجريمة الألمانية

    لم ينج سوى ما يقارب الـ 16 ألف شخصاً من الهيريرو من الإبادة الجماعية، إلا أنهم احتجزوا في معكسرات اعتقال حيث مات منهم الكثير. وما زال العدد الحقيقي للضحايا يشكل نقطة جدلية. كم من الوقت نجوا بعد هروبهم عبر الصحراء بالرغم من نحولهم؟ بجميع الأحوال، فقدوا كل ممتلكاتهم الشخصية وسبل العيش وأية تطلعات مستقبلية.

  • Maji-Maji warriors in 1906 (Downluke)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    حرب استعمارية مع عواقب قريبة المدى

    تصاعد تحالف من المجموعات العرقية ضد الحكم الاستعماري في شرق أفريقيا الألمانية. وقدر عدد الذين ماتوا في ثورة ماجي ماجي بـ 100 ألف شخص. بالرغم من تجنب مناقشتها أو ذكرها فيما بعد بألمانيا، إلا أنها تشكل جزءً هاماً من تاريخ تنزانيا.

  • Bernhard Dernburg in German East Africa in 1908 (picture alliance/akg-images)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    الإصلاحات 1907

    في أعقاب الحروب الاستعمارية، أعيدت هيكلة الإدارة في المستعمرات الألمانية بهدف تحسين شروط المعيشة. عُيّن رجل الأعمال الناجح برنارد ديرنبرغ وزيراً لشؤون المستعمرات في عام 1907 الذي قدم مجموعة من الإصلاحات في السياسات الاستعمارية لألمانيا.

  • Robert Koch's microscopic specimens from East Africa (Deutsches Historisches Museum/T. Bruns )

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    علوم ومستعمرات

    جنباً إلى جنب مع إصلاحات ديرنبرغ، أنشئت المؤسسات العلمية والتقنية للتعامل مع القضايا الاستعمارية وأسست الكليات في الجامعات التي تعرف اليوم بـ جامعة هامبورغ وجامعة كاسل. حضّر روبرت كوخ بعثة علمية إلى شرقي أفريقيا في عام 1906. في الصورة أعلاه تظهر العينات المجهرية التي جمعت هناك.

  • Exhibition on German colonialism (DW/J. Hitz)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    خسارة المستعمرات

    بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى، وقعت ألمانيا معاهدة السلام في مؤتمر فرساي عام 1919 التي تنص على أن البلاد تتخلى عن سيادتها في مستعمراتها. تظهر الملصقات الظاهرة في الصورة مخاوف ألمانيا من تبعات الخسارة: ضعف القوة الاقتصادية والفقر والحياة البائسة في الوطن.

  • German colonialism exhibition in Deutschen Historischen Museum (DW/J. Hitz)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    الطموحات الإستعمارية للرايخ الثالث

    عادت الطموحات الاستعمارية بالظهور في عهد النازيين، ولا تقتصر على تلك المنصوص عليها في (الخطة الرئيسية للشرق) التي تمثلت بالإبادة الجماعية والعرقية في وسط وشرق أوروبا. وهدف النازييون أيضاً لاستعادة المستعمرات التي خسروها في أفريقيا، كما توضح هذه الخريطة المدرسية من عام 1938. كانت المستعمرات لتوفير الموارد اللازمة لألمانيا.

  • CSU delegate Dagmar Wöhrl in Namibia (Dagmar Wöhrl)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    نهج شائك

    تدخل المفاوضات من أجل الاعتراف بالإبادة الجماعية في هيريرو وناما مرحلة صعبة. في حين تماطل ألمانيا فيما يتعلق بالتعويض المالي، هناك تخاذل أيضاً في البنية السياسية في نامبيا. رفع ممثلوا هيريرو مؤخراً شكوى رسمية للأمم المتحدة اعتراضاً على إقصائهم من المفاوضات الحالية. جوليا هيتز/ ريم ضوا.


 

ح.ز/ ع.غ (د.ب.أ)

 

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