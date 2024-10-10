شولتس: قدمنا وسنقدم أسلحة لإسرائيل

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس عن توريد المزيد من شحنات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل. واتهمت المعارضة الألمانية الحكومة بقلة الدعم لإسرائيل، وذلك في إشارة بشكل خاص إلى شحنات الأسلحة.

خلال نقاش جرى في البرلمان الألماني بمناسبة ذكرى هجوم حركة حماس الإرهابي على إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قال المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الخميس (10 أكتوبرم تشرين الأول 2024): "لقد قدمنا أسلحة، وسنقدم أسلحة" لإسرائيل.

ويذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وأكد السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي على نحو صريح أنه يتحدث بصفته نائبا في البرلمان. وفي وقت سابق، اتهم ممثلو حزبي الاتحاد المسيحي (الذي يتكون من الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) الحكومة الألمانية بقلة الدعم لإسرائيل، وذلك في إشارة بشكل خاص إلى شحنات الأسلحة. ورد شولتس قائلا: "لقد اتخذنا قرارات في الحكومة تضمن أيضا أن تكون هناك شحنات إضافية قريبا. وعندها سترون أن هذا كان اتهاما خاطئا".

اتهم ممثلو حزبي الاتحاد المسيحي الحكومة الألمانية بقلة الدعم لإسرائيل صورة من: Ebrahim Noroozi/AP/picture alliance

ويذكر أن الاتحاد المسيحي يتزعم المعارضة في ألمانيا. وكان زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي، فريدريش ميرتس، صرح في وقت سابق بقوله: "منذ أسابيع وشهور، والحكومة الاتحادية ترفضمنح تراخيص تصدير، على سبيل المثال، للذخيرة وحتى لتوريد قطع غيار للدبابات إلى إسرائيل". وأضاف أن "عددا كبيرا من الشركات" قدمت وثائق مكتوبة توضح أنها تقدمت بطلبات بخصوص التراخيص المطلوبة منذ شهور وأنه لم يتم البت فيها من قبل الحكومة الاتحادية. وتساءل ميرتس: "ما الذي يمكن أن يكون هذا غير الرفض الفعلي لتراخيص التصدير؟".

بدورها، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك (من حزب الخضر) على سرية مثل هذه القرارات، والتي تقع ضمن اختصاص مجلس الأمن الاتحادي داخل الحكومة الألمانية. لكنها أشارت إلى دعوى مرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، قائلة: "لقد أوضحت جمهورية ألمانيا الاتحادية بشكل واضح أننا نقدم أسلحة لدعم إسرائيل". وأضافت في الوقت ذاته أنه يجري العمل أيضا وفقا للقانون الدولي.

يشار إلى أنه في رد على استجواب من سفيم داغديلين نائبة البرلمان عن حزب "تحالف سارا فاغنكنشت"، أوضحت وزارة الاقتصاد أن الحكومة الألمانية لم تصدر تراخيص لتصدير أسلحة حربية إلى إسرائيل في الفترة بين آذار/ مارس و21 آب/ أغسطس على الأقل. وكانت الحكومة الألمانية أكدت مع ذلك أنه لا يوجد مقاطعة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل. وأكدت داغدايلين خلال النقاش على مطلب حزبها بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

ع.ش/ ع.ج.م/ع.ج. (د ب أ)