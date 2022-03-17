المستشار الألماني: تغيير النظام في روسيا ليس هدفاً للناتو

قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) لا يسعى إلى تغيير القيادة في روسيا. وذكر في حوار مع إذاعة إيه أر دي يوم الأحد " إنه ليس هدفا الناتو، كما أنه أيضاً ليس هدف الرئيس الأمريكي".

وكان شولتس يرد على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي أدلى بها يوم السبت وقال فيها إن الزعيم الروسي فلاديمير بوتين "لا يمكن أن يظل في السلطة" وهو ما جرى تفسيره على أنه تحول جذري في السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وحاول البيت الأبيض لاحقا توضيح أن التصريحات لم تكن دعوة مباشرة للإطاحة ببوتين، قائلاً إن بايدن يعني أنه "لا يمكن السماح لبوتين بممارسة النفوذ على جيرانه أو المنطقة".

وقال شولتس إنه تحدث عن هذا الأمر مع بايدن في البيت الأبيض عندما تولى الرئيس الأمريكي منصبه. وتابع "نحن متفقون تماماً على أن تغيير النظام ليس موضوعاً أو هدفاً للسياسة التي ننتهجها معاً"، وقال إن الكفاح من أجل الحرية "مسؤولية الشعوب والأمم أنفسها".

بايدن يتراجع!

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين إنه لا يسعى لتغيير النظام في روسيا، وذلك بعد يوم من قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين " لا يمكن أن يظل في السلطة".

ورداً على سؤال من مراسل صحفي بشأن إذا كان يريد "عزل بوتين" وما إذا كان "يدعو إلى تغيير النظام"، أجاب بايدن "لا".

وكان بايدن قد قال يوم السبت إن بوتين "لا يمكنه البقاء في السلطة" فيما فسر على أنه تحول جذري في السياسة الخارجية للولايات المتحدة. وحاول البيت الأبيض لاحقا توضيح أن التصريحات لم تكن دعوة مباشرة للإطاحة ببوتين، قائلا إن بايدن يعني أنه "لا يمكن السماح لبوتين بممارسة نفوذه على جيرانه أو المنطقة".

ولايات ألمانية تجرم الرمز (زد)

على جانب آخر، أعلنت العديد من الولايات الألمانية إن الاستخدام العلني للرمز الروسي "زد" لإظهار التأييد لحرب موسكو على أوكرانيا سيترتب عليه عقوبات بموجب القانون.

انتشر استخدام الحرف زد كرمز لإظهار التأييد لحرب موسكو على أوكرانيا

وقالت إيريس سبرانغر، العضوة بحكومة ولاية برلين، لصحيفة تاغشبيغيل اليوم الاثنين إن استخدام الرمز "زد" باللون الأبيض، الذي يظهر على المركبات العسكرية الروسية، يعني بالطبع "تأييدا لحرب العدوان وهذا يعاقب عليه القانون وسنتدخل على الفور ".

وأشارت سبرانغر إلى المادة 140 من قانون العقوبات، التي تنص على أن التغاضي عن جرائم معينة أمر يعاقب علي القانون. وتصل عقوبة التهمة إلى السجن ثلاث سنوات أو غرامة مالية.

وأعلنت ولايات ساكسونيا السفلى وبافاريا يوم الجمعة ، أنهما ستجرمان استخدام الرمز. وقال وزير العدل البافاري جورج أيزنريتش: "نحن لا نقبل الموافقة على جرائم تنتهك القانون الدولي".

وفي ولاية شمال الراين ويستفاليا تحدث المشرعون لصالح حظر استخدام الرمز. وقال يواكيم ستامب، وزير شؤون اللاجئين في ولاية شمال الراين ويستفاليا، عبر تويتر:"يجب حظر الرمز" زد " لفاشية بوتين في جميع أنحاء ألمانيا.

يشار إلى أنه منذ إندلاع الغزو الروسي لأوكرانيا ، بدأ الحرف "زد" باللون الأبيض في الظهور على الدبابات والزي الرسمي الروسي، ثم أصبح بعد ذلك يستخدم على نطاق واسع في المباني والسيارات والملابس وعلى وسائل التواصل الاجتماعي لإظهار الدعم لغزو الرئيس فلاديمير بوتين.

ع.ح./ع.ش./ (د ب أ)