المستشار الألماني السابق شرودر يحل ضيفا على فلاديمير بوتين

شولتس وماكرون: الحل يأتي من مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا

في مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي، شدد المستشار الألماني والرئيس الفرنسي على أن حل النزاع بأوكرانيا يجب ان يكون عبر مفاوضات بين موسكو وكييف. بدورها صعدت أوكرانيا ضغطها على ألمانيا للموافقة على وقف واردات الطاقة من روسيا.