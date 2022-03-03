المستشار الألماني السابق شرودر يحل ضيفا على فلاديمير بوتين

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يُعرف شرودر بأنه صديق مقرب للرئيس الروسي وهو عضو في مجلس إدارة شركة الطاقة العملاقة المملوكة للدولة "روسنفت". وبسبب قربه من بوتين يتعرض شرودر لضغوط متزايدة لقطع العلاقات مع روسيا.
فيما ترددت أنباء عن قيام المستشار الألماني الأسبق، غيرهارد شرودر، بالوساطة في حرب أوكرانيا واجتماعه مع الرئيس الروسي في موسكو، نفت برلين علمها باللقاء، ورفض المستشار أولاف شولتس التعليق، في حين رحبت النمسا بوساطة شرودر.
في مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي، شدد المستشار الألماني والرئيس الفرنسي على أن حل النزاع بأوكرانيا يجب ان يكون عبر مفاوضات بين موسكو وكييف. بدورها صعدت أوكرانيا ضغطها على ألمانيا للموافقة على وقف واردات الطاقة من روسيا.
بسبب الحرب في أوكرانيا يضيق الخناق أكثر فأكثر على المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر، الذي تربطه صداقة بالرئيس الروسي بوتين ويتولى مناصب رفيعة بشركات روسية كبرى، ولذلك يواجه الآن دعوى قضائية.
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.
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