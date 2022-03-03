 المستشار الألماني السابق شرودر يحل ضيفا على فلاديمير بوتين | DW الأخبار | DW | 11.03.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

المستشار الألماني السابق شرودر يحل ضيفا على فلاديمير بوتين

يُعرف شرودر بأنه صديق مقرب للرئيس الروسي وهو عضو في مجلس إدارة شركة الطاقة العملاقة المملوكة للدولة "روسنفت". وبسبب قربه من بوتين يتعرض شرودر لضغوط متزايدة لقطع العلاقات مع روسيا.

مشاهدة الفيديو 01:29

المزيد من المركز الإعلامي

الحرب في أوكرانيا...جولة محادثات جديدة وموجة نزوح كبيرة

الحرب في أوكرانيا...جولة محادثات جديدة وموجة نزوح كبيرة 03.03.2022

الحرب في أوكرانيا.. مفاوضات وقصف ودعوات لوقف المعارك

الحرب في أوكرانيا.. مفاوضات وقصف ودعوات لوقف المعارك 28.02.2022

لم يبد المستشار الألماني شولتس أي استعداد لاتخاذ قرار بإرسال قوات للدفاع عن أوكرانيا ضد القوات الروسية.

المستشار الألماني: يجب احتواء الحرب في أوكرانيا 05.03.2022

8128381 28.02.2022 ******* A military truck carrying a 2S7 Pion self-propelled heavy artillery gun drives along a road near the border between Russia and Ukraine in Belgorod region, Russia. On February 24 Russian President Vladimir Putin announced a military operation in Ukraine following recognition of independence of breakaway Donetsk and Luhansk republics. Mikhail Voskresenskiy / Sputnik

مسائيةDW : "حرب بوتين" على أوكرانيا.. قصف متواصل وعقوبات غربية جديدة 25.02.2022

المزيد DW الأخبار

تقوم مبادرة سوبر نوفا بتدريب مئتي مقاتل سابق من الزنتان ومصراتة. وتقدم المبادرة كذلك تدريبا للنساء اللواتي فقدن معيلهن

دمج المقاتلين في الحياة المهنية في ليبيا عبر مشروع سوبر نوفا 11.03.2022

جمهورية الكونغو ستحاول مستقبلا تصدير الغاز الطبيعي المسال غلى أوروبا، مع الحفاظ على علاقات جيدة ع روسيا.

دول إفريقية تحاول مد أوروبا بالغاز المسال 11.03.2022

يشتد القصف الروسي على شمال غرب كييف، فيما يحاول المدنيون الفرار أثناء توقفه لفترات قصيرة.

القصف الروسي يشتد على شمال غرب كييف 11.03.2022

باريس تؤمن إقامة لفرقة باليه أوكرانية تعذر عليها العودة للوطن بسبب الحرب

باريس تؤمن الإقامة لفرقة باليه أوكرانية تعذر عليها العودة للوطن بسبب الحرب 10.03.2022

اقرأ أيضا

14.06.2018 MOSCOW, RUSSIA - JUNE 14, 2018: Russia's President Vladimir Putin (R) hugs Gerhard Schroeder, Chairman of the Shareholders Committee with Nord Stream 2 AG and former German chancellor, at the opening of the 2018 FIFA World Cup at Luzhniki Stadium. Alexei Druzhinin/Russian Presidential Press and Information Office/TASS Foto: Alexei Druzhinin/TASS/dpa |

فيينا ترحب وبرلين تنفي علمها بوساطة المستشار الأسبق شرودر لدى بوتين 11.03.2022

فيما ترددت أنباء عن قيام المستشار الألماني الأسبق، غيرهارد شرودر، بالوساطة في حرب أوكرانيا واجتماعه مع الرئيس الروسي في موسكو، نفت برلين علمها باللقاء، ورفض المستشار أولاف شولتس التعليق، في حين رحبت النمسا بوساطة شرودر.

French President Emmanuel Macron, left, and German Chancellor Olaf Scholz attend a media conference head of their meeting at the chancellery in Berlin, Germany, Tuesday, Jan. 25, 2022. German and French leaders are meeting in Berlin over the Ukraine crisis and other European issues. (Tobias Schwarz/Pool Photo via AP, File)

شولتس وماكرون: الحل يأتي من مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا 10.03.2022

في مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي، شدد المستشار الألماني والرئيس الفرنسي على أن حل النزاع بأوكرانيا يجب ان يكون عبر مفاوضات بين موسكو وكييف. بدورها صعدت أوكرانيا ضغطها على ألمانيا للموافقة على وقف واردات الطاقة من روسيا.

VLADIVOSTOK, RUSSIA. SEPTEMBER 4, 2015. Russia's President Vladimir Putin and Germany's Former Chancellor Gerhard Schroder (L-R front) attend the opening ceremony of the 2015 Eastern Economic Forum on Russky Island. Mikhail Metzel/TASS |

بسبب صلاته بموسكو.. شكوى قضائية ضد المستشار الأسبق شرودر 09.03.2022

بسبب الحرب في أوكرانيا يضيق الخناق أكثر فأكثر على المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر، الذي تربطه صداقة بالرئيس الروسي بوتين ويتولى مناصب رفيعة بشركات روسية كبرى، ولذلك يواجه الآن دعوى قضائية.

07.03.22 *** TOPSHOT - A Ukrainian serviceman helps evacuees gathered under a destroyed bridge, as they flee the city of Irpin, northwest of Kyiv, on March 7, 2022. - Ukraine dismissed Moscow's offer to set up humanitarian corridors from several bombarded cities on March 7, 2022, after it emerged some routes would lead refugees into Russia or Belarus. The Russian proposal of safe passage from Kharkiv, Kyiv, Mariupol and Sumy had come after terrified Ukrainian civilians came under fire in previous ceasefire attempts. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP) (Photo by DIMITAR DILKOFF/AFP via Getty Images)

++ تغطية متواصلة.. الحرب على أوكرانيا في أسبوعها الثالث ++ 08.03.2022

يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.