المستشار الألماني الأسبق شرودر لا يرى سببا للنأي بنفسه عن بوتين

بسبب أعمال الصيانة وقف تدفق الغاز الروسي إلى ألمانيا

توقفت إمدادات الغاز من روسيا إلى ألمانيا لمدة 10 أيام لإجراء الصيانة في خط الأنابيب المار عبر بحر البلطيق، وهو أهم رابط من أجل تدفقات الغاز الطبيعي إلى ألمانيا. وتخشى ألمانيا ودول أوروبية من عدم عودة تدفق الغاز إليها.