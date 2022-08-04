المستشار الألماني الأسبق شرودر لا يرى سببا للنأي بنفسه عن بوتين

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أوكرانيا ترفض تصريحات للمستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر قال فيها إن روسيا تريد "حلا تفاوضيا" للحرب
أكد المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر أن موسكو تريد حلا تفاوضيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا. ورغم معارضته للحرب فإن شرودر حافظ على علاقاته الشخصية مع الرئيس فلادمير بوتين ما جعله محط انتقادات واسعة في ألمانيا.
تبادلت ألمانيا وروسيا الاتهامات حول عرقلة تسليم توربين خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1. المستشار شولتس اتهم روسيا باتخاذ التوربين "ذريعة" وقرارا "سياسيا" للتأثير على الغربيين على خلفية الحرب في أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو.
توقفت إمدادات الغاز من روسيا إلى ألمانيا لمدة 10 أيام لإجراء الصيانة في خط الأنابيب المار عبر بحر البلطيق، وهو أهم رابط من أجل تدفقات الغاز الطبيعي إلى ألمانيا. وتخشى ألمانيا ودول أوروبية من عدم عودة تدفق الغاز إليها.
طالب المستشار الألماني أولاف شولتس، المستشار الأسبق غيرهارد شرودر بالتخلي عن مناصبه الأخرى في الشركات الروسية وذلك بعد إعلان الأخير اعتزامه التخلي عن منصبه كرئيس لمجلس الإشراف على شركة روسنفت الروسية للطاقة.
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