 المستشار الألماني الأسبق شرودر لا يرى سببا للنأي بنفسه عن بوتين | DW الأخبار | DW | 04.08.2022

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DW الأخبار

المستشار الألماني الأسبق شرودر لا يرى سببا للنأي بنفسه عن بوتين

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