المستشار الألماني أولاف شولتس يؤكد على استقرار القطاع البنكي

أزمة بنوك الطعام "تافل" في ألمانيا .. "لا حل في الأفق"!

جرى تأسيس أول بنك للطعام ويٌطلق عليها اسم "تافل" أي "المائدة" في ألمانيا قبل 30 عاما. ومع الزمن تحول الأمر من مجرد فكرة خيرية عفوية إلى كيان سياسي على مستوى البلاد. مؤخرا ازدادات الضغوط على بنوك الطعام، فما مستقبلها؟