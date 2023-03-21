 المستشار الألماني أولاف شولتس يؤكد على استقرار القطاع البنكي | DW الأخبار | DW | 24.03.2023

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DW الأخبار

المستشار الألماني أولاف شولتس يؤكد على استقرار القطاع البنكي

وفي ملف الاقتصاد أكد المستشار الألماني أولاف شولتس على استقرار القطاع البنكي في الاتحاد الأوروبي، مشيدا بالجهود التي بذلتها السلطات الرقابية والبنوك بعد الأزمة المالية الأخيرة عام 2008.

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