المستشار الألماني أولاف شولتس يؤكد على استقرار القطاع البنكي

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وفي ملف الاقتصاد أكد المستشار الألماني أولاف شولتس على استقرار القطاع البنكي في الاتحاد الأوروبي، مشيدا بالجهود التي بذلتها السلطات الرقابية والبنوك بعد الأزمة المالية الأخيرة عام 2008.
مع انهيار "سيليكون فالي" و "كريدي سويس" تستمر الخشية من أزمة مالية عالمية جديدة رغم التحرك السريع من جانب البنوك المركزية لمنع ذلك. كيف تبدو خسائر المودعين والمستثمرين العرب جراء ذلك، وما الدروس المستفادة من الأزمة؟
رغم الاضطرابات التي يشهدها القطاع المصرفي العالمي، أعلنت عدة دول أوروبية رفع أسعار الفائدة. وتهدف هذه الخطوة التي تأتي غداة رفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي كلفة الإقراض إلى كبح التضخم.
في أكبر صفقة اندماج في القطاع المصرفي الأوروبي منذ الأزمة المالية 2008، استحوذ يو بي اس، أكبر بنوك سويسرا، على كريدي سويس بدعم من الحكومة والمصرف المركزي. فهل يطمئن ذلك المودعين ويعيد الاستقرار لأسواق المال العالمية؟
جرى تأسيس أول بنك للطعام ويٌطلق عليها اسم "تافل" أي "المائدة" في ألمانيا قبل 30 عاما. ومع الزمن تحول الأمر من مجرد فكرة خيرية عفوية إلى كيان سياسي على مستوى البلاد. مؤخرا ازدادات الضغوط على بنوك الطعام، فما مستقبلها؟
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