 المستشارة ميركل تعلن احترامها لقرار تيريزا ماي بالاستقالة | أخبار | DW | 24.05.2019

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أخبار

المستشارة ميركل تعلن احترامها لقرار تيريزا ماي بالاستقالة

أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن احترامها لقرار رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بالاستقالة. وتوالت ردود الفعل الدولية حول استقالة ماي بعدا صراع سياسي مرير بشأن البريكست.

Deutschland Angela Merkel und Theresa May in Berlin (Reuters/M. Sohn)

قالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية مارتينا فيتس اليوم (الجمعة 24 مايو/ أيار 2019) في برلين إن المستشارة أنغيلا ميركل تحترم قرار استقالة تيريزا ماي من زعامة حزب المحافظين البريطانيين، مؤكدة أنها تعاونت مع ماي دائما على نحو مفعم بالثقة وستواصل ذلك طوال فترة بقاء ماي في السلطة.

ولم تدل المتحدثة بتقييم عن آثار هذا القرار على الخروج المخطط لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الحكومة الألمانية ترعى تعاونا وثيقا مع بريطانيا، وقالت: "وسيستمر الأمر على هذا النحو". وكانت ماي أعلنت قبل قليل في لندن عزمها الاستقالة من رئاسة حزب المحافظين في السابع من حزيران/ يونيو المقبل، ما يعني أن أيامها في السلطة كرئيسة وزراء أصبحت معدودة، حيث يكون منصب رئيس الوزراء محفوظا في المعتاد لرئيس الحزب الحاكم.

وأخفقت ماي ثلاث مرات في البرلمان البريطاني في تمرير اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي التي تفاوضات بشأنها مع بروكسل. واتفقت ماي لذلك مع باقي دول الاتحاد على إرجاء الخروج الذي كان مخططا في نهاية آذار/ مارس الماضي إلى 31 تشرين أول/ أكتوبر المقبل.

أما المفوضية الاوروبية فأعلنت أن استقالة ماي "لا تغير شيئا" في موقف الدول الـ27 الاعضاء بشأن الاتفاق المبرم حول خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. وقالت المتحدثة باسم رئيس المفوضية الاوروبية مينا اندريفا "سنحترم رئيس الوزراء الجديد لكن ذلك لا يغير شيئا في الموقف الذي اعتمده المجلس الاوروبي حول اتفاق خروج" بريطانيا من الاتحاد.

 

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من جهته، اشاد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الجمعة ب"العمل الشجاع" الذي قامت به تيريزا ماي، لكنه دعا الى "توضيح سريع" لملف بريكست إثر اعلان رئيسة الوزراء البريطانية استقالتها، وفق ما أفادت الرئاسة الفرنسية.

 واعتبر ماكرون أن هذا القرار "ينبغي أيضا أن يذكر، في لحظة خيار مهمة، بان التصويت بالرفض من دون مشروع بديل يؤدي الى مأزق"، في اشارة الى الانتخابات الاوروبية والى ملف بريكست. وأضاف أن ماي "قامت بعمل شجاع لتنفيذ بريكست لما فيه مصلحة بلادها واحترام شركائها الاوروبيين"، موجها اليها "رسالة دعم وشكر شخصية". 

  • G7 Gipfel in Elmau Angela Merkel

    ميركل وماي: أساليب خاصة من عالم الموضة

    يعرف عن المستشارة الألمانية ميركل أسلوبها الخاص في اللباس، ويتألف في الغالب من السراويل والسترات. وقد يبدو اختيار ألوان السترات أحيانا وكأنه عشوائي، ولكن أهمية الحدث وخصوصيات المناسبات تكون خلف الاختيار.

  • Großbritannien Theresa May Kleidung Overknees aus Lack

    ميركل وماي: أساليب خاصة من عالم الموضة

    أما رئيسة الوزراء البريطاني فهي تفضل تصاميم متنوعة تكون بسيطة في الغالب. ونادراً ما تلجأ الى الحلي والاكسسوارات خلال الأنشطة الرسمية.

  • Deutschland Angela Merkel bei den Bayreuther Festspielen

    ميركل وماي: أساليب خاصة من عالم الموضة

    باستثناء مهرجان الموسيقى السنوي بمدينة بايرويت (جنوب ألمانيا)، نادراً ما ترتدي ميركل ملابس احتفالية فاخرة مثل هذا الفستان الذي ظهرت به على السجاد الأحمر عامي 2008 و 2012.

  • Großbritannien Theresa May Kleidung Leoparden Pumps

    ميركل وماي: أساليب خاصة من عالم الموضة

    لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي جرأة أكبر في اختيارأحذيتها، كما هو الحال بالنسبة لهذا الحذاء بلون جلد الفهد، والذي لبسته خلال حفل استقبالها من طرف الملكة إليزابيث .

  • Großbritannien Theresa May Wellington Boots

    ميركل وماي: أساليب خاصة من عالم الموضة

    في أحد المؤتمرات الحزبية لبست ماي هذا الحداء المطاطي مع تنورة، وهو مظهر غير مألوف في صفوف العاملات في المجال السياسي في بريطانيا. وغالبا ما يتسم أسلوبها في اللباس بنوع من الاستفزاز.

  • Deutschland Angela Merkel bei den Bayreuther Festspielen

    ميركل وماي: أساليب خاصة من عالم الموضة

    من بين الأمور التي كانت تثير في مظهر ميركل هي تسريحة شعرها. ويعود الفضل في تغيير التسريحة القديمة (كما في الصورة) للحلاق الألماني أودو فالز.

  • Großbritannien Innenministerin Theresa May & Premierminister David Cameron

    ميركل وماي: أساليب خاصة من عالم الموضة

    يُعرف على تيريزا ماي أنها لا ترتدي دائما الملابس الباهظة الثمن. لكنها تحرص على الظهور بألبسة رسمية متناسقة الألوان كما في الصورة (الأسود والأحمر) إلي جانب رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون.

  • Deutschland Bayreuth Festspiele 2011 Merkel

    ميركل وماي: أساليب خاصة من عالم الموضة

    رغم ظهورها في بعض المناسبات بملابس احتفالية، فإن ما تعرضه دورالموضة من ألبسة فاخرة ومثيرة لايأخذ بكل اهتمامات ميركل، لأن ذلك أمر ثانوي بالنسبة لها. ورغم ذلك فقد وجدت المستشارة أسلوبا خاصا بها يميز شخصها.

    الكاتب: لاورا بوغنر، عبد الرحمان عمار


 وتابع ماكرون "من المبكر جدا التكهن بنتائج هذا القرار. سيستمر تنفيذ مبادئ الاتحاد الاوروبي وخصوصا أولوية الحفاظ على حسن سير عمل الاتحاد الاوروبي، الأمر الذي يتطلب توضيحا سريعا".

في سياق متصل، أعلن الكرملين أن رئاسة تيريزا ماي للحكومة البريطانية "كانت فترة صعبة جدا" في العلاقات الثنائية بين البلدين. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصحافيين إن "رئاسة ماي للحكومة جاءت خلال فترة صعبة جدا في علاقاتنا الثنائية".

ح.ز/ ع.خ (د.ب.أ)

 

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البريكست يطيح بتريزا ماي إلى خارج رئاسة حزب المحافظين

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