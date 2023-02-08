نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

المستشارة السابقة أنغيلا ميركل

تولت أنغيلا ميركل منصب المستشارة الألمانية من عام 2005 ولغاية 2021، وخلال فترة حكمها أظهرت المستشارة القوية الكثير من الحزم في مواجهة أزمات وتحديات كبيرة أبرزها الأزمة المالية العالمية وقضايا اللاجئين وجائحة كورونا.

ترعرعت أنغيلا ميركل المولودة عام 1954 في جمهورية ألمانيا الديمقراطية ذات النظام الشيوعي سابقا. وتنتمي المستشارة المحبوبة إلى الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تولت رئاسته سنوات طويلة. وقد اختارتها مجلة فوربس أكثر من مرة كأقوى امرأة في العالم نفوذا.

ساحل العاج تحتفل بمنح ميركل جائزة اليونسكو للسلام

ساحل العاج تحتفل بمنح ميركل جائزة اليونسكو للسلام 08.02.2023

تقديرا لجهود المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل، وشجاعتها خلال أزمة اللاجئين والترحيب بهم عام 2015، تم منحها جائزة اليونسكو للسلام. والتي ستتسلمها في عاصمة ساحل العاج (كوت ديفوار)، حيث سيكون لذلك قيمة رمزية عالية.
60 عاما على معاهدة الإليزيه.. صداقة قديمة تخيم عليها خلافات!

60 عاما على معاهدة الإليزيه.. صداقة قديمة تخيم عليها خلافات! 18.01.2023

تستعد فرنسا وألمانيا لإحياء الذكرى الستين لمعاهدة الإليزيه التي أسّست لمصالحة وصداقة بينهما في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية. ويلتقي المستشار الألماني والرئيس الفرنسي بباريس للاحتفاء بعلاقة صداقة لا تخلو من خلافات.
تنكيس الأعلام فوق مبنى البوندستاغ حدادا على وفاة بنديكت

تنكيس الأعلام فوق مبنى "البوندستاغ" حدادا على وفاة بنديكت 31.12.2022

فيما نُكست الأعلام فوق مبنى البرلمان الألماني حداداً على رحيل البابا بنديكت السادس عشر، أعلن الرئيس شتاينماير نيته المشاركة في جنازته. المستشار شولتس أشاد بالبابا الراحل كما استذكرت ميركل "بكل امتنان" لقاءاتها معه.

بوتين يعرب عن استيائه من ميركل بسبب تصريحاتها بشأن أوكرانيا

بوتين يعرب عن استيائه من ميركل بسبب تصريحاتها بشأن أوكرانيا 10.12.2022

بعد تصريحات للمستشارة الألمانية السابقة حول خطة مينسك للسلام، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استيائه من أنغيلا ميركل. هذا فيما أعربت واشنطن عن قلقها من تشكّل "شراكة دفاعيّة كاملة" بين موسكو وطهران.

عام على ولادة الحكومة الائتلافية بقيادة شولتز. مهام جسيمة وتحديات كبيرة 09.12.2022

تدخل الدورة التشريعية للحكومة الائتلافية في ألمانيا قريبا عامها الثاني وسط تحديات مستمرة وقضايا ملحّة. وشهد العام الاول من حكومة شولتز نقطة تحّول كبيرة تمثلت في الغزو الروسي لأوكرانيا ما اضطر الحكومة الوليدة لمراجعة مبادئها الأساسية والتحول بنهجها عن التعهدات التي قطعتها قبيل تسلهما سدة الحكم
ميركل تعترف بالتقصير في سياسة الردع حيال روسيا

ميركل تعترف بالتقصير في سياسة الردع حيال روسيا 07.12.2022

أعربت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل عن اعتقادها بأن الموافقة على بناء خط الغاز الألماني الروسي نورد-ستريم 2 لم يكن خطأ، في المقابل اعترفت السياسية المحافظة بالتقصير في سياسة الردع حيال روسيا خلال فترة حكمها.
استطلاع: غالبية الألمان لا يريدون عودة ميركل كمستشارة!

استطلاع: غالبية الألمان لا يريدون عودة ميركل كمستشارة! 26.11.2022

كشف استطلاع حديث أن أكثر من ثلثي الألمان لا يرغبون في عودة المستشارة السابقة أنغيلا ميركل إلى المنصب مجددًا، في حين أبدى أقل من الربع رغبتهم في عودة ميركل لقيادة أكبر اقتصاد في أوروبا.
ميركل تدافع مجددا عن سياستها حيال روسيا وهذا موقفها من بوتين

ميركل تدافع مجددا عن سياستها حيال روسيا وهذا موقفها من بوتين 24.11.2022

دافعت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل مجددا عن سياستها حيال روسيا وأوكرانيا. وكانت ميركل قد تعرضت لانتقادات من ساسة أوكرانيين وكذلك ألمان بسبب سياستها حيال روسيا.
أوربان: لو كانت ميركل بمنصبها لكان بمقدورها منع حرب أوكرانيا

أوربان: لو كانت ميركل بمنصبها لكان بمقدورها منع حرب أوكرانيا 11.10.2022

في خضم مقابلة مع الإعلام في برلين، أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن ميركل كان بمقدورها أن تمنع الحرب الروسية ضد أوكرانيا لو كانت لا تزال بمنصبها، ويرى أوربان أن الرئيس بايدن لن يكون مفاوضا مناسبا للجانب الأمريكي.
المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل تفوز بجائزة الأمم المتحدة للاجئين

المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل تفوز بجائزة الأمم المتحدة للاجئين 04.10.2022

فازت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل بجائزة نانسن التي تمنحها مفوضية الأمم المتحدة للاجئين تقديرًا لجهودها في استقبال أكثر من مليون لاجئ في 2015 و2016، وأكدت المفوضية أن ميركل "أظهرت شجاعة أخلاقية وسياسية كبرى".
وجهة نظر: ميركل.. حاكمة من عالم آخر

وجهة نظر: ميركل.. حاكمة من عالم آخر 02.10.2022

بعد أن قضت 16 عاما في منصب المستشارة، ابتعدت ميركل عن الأضواء. ومع الأزمة الحالية هناك من يلقي اللوم على فترة حكمها وأنها كانت من أسباب ما يحدث الآن. يرى يينس توراو أن المشكلة تعود بشكل أساسي إلى ما لم تفعله ميركل.
السفير الأوكراني في برلين يهاجم مجددا المستشارة السابقة ميركل

السفير الأوكراني في برلين يهاجم مجددا المستشارة السابقة ميركل 30.09.2022

وجه السفير الأوكراني في ألمانيا مجددا انتقادات حادة للمستشارة السابقة أنغيلا ميركل، وذلك عقب تصريحات لها عن أهمية "مشاركة روسيا.. في بنية أمنية لعموم أوروبا في المستقبل".

تمثال شمعي بالحجم الطبيعي للمستشار شولتس في برلين

تمثال شمعي بالحجم الطبيعي للمستشار شولتس في برلين 09.09.2022

أزيح الستار عن تمثال من الشمع للمستشار الألماني أولاف شولتس في برلين. ومن المقرر أن ينقل التمثال إلى قسم السياسة في متحف مدام توسو بعد عرضه في الرايخستاغ، مبنى البرلمان الألماني.
غورباتشوف ـ البطل التراجيدي الذي سمح بتوحيد ألمانيا

غورباتشوف ـ البطل التراجيدي الذي سمح بتوحيد ألمانيا 02.09.2022

تزامنُ وفاة ميخائيل غورباتشوف مع العدوان الروسي على أوكرانيا، ذكًر العالم وخصوصا ألمانيا بمساهمة هذا الرجل في نهاية الحرب الباردة. بطل تراجيدي بامتياز لأن القوميين الروس يعتبرون أنه ساهم في انهيار الإمبراطورية السوفيتية.
الوحدة الألمانية إرثه.. ساسة ألمانيا ينعون غورباتشوف

الوحدة الألمانية إرثه.. ساسة ألمانيا ينعون غورباتشوف 31.08.2022

تلقت ألمانيا بمختلف أطيافها بحزن خبر وفاة ميخائيل غورباتشوف، الروسي الحائز على جائزة نوبل للسلام الذي يعتبرالألمان أن الفضل يعود له في إتمام الوحدة الألمانية بعدما كانت البلاد ممزقة بين غرب وشرق خلال الحرب الباردة.
لتعاملها الإنساني مع اللاجئين.. ميركل تحصل على جائزة اليونسكو للسلام

لتعاملها الإنساني مع اللاجئين.. ميركل تحصل على جائزة اليونسكو للسلام 23.08.2022

أعلنت منظمة اليونسكو منح جائزتها للسلام لهذا العام للمستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل عن دورها الكبير في التعامل مع أزمة اللاجئين خلال العقد المنصرم. وقال رئيس لجنة التحيكم إن ما فعلته ميركل هو "درس تركته للتاريخ".
مزيد من المقالات