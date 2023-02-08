المستشارة السابقة أنغيلا ميركل

تولت أنغيلا ميركل منصب المستشارة الألمانية من عام 2005 ولغاية 2021، وخلال فترة حكمها أظهرت المستشارة القوية الكثير من الحزم في مواجهة أزمات وتحديات كبيرة أبرزها الأزمة المالية العالمية وقضايا اللاجئين وجائحة كورونا.

ترعرعت أنغيلا ميركل المولودة عام 1954 في جمهورية ألمانيا الديمقراطية ذات النظام الشيوعي سابقا. وتنتمي المستشارة المحبوبة إلى الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تولت رئاسته سنوات طويلة. وقد اختارتها مجلة فوربس أكثر من مرة كأقوى امرأة في العالم نفوذا.