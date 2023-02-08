المستشارة السابقة أنغيلا ميركل

تولت أنغيلا ميركل منصب المستشارة الألمانية من عام 2005 ولغاية 2021، وخلال فترة حكمها أظهرت المستشارة القوية الكثير من الحزم في مواجهة أزمات وتحديات كبيرة أبرزها الأزمة المالية العالمية وقضايا اللاجئين وجائحة كورونا.
ترعرعت أنغيلا ميركل المولودة عام 1954 في جمهورية ألمانيا الديمقراطية ذات النظام الشيوعي سابقا. وتنتمي المستشارة المحبوبة إلى الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تولت رئاسته سنوات طويلة. وقد اختارتها مجلة فوربس أكثر من مرة كأقوى امرأة في العالم نفوذا.
تدخل الدورة التشريعية للحكومة الائتلافية في ألمانيا قريبا عامها الثاني وسط تحديات مستمرة وقضايا ملحّة. وشهد العام الاول من حكومة شولتز نقطة تحّول كبيرة تمثلت في الغزو الروسي لأوكرانيا ما اضطر الحكومة الوليدة لمراجعة مبادئها الأساسية والتحول بنهجها عن التعهدات التي قطعتها قبيل تسلهما سدة الحكم
فازت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل بجائزة نانسن التي تمنحها مفوضية الأمم المتحدة للاجئين تقديرًا لجهودها في استقبال أكثر من مليون لاجئ في 2015 و2016، وأكدت المفوضية أن ميركل "أظهرت شجاعة أخلاقية وسياسية كبرى".
أعلنت منظمة اليونسكو منح جائزتها للسلام لهذا العام للمستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل عن دورها الكبير في التعامل مع أزمة اللاجئين خلال العقد المنصرم. وقال رئيس لجنة التحيكم إن ما فعلته ميركل هو "درس تركته للتاريخ".