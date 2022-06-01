 المساواة: لا فرصة للكويريين والسود | صنع في ألمانيا | DW | 01.06.2022

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صنع في ألمانيا

المساواة: لا فرصة للكويريين والسود

تشيبوندا تشيمبيلو ، خبير المساواة بين الجنسين لدى دويتشه فيله، يلقي الضوء على التمثيل الناقص الحالي للسود والأشخاص الكويريين في ألمانيا. ويقول إن الشبكات مسؤولة جزئياً عن ضعف التنوع

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