المساواة: لا فرصة للكويريين والسود

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
تشيبوندا تشيمبيلو ، خبير المساواة بين الجنسين لدى دويتشه فيله، يلقي الضوء على التمثيل الناقص الحالي للسود والأشخاص الكويريين في ألمانيا. ويقول إن الشبكات مسؤولة جزئياً عن ضعف التنوع
جدري القرود هو أحدث الأمراض التي تثير خوفا كبيرا من انتشارها. لكن المعلومات عن وجود إصابات بين مثليين خلقت لدى كثيرين تعميماً بحق مجتمع الميم. فهل يتحول الوصم الاجتماعي إلى معرقل لجهود مواجهة المرض؟
عادة ما يحدد الرجال الأقوياء في السياسة والكنيسة طرق التفكير ومنحى السياسة في دول البلقان. ولذلك يلعب الأشخاص القدوة دورا هاما بالنسبة لمجتمع الميم.
يشتكي عدد من الأفارقة الفارين من الحرب في أوكرانيا من تعرضهم للتمييز بعد وصولهم إلى ألمانيا، ما ضاعف من معاناتهم عقب تعرضهم للعنصرية خلال رحلة الفرار من المعارك في أوكرانيا.
منذ بداية الحرب على أوكرانيا ترد تقارير عن المعاملة غير المتكافئة والتمييز ضد غير الأوكرانيين في محطات القطار والحدود. والآن بعد أن أصبح مواطنو هذه الدول الأخرى منتشرين في أنحاء أوروبا، فإنهم يواجهون تحديات إضافية.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول