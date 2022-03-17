المساعدة عبر علاج الأزواج

لهذه الأسباب ينفر الرجل من شريكته ويذهب لأخرى

فيما لا تحب المرأة عدة أمور في الرجل، مثل الخيانة والبخل ونقص الاهتمام، وتجعلها تنفر من العلاقة، حاول باحثون رصد الأمور التي تنفر الرجل من المرأة، وتجعله راغب في انهاء العلاقة بينهما، والهروب إلى حضن امرأة أخرى. فما هي؟