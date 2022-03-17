المساعدة عبر علاج الأزواج

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تمثل الخلافات المستمرة أحد المخاطر الرئيسية التي تتهدد الحياة المشتركة، وقد ترتبط بأشياء بسيطة كالترتيب أو الواجبات المنزلية، ولكن أيضاً بالمال والأنشطة الترفيهية. فهل من حلول؟ نصائح من خبيرة علاج الأزواج بيرغيت فيست.
فيما لا تحب المرأة عدة أمور في الرجل، مثل الخيانة والبخل ونقص الاهتمام، وتجعلها تنفر من العلاقة، حاول باحثون رصد الأمور التي تنفر الرجل من المرأة، وتجعله راغب في انهاء العلاقة بينهما، والهروب إلى حضن امرأة أخرى. فما هي؟
تواجد مستمر ورتابة.. لاتزال جائحة كورونا تشكل تحديا غير مسبوق للأزواج في ألمانيا. فالمكوث في المنزل لفترات طويلة بسبب القيود، يدفع الأزواج للمجادلة حول كل كبيرة وصغيرة. فكيف يمكن لمناسبة عيد الحب أن تكسر هذا التحدي؟
الحشيش يقي من الإصابة بفيروس كورونا ويزيد المتعة الجنسية، لكنه قد يؤدي إلى ضعف الإدراك واضطرابات نفسية خطيرة وخاصة لدى الشبان. فهل هو علاج أم خطوة على طريق جحيم الإدمان؟ ماذا يُقال في أضراره ومنافعه؟
أول انتخابات لمجلس الشورى في قطر. خطوة تبدو جذابة في منطقة تفتقر لممارسات ديمقراطية حقيقية. لكن الانتظارات ليست كبيرة، كما أن جدل استثناء عدد من أفراد قبيلة آل مرة بشكل غير مباشر من التصويت والترشح، يثير عدة أسئلة.
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