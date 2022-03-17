 المساعدة عبر علاج الأزواج | صحتك بين يديك | DW | 18.03.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

صحتك بين يديك

المساعدة عبر علاج الأزواج

تمثل الخلافات المستمرة أحد المخاطر الرئيسية التي تتهدد الحياة المشتركة، وقد ترتبط بأشياء بسيطة كالترتيب أو الواجبات المنزلية، ولكن أيضاً بالمال والأنشطة الترفيهية. فهل من حلول؟ نصائح من خبيرة علاج الأزواج بيرغيت فيست.

مشاهدة الفيديو 03:52

المزيد من المركز الإعلامي

Aurelia Damann Die Fitness-Trainerin Aurelia Damann im Gespräch mit In Good Shape.

تمرين شد الجسم على الأريكة 17.03.2022

DW In Good Shape Sendungslogo arabisch

صحتك بين يديك - نصائح وإرشادات للحوامل والآباء الجدد 10.03.2022

belly of pregnant woman monochrome on a dark background

أساطير ومعتقدات خاطئة عن الحمل 10.03.2022

Waschbrettbauch

تدريب عضلات البطن 10.03.2022

المزيد صحتك بين يديك

Ein Schulkind läuft am Donnerstag (20.12.2008) im Gießener Mitmachmuseum «Mathematikum» an der auf eine Wand geschriebenen Kreiszahl Pi vorbei. Das «Jahr der Mathematik» hat der oft als Horrorfach abgetanen Wissenschaft einen starken Ruck gegeben und sie in die Öffentlichkeit geholt. Man habe es geschafft, den Menschen ein neues und frisches Bild von Mathematik zu zeigen und sie einen Schritt in die Mathematik mitzunehmen - deshalb sei das Jahr ein Erfolg gewesen, sagte Museumsleiter Beutelspacher in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur dpa in Gießen. Foto: Uwe Zucchi dpa/lhe (zu dpa-Gespräch Mathematiker: Wissenschaftsjahr zeigte frisches Bild von Mathematik) +++(c) dpa - Report+++

التوحد والشراكة 18.03.2022

Trennung © AV #14718239

خطر النزوات 18.03.2022

Hotel 25 Hours Berlin # Unter der Leitung von General Manager Michael Wünsch eröffnet die Charlottenburger Designherberge 25hours hotel bikini berlin am 31.1.14. Die Doppelzimmer haben wahlweise gemeinsame oder getrennte Betten. Foto: Mike Wolff | Verwendung weltweit

غرف نوم منفصلة 18.03.2022

DW In Good Shape Sendungslogo arabisch

صحتك بين يديك - السعادة في العلاقات الزوجية والعاطفية 18.03.2022

اقرأ أيضا

Paar lustlos im Bett || Modellfreigabe vorhanden

لهذه الأسباب ينفر الرجل من شريكته ويذهب لأخرى 27.02.2022

فيما لا تحب المرأة عدة أمور في الرجل، مثل الخيانة والبخل ونقص الاهتمام، وتجعلها تنفر من العلاقة، حاول باحثون رصد الأمور التي تنفر الرجل من المرأة، وتجعله راغب في انهاء العلاقة بينهما، والهروب إلى حضن امرأة أخرى. فما هي؟

6461882 12.02.2021 A street promoter dressed in a heart costume walks during snowfall ahead of Valentine's Day, in Yalta, Crimea, Russia. Konstantin Mihalchevskiy / Sputnik

هل يسهم عيد الحب في تخفيف الضغط على الأزواج في زمن كورونا؟ 12.02.2022

تواجد مستمر ورتابة.. لاتزال جائحة كورونا تشكل تحديا غير مسبوق للأزواج في ألمانيا. فالمكوث في المنزل لفترات طويلة بسبب القيود، يدفع الأزواج للمجادلة حول كل كبيرة وصغيرة. فكيف يمكن لمناسبة عيد الحب أن تكسر هذا التحدي؟

Rauchen Drogen, Smoking drugs

تقنين استهلاك الحشيش.. هل المنافع أكبر من الأضرار على الصحة؟ 29.01.2022

الحشيش يقي من الإصابة بفيروس كورونا ويزيد المتعة الجنسية، لكنه قد يؤدي إلى ضعف الإدراك واضطرابات نفسية خطيرة وخاصة لدى الشبان. فهل هو علاج أم خطوة على طريق جحيم الإدمان؟ ماذا يُقال في أضراره ومنافعه؟

Qatari men wait to vote in the municipal elections at a polling station in Doha, Qatar,Wednesday, May 13, 2015. Voters in Qatar are casting ballots in a rare election in the tiny Gulf nation for members of a municipal council. Wednesday's balloting was the fifth such vote held in the history of Qatar, the oil and natural gas-rich country that will host the 2022 World Cup. (AP Photo/Osama Faisal)

انتخابات قطر.. جدل الجنسية الأصلية والتغيير "الديمقراطي" المحدود 01.10.2021

أول انتخابات لمجلس الشورى في قطر. خطوة تبدو جذابة في منطقة تفتقر لممارسات ديمقراطية حقيقية. لكن الانتظارات ليست كبيرة، كما أن جدل استثناء عدد من أفراد قبيلة آل مرة بشكل غير مباشر من التصويت والترشح، يثير عدة أسئلة.