 "المساحات الآمنة" مبادرة لدعم النساء في اليمن | DW الأخبار | DW | 20.12.2022

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"المساحات الآمنة" مبادرة لدعم النساء في اليمن

تأسست مبادرة "المساحات الآمنة" في اليمن قبل 4 أعوام واستطاعت بفضلها أكثر من 427 سيدة تأسيس مشروع خاص وضمان مورد رزق كريم. المبادرة تأسست بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ووكالة جي أي زد الألمانية.

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