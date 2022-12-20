"المساحات الآمنة" مبادرة لدعم النساء في اليمن

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تأسست مبادرة "المساحات الآمنة" في اليمن قبل 4 أعوام واستطاعت بفضلها أكثر من 427 سيدة تأسيس مشروع خاص وضمان مورد رزق كريم. المبادرة تأسست بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ووكالة جي أي زد الألمانية.
كانت المرأة اليمنية قد حققت خلال العقود الماضية مكاسب كثيرة سواء على صعيد التعليم أو العمل أو المشاركة في الحياة العامة، لكن ظروف الحرب دفعت للتشدد ضدها وجعلت تلك الحقوق المكتسبة، بما فيها حرية التنقل، في مهب الريح.
تتعرض العديد من النساء لاعتداءات جنسية، بيد أن بعضهن يخشين توجيه اتهامات بشكل فوري، ويفضلن الانتظار، ما يعرض الأدلة للتلف. مبادرة طبية ألمانية أتت للتغلب على هذه المشكلة وحفظ حقوق المعتدى عليهن.
في ظل الحروب والأزمات المتتالية، أضحى الناس في جميع أنحاء العالم بحاجة إلى مزيد من الدعم النفسي أكثر من أي وقت مضى. وأظهرت بعض المبادرات نجاحات أولية. لكن هل يغطي ذلك مناطق الحروب والأزمات؟
أوضاع الأطفال في المنطقة العربية ليست متساوية بين دول تتوفر على مقومات حياة ذات جودة، وأخرى تعاني من الحروب. الوضع يظهر كارثيا في سوريا واليمن وبدرجة أقل ليبيا. وبمناسبة اليوم العالمي للطفل أعددنا هذا التقرير.
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