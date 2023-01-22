المزيد من تخضير المدن

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من الضروري تفضيل النباتات المحلية في المتنزهات والحدائق الخاصة والشرفات. الباحثون يؤكدون أن هذا من شأنه أن يساعد في الحفاظ على النظم البيئية المحلية. ولكن كيف يرى مشترو النباتات والملقحات ذلك؟ وكيف تبدو حدائقهم؟
قالت الأمم المتحدة إن أمينة محمد، نائبة الأمين العام للمنظمة الدولية نقلت إلى مسؤولي طالبان قلقها بشأن انتهاكات حقوق المرأة في أفغانستان، وذلك خلال زيارة نادرة لقندهار، معقل الحركة المتشددة في جنوب البلاد.
بعد منع النساء من دخول المتنزهات والحدائق العامة في العاصمة الأفغانية كابول، جاء الدور على الصالات الرياضية والحمامات العامة لتواصل بذلك طالبان تشديد الخناق على الأفغانيات.
هدد الرئيس الروسي بشن مزيد من الهجمات الصاروخية على أوكرانيا وذلك بعد يوم من اتهامه للقوات الأوكرانية بتنفيذ تفجير ألحق أضراراً بجسر مهم يربط شبه جزيرة القرم بروسيا. القصف الروسي قوبل بتنديد أمريكي ودولي شديد.
لا يمكن أن تكون الضوضاء مزعجة فحسب، بل يمكنها أيضاً أن تصيب الإنسان بالمرض، كما يمكنها أن تسبب اضطراب النظم البيئية. بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الضوضاء، إليك كل ما تحتاج معرفته حول هذا الخطر.
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