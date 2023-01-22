 المزيد من تخضير المدن | المستقبل الآن | DW | 22.01.2023

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المستقبل الآن

المزيد من تخضير المدن

من الضروري تفضيل النباتات المحلية في المتنزهات والحدائق الخاصة والشرفات. الباحثون يؤكدون أن هذا من شأنه أن يساعد في الحفاظ على النظم البيئية المحلية. ولكن كيف يرى مشترو النباتات والملقحات ذلك؟ وكيف تبدو حدائقهم؟

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المستقبل الآن - الصداقة النشطة مع الطبيعة 22.01.2023

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سر مضادات فيروس كورونا 15.01.2023

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المزيد المستقبل الآن

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اسأل! التيار الكهربائي وسلامة الطيور 22.01.2023

Bob Hendrikx, Innovator & Biodesigner at YES! Delft Incubator of TU laboratory opens a Loop Cocoon, a living coffin made of mycelium, in Delft Netherlands September 21, 2020. Picture taken September 21, 2020 REUTERS/Esther Verkaik NO RESALES. NO ARCHIVES

الدفن في توابيت بيئية 22.01.2023

Tröpfchenbewässerung: Zufallsentdeckung revolutioniert Feld-Bewässerung ++ Joby Elliott / CC BY 2.0 ++

أشجار التفاح والري بالتنقيط 22.01.2023

ARCHIV - 14.05.2018, Frankfurt/Main: Eine kleine Schnecke bewegt sich nach einem Regenschauer über einen Holzboden in einem Garten und spiegelt sich dabei im Wasser. Bei einem Rennen in Oldenburg treten am Samstag rund 20 Schnecken gegeinander an. (zu dpa «Bei Schneckenrennen in Oldenburg kriechen 20 Schnecken um die Wette») Foto: Frank Rumpenhorst/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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