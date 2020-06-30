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المزيد من آراء

المزيد من آراء

2015 The writer Alaa al Aswany. MADRID PUBLICATIONxINxGERxAUTxHUNxONLY SERGIOxGONZaLEZxVALERO (c) Imago/El Mundo

علاء الأسواني: اسلمي يا مصر 30.06.2020

في مقاله* لـ DW عربية يشرح علاء الأسواني أزمة سد النهضة.
2015 The writer Alaa al Aswany. MADRID PUBLICATIONxINxGERxAUTxHUNxONLY SERGIOxGONZaLEZxVALERO (c) Imago/El Mundo

علاء الأسواني: لماذا يتحدث البابا تواضروس في السياسة؟ 16.06.2020

في مقاله* لـ DW عربية يطرح علاء الأسواني سؤالا عن البابا تواضروس.
رشا حلوة: العنصرية ضد السود هي في بلادنا أيضاً

رشا حلوة: العنصرية ضد السود هي في بلادنا أيضاً 12.06.2020

في مقالها* لـ DW عربية تتناول الكاتبة الصحفية رشا حلوة التمييز والعنصرية ذوي البشرة السمراء والسوداء في المنطقة العربية، وذلك من خلال الإضاءة على قصص، ممارسات وتعابير تساهم في استمرار العنصرية، وعن مسؤولية إيقافها.
2015 The writer Alaa al Aswany. MADRID PUBLICATIONxINxGERxAUTxHUNxONLY SERGIOxGONZaLEZxVALERO (c) Imago/El Mundo

علاء الأسواني: واجبات أهملتها الدولة المصرية في أزمة كورونا .. 14.04.2020

في مقاله* لـ DW عربية يكشف علاء الأسواني عن "واجبات أهملتها الدولة المصرية في أزمة كورونا".
2015 The writer Alaa al Aswany. MADRID PUBLICATIONxINxGERxAUTxHUNxONLY SERGIOxGONZaLEZxVALERO (c) Imago/El Mundo

علاء الأسواني: جريمة قتل جماعي يرتكبها نظام السيسي 31.03.2020

في مقاله* لـ DW عربية يشرح علاء الأسواني ما يعتبره "جريمة قتل جماعي يرتكبها نظام السيسي".
رشا حلوة: لتتوقف كل أشكال تشويه الأعضاء التناسلية للإناث

رشا حلوة: لتتوقف كل أشكال تشويه الأعضاء التناسلية للإناث 07.02.2020

في مقالها* لـ DW عربية تتناول الكاتبة الصحفية رشا حلوة الحديث عن جريمة "ختان الإناث" المستمرة، وعن الأساطير التي تحوم حولها، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لعدم التسامح مطلقاً مع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
2015 The writer Alaa al Aswany. MADRID PUBLICATIONxINxGERxAUTxHUNxONLY SERGIOxGONZaLEZxVALERO (c) Imago/El Mundo

علاء الأسواني: احترس..أمامك معركة مغشوشة 04.02.2020

في مقاله* لـDW عربية يشرح علاء الأسواني الفرق بين المعارك "الحقيقية" و"المغشوشة".

2015 The writer Alaa al Aswany. MADRID PUBLICATIONxINxGERxAUTxHUNxONLY SERGIOxGONZaLEZxVALERO (c) Imago/El Mundo

علاء الأسواني: هل تريد أمريكا نظاما ديمقراطيا في مصر ..؟! 08.10.2019

في مقاله* لـ DW عربية يتساءل علاء الأسواني: "هل تريد أمريكا نظاما ديمقراطيا في مصر؟"

2015 The writer Alaa al Aswany. MADRID PUBLICATIONxINxGERxAUTxHUNxONLY SERGIOxGONZaLEZxVALERO (c) Imago/El Mundo

علاء الأسواني:.. إلى الضابط الذى يحكم الإعلام المصري 27.08.2019

في مقاله* لـ DWعربية يكتب علاء الأسواني "إلى الضابط الذي يحكم الإعلام المصري".
رشا حلوة: الحملة ضد مشروع ليلى في لبنان..القمع باسم حماية المقدسات

رشا حلوة: الحملة ضد مشروع ليلى في لبنان..القمع باسم حماية المقدسات 26.07.2019

في مقالها* لـ DW عربية تتناول الكاتبة الصحفية رشا حلوة الحملة التي تتعرض لها فرقة "مشروع ليلى" في لبنان باسم الدين وحماية المقدسات والقيم الإنسانية. وتتساءل: هل حماية المقدسات تتم بالعنف والتهديد؟
2015 The writer Alaa al Aswany. MADRID PUBLICATIONxINxGERxAUTxHUNxONLY SERGIOxGONZaLEZxVALERO (c) Imago/El Mundo

علاء الأسواني: ماذا يريد السيسي من زياد العليمي..؟! 23.07.2019

في مقاله* لـ DWعربية يسأل علاء الأسواني "ماذا يريد السيسي من زياد العليمي ..؟".
رشا حلوة: حظر النقاب في تونس..لا يمكن توفير الأمن على حساب الحريات الفردية

رشا حلوة: حظر النقاب في تونس..لا يمكن توفير الأمن على حساب الحريات الفردية 12.07.2019

في مقالها* لـ DWعربية تتساءل الكاتبة الصحفية رشا حلوة عما إذا كان قرار الحكومة التونسية حظر النقاب في المؤسسات العامة يحقق فعلا الأمن للمواطنين. وترى بأن المرأة تصبح ضحية في هذه الحالة.
2015 The writer Alaa al Aswany. MADRID PUBLICATIONxINxGERxAUTxHUNxONLY SERGIOxGONZaLEZxVALERO (c) Imago/El Mundo

علاء الأسواني: محمد مرسي كما رأيته (2) ... 09.07.2019

في مقاله* لـ DW عربية يحكي علاء الأسواني عن لقائه بالرئيس مرسي في القصر الجمهوري.
رشا حلوة: قضية عمرو وردة..كرة القدم ليست أهم من النساء وأجسادهن

رشا حلوة: قضية عمرو وردة..كرة القدم ليست أهم من النساء وأجسادهن 04.07.2019

في مقالها* لـ DW عربية تتناول الكاتبة الصحفية رشا حلوة مفارقة يطرحها الجدل حول قضية تحرش لاعب المنتخب المصري عمرو وردة. هل الأولوية لحقوق المرأة أم للفرجة الكروية؟
2015 The writer Alaa al Aswany. MADRID PUBLICATIONxINxGERxAUTxHUNxONLY SERGIOxGONZaLEZxVALERO (c) Imago/El Mundo

علاء الأسواني: السكوت عن الحق ..هل يبطل الصيام؟ 07.05.2019

في مقاله* لـ DW عربية، وبمناسبة شهر رمضان يسأل علاء الأسواني: "السكوت عن الحق ..هل يبطل الصيام؟"

أن أكون صحافية.. ماذا عساني أن أفعل بهذا الخوف؟

أن أكون صحافية.. ماذا عساني أن أفعل بهذا الخوف؟ 03.05.2019

في مقالها* لـ DWعربية تنطلق الكاتبة الصحفية رشا حلوة، من تجربتها في الكتابة الصحفية والتحديات التي تواجهها باعتبارها صحفية إمرأة..ألوان من التحديات والخوف واجهتها في بلدها كفلسطينية وعندما انتقلت للعيش في برلين.
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