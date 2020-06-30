المزيد من آراء

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في مقاله* لـ DW عربية يشرح علاء الأسواني أزمة سد النهضة.
في مقاله* لـ DW عربية يطرح علاء الأسواني سؤالا عن البابا تواضروس.
في مقالها* لـ DW عربية تتناول الكاتبة الصحفية رشا حلوة التمييز والعنصرية ذوي البشرة السمراء والسوداء في المنطقة العربية، وذلك من خلال الإضاءة على قصص، ممارسات وتعابير تساهم في استمرار العنصرية، وعن مسؤولية إيقافها.
في مقاله* لـ DW عربية يكشف علاء الأسواني عن "واجبات أهملتها الدولة المصرية في أزمة كورونا".
في مقاله* لـ DW عربية يشرح علاء الأسواني ما يعتبره "جريمة قتل جماعي يرتكبها نظام السيسي".
في مقالها* لـ DW عربية تتناول الكاتبة الصحفية رشا حلوة الحديث عن جريمة "ختان الإناث" المستمرة، وعن الأساطير التي تحوم حولها، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لعدم التسامح مطلقاً مع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
في مقاله* لـDW عربية يشرح علاء الأسواني الفرق بين المعارك "الحقيقية" و"المغشوشة".
في مقاله* لـ DW عربية يتساءل علاء الأسواني: "هل تريد أمريكا نظاما ديمقراطيا في مصر؟"
في مقاله* لـ DWعربية يكتب علاء الأسواني "إلى الضابط الذي يحكم الإعلام المصري".
في مقالها* لـ DW عربية تتناول الكاتبة الصحفية رشا حلوة الحملة التي تتعرض لها فرقة "مشروع ليلى" في لبنان باسم الدين وحماية المقدسات والقيم الإنسانية. وتتساءل: هل حماية المقدسات تتم بالعنف والتهديد؟
في مقاله* لـ DWعربية يسأل علاء الأسواني "ماذا يريد السيسي من زياد العليمي ..؟".
في مقالها* لـ DWعربية تتساءل الكاتبة الصحفية رشا حلوة عما إذا كان قرار الحكومة التونسية حظر النقاب في المؤسسات العامة يحقق فعلا الأمن للمواطنين. وترى بأن المرأة تصبح ضحية في هذه الحالة.
في مقاله* لـ DW عربية يحكي علاء الأسواني عن لقائه بالرئيس مرسي في القصر الجمهوري.
في مقالها* لـ DW عربية تتناول الكاتبة الصحفية رشا حلوة مفارقة يطرحها الجدل حول قضية تحرش لاعب المنتخب المصري عمرو وردة. هل الأولوية لحقوق المرأة أم للفرجة الكروية؟
في مقاله* لـ DW عربية، وبمناسبة شهر رمضان يسأل علاء الأسواني: "السكوت عن الحق ..هل يبطل الصيام؟"
في مقالها* لـ DWعربية تنطلق الكاتبة الصحفية رشا حلوة، من تجربتها في الكتابة الصحفية والتحديات التي تواجهها باعتبارها صحفية إمرأة..ألوان من التحديات والخوف واجهتها في بلدها كفلسطينية وعندما انتقلت للعيش في برلين.
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