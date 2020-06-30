المزيد من آراء

رشا حلوة: لتتوقف كل أشكال تشويه الأعضاء التناسلية للإناث

في مقالها* لـ DW عربية تتناول الكاتبة الصحفية رشا حلوة الحديث عن جريمة "ختان الإناث" المستمرة، وعن الأساطير التي تحوم حولها، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لعدم التسامح مطلقاً مع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.