 المزارعون الأوكرانيون ضحية الحصار الروسي على حبوبهم | DW الأخبار | DW | 14.06.2022

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DW الأخبار

المزارعون الأوكرانيون ضحية الحصار الروسي على حبوبهم

يرغب المزارعون في أوكرانيا في جلب محاصيلهم من القمح والزيت ، لكن القصف الروسي يمنعهم. لا يمكن حصاد ملايين الهكتارات ، مما أدى إلى انخفاض صادرات البلاد وترك الملايين من الجوعى.

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