المزارعون الأوكرانيون ضحية الحصار الروسي على حبوبهم

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يرغب المزارعون في أوكرانيا في جلب محاصيلهم من القمح والزيت ، لكن القصف الروسي يمنعهم. لا يمكن حصاد ملايين الهكتارات ، مما أدى إلى انخفاض صادرات البلاد وترك الملايين من الجوعى.
في أنقرة، أعلن وزير الخارجية الروسي لافروف عن الاستعداد للسماح بـ"ممر بحري" آمن في البحر الأسود. ويمكن استخدام هذا الممر لشحن القمح من أوكرانيا إلى السوق العالمية. لكن لماذا تشكك كييف في المسألة، وما العقبات أمام الممر؟
روسيا المتهمة باستغلال القمح كـ"أداة للحرب"، تقول إن موانئ أوكرانية استولت عليها باتت جاهزة لشحن الحبوب، وسط احتدام المعارك في إقليم لوهانيسك الذي يبدو فيه الوضع الميداني غامضاً.
تخوض الأمم المتحدة مفاوضات مكثفة للسماح بتصدير الحبوب من أوكرانيا ومنع حدوث أزمة غذاء عالمية. وتغلق روسيا الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود منذ بدء غزوها جارتها وبالتالي تمنع تصدير حبوبها التي يعتمد عليها الملايين.
أعلنت شركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم" خفض الحد الأقصى لحجم الغاز الذي يتم ضخه عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" إلى ألمانيا بنسبة 40%، وأرجعت التقليص إلى تأخر شركة "سيمنز" الألمانية في تسليم أعمال إصلاحات.
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