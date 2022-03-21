 المزارعون الألمان يغادرون أوكرانيا | صنع في ألمانيا | DW | 23.03.2022

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صنع في ألمانيا

المزارعون الألمان يغادرون أوكرانيا

زراعة الحبوب في مزرعتهما الخاصة في أوكرانيا كان حلم اثنين من المزارعين الألمان. كافحا سنوات من أجل النجاح والآن أجبرتهما الحرب على مغادرة مزرعتهما والبلاد.

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