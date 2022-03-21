المزارعون الألمان يغادرون أوكرانيا

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زراعة الحبوب في مزرعتهما الخاصة في أوكرانيا كان حلم اثنين من المزارعين الألمان. كافحا سنوات من أجل النجاح والآن أجبرتهما الحرب على مغادرة مزرعتهما والبلاد.
في بلد مثل تونس عرف تاريخيا باقتران الاضطرابات الاجتماعية بأسعار الخبز، تعد مادة السميد خطا أحمر لكل من السلطة والعائلة التونسية على حد سواء. بعد كورونا جاءت حرب أوكرانيا لتعمق الأزمة.. فكيف يواجه التونسيون شحة السميد؟
تشهد أسعار الخبز في الشرق الأوسط ارتفاعا سريعا، وذلك نتيجة المخاوف بشأن إمدادات القمح من أوكرانيا وروسيا. وكانت مثل هذه الزيادات في الأسعار قد أدت في الماضي إلى احتجاجات عنيفة واضطرابات سياسية.
رئيس الوزراء الإسرائيلي يعتزم زيارة كييف، وزيلينسكي يشدد على أن لا تفاوض على إنهاء الحرب في بلاده دون اجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. فيما حذر بايدن مجددا بوتين من عواقب استخدام كيميائية وبيولوجية في أوكرانيا.
من وجهة نظر انسانية لا أحد يفوز في الحرب، بل إن الانسان هو الخاسر الأكبر.. خسارة كلما اشتدت المدافع تشتد تجلياتها. ومن إحداها المصير المعلق لرضع تجارة الأرحام في أوكرانيا.
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