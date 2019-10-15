 ″المركزي لليهود بألمانيا″ ـ قصة نجاح تأسست على ذاكرة أليمة | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 19.07.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

"المركزي لليهود بألمانيا" ـ قصة نجاح تأسست على ذاكرة أليمة

عادت الحياة اليهودية وباتت من جديد جزء من الحياة اليومية في ألمانيا، رغم ذكريات البطش النازي. ولعب المجلس المركزي لليهود الذي تأسس قبل سبعين عاماً، دورا أساسيا في هذا التطور. قصة بدأت بتحديات مؤلمة وانتهت باندماج ناجح.

Kundgebung gegen Antisemitismus (picture alliance/dpa/M. Hitij)

الخطوة الأولى كانت بمثابة حل مؤقت. فبعد مرور خمس سنوات على المحرقة، التي قُتل فيها ما يقرب من ستة ملايين يهودي على يد النظام النازي، أسس ممثلو الهيئات اليهودية التي أعيد إحياءها "المجلس المركزي لليهود في ألمانيا". وهو ما مثل علامة فارقة أكدت وجود حياة لليهود على أرض المحرقة. تمت إعادة إحياء التجمعات اليهودية في ألمانيا بعد أسابيع قليلة فقط من نهاية الحرب العالمية الثانية وانتصار الحلفاء على ألمانيا النازية عام 1945. احتفلت "الجمعية الثقافية الإسرائيلية" في ميونيخ، التي تمثل واحدة من أكبر الجاليات اليهودية على الصعيد الاتحادي، والتي تحتفل بالذكرى 75 لإعادة تأسيسها في الأيام الأخيرة من شهر يوليو/ تموز. بحلول نهاية عام 1945 أعيد إنشاء ما مجموعه 51 جمعية وهيئة يهودية في ألمانيا.

 

تقديم الدعم للناجين

 يقول جوزيف شوستر "لم يتم تأسيس المجلس المركزي لتمثيل مصالح اليهود في ألمانيا من منظور الحياة اليهودية على مدار 50 عاماً و70عاما أو 100عام“. شغل شوستر الطبيب البالغ من العمر 66 عاماً منصب رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا منذ ما يقرب من ست سنوات. ويوضح أن هدف من تأسيس المجلس هو أن يكون "منظمة داعمة" لليهود. وكان القصد منه تسهيل "ترحيل" الناجين من الاضطهاد النازي لليهود من وسط وشرق أوروبا، وكذلك تسهيل "هجرة" اليهود من ألمانيا. لكن كان ذلك بشكل مختلف. بقي اليهود حيث كانت عائلاتهم لعدة قرون أو عادوا من أجزاء أخرى من العالم كانت قد منحتهم حق اللجوء خلال الاضطهاد. جوزيف شوستر واحد منهم. نجا والده وجده من معسكرات الاعتقال النازية في داخاو وبوخنفالد، وسافر لاحقًا من ألمانيا إلى فلسطين. ولد شوستر في حيفا عام 1954. وعندما كان عمره ثلاث سنوات، عادت عائلته إلى ألمانيا.

جوزيف شوستر رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا (برلين، 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019)

جوزيف شوستر رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا

 قرار العيش في ألمانيا

بشأن قرار الاستقرار والعيش في ألمانيا، يقول شوستر “قرار العيش في ألمانيا كان صعبا للغاية و لفترة طويلة، حتى داخل الأوساط اليهودية". وفي الواقع، لم يتغير ذلك إلا في السبعينيات من القرن الماضي تحت رئاسة فيرنر ناخمان، رئيس المجلس المركزي. "كان أول من قال علنا: نعم، الحياة اليهودية في ألمانيا موجودة". وأضاف شوستر أنه توالت انتقادات من إسرائيل حول إمكانية تصور أو وجود حياة لليهود في بلد المحرقة. وفي تسعينات القرن الماضي، قال رئيس المجلس المركزي ، إقناتس بوبيز، جملته الشهيرة "أنا مواطن ألماني ذو عقيدة يهودية". يعد المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، المنظمة الأكبر على صعيد تمثيل اليهود في البلاد. ويضم 105 من الجمعيات اليهودية، بعدد يصل إلى 100 ألف عضو تقريبا، وفقا للمعلومات الرسمية. يحظى المجلس بالاعتراف من قبل السلطات الألمانية كممثل لليهود، ويتحدث بتلك الصفة في وسائل الإعلام ولديه شبكة علاقات دولية. شوستر، بصفته الرئيس الثامن للمجلس حتى الآن، يشغل أيضاً منصب نائب رئيس المؤتمر اليهودي العالمي والمؤتمر اليهودي الأوروبي.

 الحياة تحت حماية الشرطة

في المقابل، تعد التهديدات ومعاداة السامية جزءً من الحياة اليومية لليهود في ألمانيا. رجال الشرطة يسهرون ليلا نهار على حراسة مبنى مكتب المجلس في وسط برلين. صورة تتكرر في أماكن كثيرة للحياة اليهودية في ألمانيا. كما تشهد ألمانيا اعتداءات متكررة على اليهود. وبحسب بيانات السلطات، فإن هذه الاعتداءات لها دوافع يمينية متطرفة، وأحيانا أخرى قد يكون من بين الجناة أشخاص من أصول مهاجرة أيضاً. لكن ما شكل صدمة في ألمانيا هو ما حدث في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2019. وهو المحاولة الفاشلة التي قام بها متطرف يميني خطط لتنفيذ مذبحة داخل المعبد اليهودي في مدينة هاله الألمانية. وعلى إثر هذه الحادثة قتل أحد المارة بجوار المعبد وعامل في محل للكباب. وبهذا الصدد يقول شوستر "ليس لدي شعور بأن عدد الأشخاص الذين يكنون الحقد الدفين ويحملون أفكار معادية للسامية، ازداد أو زاد منذ أكثر من عشر أو عشرين أو ثلاثين عامًا". لكنه يلقي اللوم في تنامي هذا الخطر على حزب "البديل من أجل ألمانيا". لفترة طويلة كان هناك بالكاد 30 ألف عضو بين الجاليات اليهودية في ألمانيا. ارتفع هذا العدد بعد سقوط جدار برلين في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول بسبب تدفق اليهود من وسط وشرق أوروبا. واستمر المجلس المركزي في دعوة التجمعات القائمة للاندماج ومساعدة الأعضاء الجدد.

مشاهدة الفيديو 04:16

إرهاب نازي جديد كاد يقتل عشرات المصلين اليهود بألمانيا

صوت مطلوب

بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيسه، أشاد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بالمجلس المركزي لليهود في ألمانيا واعتبره "صوتا ذو أهمية ومطلوب ومسموع". وأضاف بأن حياة اليهود تطورت "بكل تنوعها" في البلاد خلال العقود الماضية. كما ندد شتاينماير بالتهديد المستمر والآني لهذه الجالية في ألمانيا. من جانبه قال شوستر، أن الانتماء الواعي لليهودية وممارسة الحياة اليهودية، بات أمراً ملحاً اليوم. يجب أن يكون هذا جزءً طبيعيًا لا يتجزأ من المجتمع. ويتحقق ذلك على سبيل المثال من خلال مشروعان دفع بهما المجلس قدما و هما: في غضون بضعة أشهر، سيتم تقديم الرعاية الروحية للجنود اليهود في الجيش الألماني. وقد تم التغلب على جميع العقبات القانونية بهذا الشأن. وفي وسط مدينة فرانكفورت، انطلقت عملية إنشاء أكاديمية يهودية على مستوى الولايات الألمانية. في حين تتوق الجالية اليهودية في ألمانيا إلى ذكرى أكبر ستحل عام 2021، وتتعلق بمرور 1700 عام على حياة اليهود في ألمانيا. ويعمل المجلس المركزي بهذا الشأن على التأكيد على أن التاريخ لا يقل أهمية عن الحاضر والمستقبل.

كريستوف شتراك / إ.م

  • Gründung des Staates Israel 1948 Premierminister Ben-Gurion (picture-alliance/dpa)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    "انتصار الأمل"

    في الـ 14 من أيار/مايو 1948 أعلن رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل. ومما قاله بن غوريون آنذاك: "لم يفقد الشعب اليهودي الأمل مطلقاً. ولم تنقطع صلواته للحرية وللعودة إلى وطنه. واليوم عاد اليهود إلى وطنهم الأصلي. وصار لهم دولة خاصة بهم".

  • Archivbild vom israelischen Flagge vor den Vereinigten Nationen 1948 (Getty Images/AFP)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انتصار دبلوماسي

    بعد ذلك مباشرة تم في نيويورك رفع علم الدولة الجديدة أمام مبنى الأمم المتحدة. وبالنسبة للإسرائيليين شكل ذلك خطوة إضافية نحو الأمن والحرية. وأخيراً أصبح لهم دولة معترف بها دولياً.

  • Timeline 2er Weltkrieg Auschwitz wird befreit (picture-alliance/dpa/akg-images)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الساعة المظلمة

    يمكن قراءة أهمية تأسيس دولة إسرائيل على خلفية الهولوكوست. فالنازيون قتلوا خلال الحرب العالمية الثانية ستة ملايين يهودي. الصورة لمعتقلين في معسكر أوسشفيتس.

  • Israel Unabhängigkeitskrieg1948 flüchtende Palästinenser (picture-alliance/CPA Media)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    "النكبة" ـ الكارثة

    يحيي الفلسطينيون يوم تأسيس دولة إسرائيل كيوم "نكبة" بالنسبة لهم؛ إذ توجب على نحو 700.000 فلسطيني مغادرة أراضيهم. وعليه فإن تأسيس دولة إسرائيل هو بداية ما يسمى "صراع الشرق الأوسط" الذي لم يتم حله حتى بعد مرور 70 عاماً عليه.

  • Bildergalerie Ausstellung Ihr glücklichen Augen (Photo House Pri-Or, Tel Aviv)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    العمل من أجل المستقبل

    الطريق السريع رقم 2 تربط بين مدينتي تل أبيب ونتانيا وتوثق كذلك لإرادة انبعاث الدولة الفتية. وتم تدشين الطريق في 1950 من قبل وزيرة العمل الإسرائيلية غولدا مايير التي فرضت على البلاد بعد توليها رئاسة الحكومة نهج تحديث اقتصادي واجتماعي صارم.

  • Kinder im Kibbuz ca. 1950 (G. Pickow/Three Lions/Hulton Archive/Getty Images)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    كيبوتس

    الكيبوتسات هي تجمعات سكنية تعاونية تم إشادتها في كل أنحاء إسرائيل، ولاسيما في السنوات الأولى بعد تأسيس الدولة. وفيها طبق اليهود العلمانيون وأيضاً من ذوي التوجهات الاشتراكية تصوراتهم حول المجتمع.

  • Sechstagekrieg - israelische Panzer in den Golanhöhen - Syrien (Imago/Keystone)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الدولة الحصينة

    استمرت التوترات مع الجيران العرب. وفي 1967 أدت تلك التوترات إلى "حرب الأيام الستة" التي انتصرت فيها إسرائيل على مصر والأردن وسوريا. وفي الوقت نفسه بسطت إسرائيل سيطرتها على القدس الشرقية والضفة الغربية ـ وكان ذلك بداية توترات وحروباً إضافية في المنطقة.

  • Olympia Attentat von München 1972 (dapd)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انتصار وموت

    في الألعاب الأولمبية في 1972 بميونيخ أحرز السباح اليهودي الأمريكي مارك شبيتس سبعة أرقام قياسية عالمية. وفي منتصف الدورة الأولمبية اقتحم إرهابيون فلسطينيون القرية الأولمبية واحتجزوا الرياضيين الإسرائيليين كرهائن. وانتهت محاولة تحريرهم من قبل الشرطة الألمانية بكارثة: إذ قتل الإرهابيون الرياضيين الإسرائيلين المحتجزين.

  • Symbolbild Israel Siedlungen im Westjordanland (picture-alliance/newscom/D. Hill)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    مستوطنات في أرض العدو

    سياسة الاستيطان الإسرائيلية عامل تسخين دائم للنزاع مع الفلسطينيين. وتتهم سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية إسرائيل بمنع قيام دولة فلسطينية مستقبلية من خلال بناء مزيد من المستوطنات. وحتى الأمم المتحدة تشجب بناء المستوطنات، إلا أن إسرائيل إلى يومنا هذا لا تعبأ بذلك.

  • Gazastreifen Erste Intifada 1987 (picture-alliance/AFP/E. Baitel)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    غضب وكراهية وحجارة

    في شتاء 1987 احتج الفلسطينيون ضد الحكم الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. وتفجرت الاحتجاجات في مدينة غزة وانتقلت بسرعة إلى القدس الشرقية والضفة الغربية. واستمرت تلك الانتفاضة على مدار سنوات وانتهت بتوقيع اتفاقيات أوسلو في 1993.

  • USA Weißes Haus Unterzeichnung von Oslo 1 Präsident Bill Clinton (M) Israels Premierminister Yitzhak Rabin und PLO Vorsitzender Jassir Arafat (picture-alliance/CPA Media )

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    وأخيراً السلام؟

    بوساطة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون باشر رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين والزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في 1993 محادثات سلام. وانتهت هذه المفاوضات بتوقيع "اتفاقية أوسلو" وبالاعتراف المتبادل.

  • Israel 1995 - Premierminister Peres (Getty Images/AFP/J. Delay)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    كرسي فارغ

    اغتال طالب حقوق متطرف إسحاق رابين في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 1995. نسف الاغتيال عملية السلام وكشف الانقسام السياسي داخل المجتمع الإسرائيلي؛ فقد زادت الفجوة بين اليهود المعتدلين والمتطرفين، وكذلك بين العلمانيين والأصوليين. الصورة تظهر رئيس الوزراء السابق شيمون بيريس بجانب الكرسي الفارغ لسلفه.

  • Altbundespräsident Johannes Rau gestorben Johannes Rau (picture-alliance/dpa)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    محاولة قول ما لا يمكن قوله

    الإبادة الجماعية بحق اليهود تؤثر إلى يومنا هذا على العلاقات الألمانية الإسرائيلية. وفي شباط/فبراير 2000 كان الرئيس الألماني الأسبق يوهانس راو أول رئيس ألماني يلقي كلمة باللغة الألمانية أمام الكنسيت. طلب راو العفو من أجل صالح الأبناء والأحفاد.

  • Israel Mauerbau 2002 (picture-alliance/dpa/dpaweb/S. Nackstrand)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الجدار الإسرائيلي

    سياسة الاستيطان الإسرائيلية وراء تسخين المواجهة مع الفلسطينيين. وفي عام 2002 شيدت إسرائيل جداراً يبلغ طوله 107 كيلومتراً في الضفة الغربية. ورغم أن الجدار قلل من أعمال العنف، إلا أنه لم يحل المشاكل السياسية للنزاع المستمر منذ 70 عاماً بين الشعبين.

  • Israel Besuch Außenminister Maas in Yad Vashem (picture-alliance/dpa/I. Yefimovich)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انحناء أمام الموتى

    وزير الخارجية الألماني الجديد هايكو ماس يسير بخطى ثابتة على تقليد التقارب الألماني الإسرائيلي. وقادته رحلته الخارجية الأولى كوزير للخارجية إلى إسرائيل. وفي آذار/مارس 2018 وضع ماس إكليلاً من الورود على النصب التذكاري ياد فاشيم إجلالاً لضحايا الهولوكوست.


 

 

مختارات

الاستخبارات تكشف وجود أكثر من 30 ألف يميني متطرف بألمانيا

ما بين نازيين جدد لديهم استعداد للعنف ومحرضين في الإنترنت ومنظرين جدد للفكر اليميني، يضم طيف التطرف اليميني في ألمانيا أشخاصا بينهم تباين كبير. لكن ما يجمع بينهم هو التفكير العرقي والحنين إلى دولة ذات نظام استبدادي. (04.06.2020)  

يهود يكافحون من أجل استعادة جنسية أجدادهم الألمانية

مئات أحفاد اليهود الألمان الذين جردهم النازيون من الجنسية، يكافحون منذ سنوات بلا جدوى من أجل استعادتها. ورغم أن ألمانيا تمهد الطريق لهم للحصول جواز السفر الألماني، لكن هذا الطريق يبقى وعرا أمامهم. (16.02.2020)  

وجهة نظر: 75 عاما بعد أوشفيتس ـ ماذا يجب على ألمانيا أن تفعل الآن

75 عاما بعد تحرير معسكر أوشفيتس لا يكفي الحفاظ على الذكرى حية. فألمانيا بالتحديد وجب عليها في خضم كفاحها ضد كراهية اليهود ومعاداة الأجانب اتخاذ تدابير ملموسة ـ وذلك على الفور، كما تطالب إنيس بول في تعليقها التالي: (30.01.2020)  

مواضيع ذات صلة

Eröffnung Frankfurter Buchmesse 1949

في صور.. 70 عاما على معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 15.10.2019

تشتهر فرانكفورت بعراقة سمعتها كمدينة للكتب. بعد الحرب العالمية الثانية نظمت أول معرض للكتاب عام 1949 ليشكل بداية ثقافية جديدة بعد موجة الشمولية للنظام النازي. معرض 2019 تمتد فعالياته من 16 حتى 20 أكتوبر/تشرين الأول.

Deutschland Bayern verbietet Gelben Stern auf Corona Demos

سلطات ميونيخ تمنع تعليق "الشارة الصفراء" في الاحتجاجات على عزل كورونا 01.06.2020

تعرض متظاهرون مناهضون لإجراءات العزل الصحي في ألمانيا لانتقادات بسبب سوء استخدامهم لرموز هولوكوست، وذلك على خلفية ارتدائهم ملابس سجناء معسكرات النازية، وتعليقهم نجوم يهودية ترمز لحقبة النازية كتب عليها "غير ملقح".

Deutschland Bundeskanzlerin Angela Merkel im ehemaligen KZ Dachau

العالم يُحيي ذكرى المحرقة اليهودية (هولوكوست) 27.01.2019

يُحيي العالم اليوم ذكرى المحرقة اليهودية (هولوكوست) التي ذهب ضحيتها ملايين اليهود بسبب البطش النازي. وتُحيي عدد من البرلمانات والمنظمات ذكرى المحرقة عبر العالم لاستخلاص العبر من سياسة الإبادة التي تعرض لها يهود أوروبا.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  