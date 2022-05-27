"المركزي الأوروبي" يرفع الفائدة واليورو ينخفض أمام الدولار

أعلن البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت، اليوم الخميس (الثاني من فبراير/ شباط 2023)، زيادة سعر الفائدة في منطقة اليورو مجددا بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 3%. وكانت رئيسة البنك كريستين لاغارد رسمت هذا المسار بالفعل في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وقالت: "يجب أن نقطع شوطا طويلا".

وفي ذات السياق، كانت الفرنسية لاغارد أكدت في الشهر الماضي عزم البنك على ذلك قائلة: إن أسعار الفائدة "يجب أن ترتفع بشكل ملحوظ ومستمر" من أجل احتواء التضخم بصورة كافية. ومن المتوقع أن يعاود البنك رفع سعر الفائدة مرة أخرى في جلسته المقبلة المقرر عقدها في السادس عشر من آذار/ مارس المقبل.

ويسعى البنك المركزي الأوروبي على المدى المتوسط إلى الإبقاء على معدل التضخم عند مستوى 2%، لكن هذا المعدل بعيد عن هذا المستوى منذ شهور. وكانت وتيرة التضخم تراجعت مجددا في كانون الثاني/ يناير الماضي ومع ذلك ظلت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو وفقا لتقدير أولي لهيئة الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أعلى بنسبة 8.5%، مقارنة بنفس مستواها في ذلك الشهر في 2021.

وكان معدل التضخم وصل إلى 8.6% في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وتصدرت أسعار الطاقة والمواد الغذائية عوامل ارتفاع معدل التضخم.

وكان رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناغل قد حذر في مقابلة نشرها موقع "دير شبيغل": "يجب الانتباه إلى عدم التسرع في الحكم على انتهاء التضخم المرتفع، وأن انخفاض المعدلات في كانون الأول/ ديسمبر لم يكن مفاجئا. ورغم التراجع فإن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية".

وأضاف ناغل "أواخر الشهر الماضي: "يجب مواصلة رفع أسعار الفائدة". وتابع ناجل:" أعلنا أننا سنرفع الفائدة بشكل قوي مرة أخرى بالنسبة لشهري (شباط) فبراير و(آذار) مارس، ولن يكون مفاجأة بالنسبة لي إذا اضطررنا إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة أيضا بعد هاتين الخطوتين المعلن عنهما".

انخفض اليورو أمام الدولار بعدما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة.

في غضون ذلك، انخفضاليورو أمام الدولار اليوم الخميس بعدما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس متماشيا مع التوقعات بينما تبنى بنك إنجلترا المركزي نبرة أقل حدة تجاه التضخم.

ورفع بنك إنجلترا المركزي الفائدة 50 نقطة أساس هو الآخر، وأشار إلى تحول الدفة في معركة بريطانيا لمكافحة التضخم المرتفع مما أجبر المستثمرين على خفض رهاناتهم على مزيد من تشديد السياسة النقدية.

وانخفض اليورو 0.64 بالمئة خلال اليوم إلى 1.0920 دولار بينما هبط الإسترليني 0.68 بالمئة إلى 1.2290 دولار.

ع.ش/أ.ح (د ب أ، رويترز)