 "المركزي الأوروبي" يرفع الفائدة واليورو ينخفض أمام الدولار | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.02.2023

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أخبار

"المركزي الأوروبي" يرفع الفائدة واليورو ينخفض أمام الدولار

أعلن البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس ليرتفع بذلك سعر الفائدة من 2.5 بالمئة إلى 3 بالمئة. وعلى إثر ذلك انخفض اليورو أمام الدولار، فيما يتوقع استمرار رفع سعر الفائدة لاحتواء التضخم.

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد

أعلن البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس ليرتفع بذلك سعر الفائدة من 2.5 بالمئة إلى 3 بالمئة.

أعلن البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت، اليوم الخميس (الثاني من فبراير/ شباط 2023)، زيادة سعر الفائدة في منطقة اليورو مجددا بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 3%. وكانت رئيسة البنك كريستين لاغارد رسمت هذا المسار بالفعل في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وقالت: "يجب أن نقطع شوطا طويلا".

مختارات

قرر البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة مجددا بصورة ملحوظة لمكافحة التضخم القياسي في منطقة اليورو. وبذلك سيرتفع سعر الفائدة الذي يمكن للمصارف التجارية أن تقترض أموالا جديدة على أساسه إلى 2 في المئة.

سجل اليورو أعلى مستوى له منذ أكثر من 3 أسابيع، جاء ذلك غداة حديث لرئيس البنك الاتحادي الألماني عن احتمال زيادات جديدة "كبيرة" في الفائدة بمنطقة اليورو. وأعلن مسؤولو المركزي الأوروبي عن احتمال القيام بمزيد من الإجراءات.

حث رئيس المجلس الأوروبي دول الاتحاد على المضي قدماً في محادثات بشأن استخدام أصول مصادرة للبنك المركزي الروسي بقيمة 300 مليار دولار لإعادة إعمار أوكرانيا، فيما لم تحسم ألمانيا أمرها بشأن توريد دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا

وفي ذات السياق، كانت الفرنسية لاغارد أكدت في الشهر الماضي عزم البنك على ذلك قائلة: إن أسعار الفائدة "يجب أن ترتفع بشكل ملحوظ ومستمر" من أجل احتواء التضخم بصورة كافية. ومن المتوقع أن يعاود البنك رفع سعر الفائدة مرة أخرى في جلسته المقبلة المقرر عقدها في السادس عشر من آذار/ مارس المقبل.

ويسعى البنك المركزي الأوروبي على المدى المتوسط إلى الإبقاء على معدل التضخم عند مستوى 2%، لكن هذا المعدل بعيد عن هذا المستوى منذ شهور. وكانت وتيرة التضخم تراجعت مجددا في كانون الثاني/ يناير الماضي ومع ذلك ظلت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو وفقا لتقدير أولي لهيئة الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أعلى بنسبة 8.5%، مقارنة بنفس مستواها في ذلك الشهر في 2021.

وكان معدل التضخم وصل إلى 8.6% في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وتصدرت أسعار الطاقة والمواد الغذائية عوامل ارتفاع معدل التضخم.

وكان رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناغل قد حذر في مقابلة نشرها موقع "دير شبيغل": "يجب الانتباه إلى عدم التسرع في الحكم على انتهاء التضخم المرتفع، وأن انخفاض المعدلات في كانون الأول/ ديسمبر لم يكن مفاجئا. ورغم التراجع فإن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية".

وأضاف ناغل "أواخر الشهر الماضي: "يجب مواصلة رفع أسعار الفائدة". وتابع ناجل:" أعلنا أننا سنرفع الفائدة بشكل قوي مرة أخرى بالنسبة لشهري (شباط) فبراير و(آذار) مارس، ولن يكون مفاجأة بالنسبة لي إذا اضطررنا إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة أيضا بعد هاتين الخطوتين المعلن عنهما".

انخفض اليورو أمام الدولار بعدما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة.

انخفض اليورو أمام الدولار بعدما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة.

في غضون ذلك، انخفضاليورو أمام الدولار اليوم الخميس بعدما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس متماشيا مع التوقعات بينما تبنى بنك إنجلترا المركزي نبرة أقل حدة تجاه التضخم.

ورفع بنك إنجلترا المركزي الفائدة 50 نقطة أساس هو الآخر، وأشار إلى تحول الدفة في معركة بريطانيا لمكافحة التضخم المرتفع مما أجبر المستثمرين على خفض رهاناتهم على مزيد من تشديد السياسة النقدية.

وانخفض اليورو 0.64 بالمئة خلال اليوم إلى 1.0920 دولار بينما هبط الإسترليني 0.68 بالمئة إلى 1.2290 دولار.

ع.ش/أ.ح (د ب أ، رويترز)

  • Präsentation der neuen Euro Banknoten (Reuters/K. Pfaffenbach)

    تعرف على مميزات الأوراق البنكية الجديدة من فئة 100 و200 يورو

    البنك المركزي الأوروبي يكشف الستار عن أوراقه المالية الجديدة. إيف ميرش وهو عضو في إدارة البنك المركزي الأوربي يتابع بإعجاب مساعدتيه وهما تميطان اللثام عن الفئات النقدية الجديدة التي ستدخل حيز التعامل ابتداء من العام المقبل.

  • Präsentation der neuen Euro Banknoten (Reuters/K. Pfaffenbach)

    تعرف على مميزات الأوراق البنكية الجديدة من فئة 100 و200 يورو

    خلال تقديمه للأوراق النقدية الجديدة قال إيف ميرش "عملة اليورو هي رمز لأوروبا". وستحل الأوراق المالية الجديدة من فئة 100 و200 يورو محل القديمة، في حين سيتم وقف إصدار الأوراق المالية من فئة 500 يورو. وابتداء من 2019 سيصبح بإمكان 340 مليون شخص في منطقة اليورو التعامل بالأوراق البنكية الجديدة.

  • Präsentation der neuen Euro Banknoten (Reuters/K. Pfaffenbach)

    تعرف على مميزات الأوراق البنكية الجديدة من فئة 100 و200 يورو

    أكثر من الشكل أو الملائمة للعصر، تم التركيز أكثر في الأوراق البنكية الجديدة على جعلها أكثر أمانا بشكل يصعب تزييفها. لكن التجارب أثبتت أن المحتالين والمجرمين بدورهم سرعان ما يطورن تقنيات جديدة تواكب هذه التغيرات.

  • Präsentation der neuen Euro Banknoten (Reuters/K. Pfaffenbach)

    تعرف على مميزات الأوراق البنكية الجديدة من فئة 100 و200 يورو

    في الأوراق البنكية الجديدة تم تغيير لون رقم المبلغ المالي المطبوع عليها، من الأخضر الزمردي إلى الأزرق القاتم. أما اللون العام فلم يتغير. فالورقة النقدية من فئة 100يورو ظلت محافظة على لونها الأخضر وورقة 200 يورو على لونها الأصفر والبني. والجديد هو أن حجم الورقتين النقديتين الجديدتين هو نفس حجم الورقة النقدية من فئة 50 يورو.

  • Präsentation der neuen Euro Banknoten (picture-alliance/dpa/H. Punz)

    تعرف على مميزات الأوراق البنكية الجديدة من فئة 100 و200 يورو

    على المرء أن يدقق النظر ليفرق بين الأوراق المالية الجديدة والقديمة. لكن الأهم هو أنه نادرا ما يتم تزويرها. نتمنى أن نكون محظوظين بامتلاك نسبة كبيرة من هذه الأوراق النقدية الجديدة ابتداء من العام المقبل. ديرك كاوفمان/ هشام الدريوش


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