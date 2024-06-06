المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 5 سنوات

خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة لأول مرة منذ ما يقرب منذ 2019، مما يشير إلى نهاية سياسته المتشددة للقضاء على ارتفاع التضخم. وسيتم تخفيض سعر الفائدة بمقدار خمس وعشرون نقطة أساس أو ما يعادل 0.25 مئوية.

قرر البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس (السادس من حزيران/ يونيو 2024) خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى في خمس سنوات، لكنه لم يعط أي تلميحات بشأن خطوته التالية نظرا لتزايد حالة الغموض التي تكتنف مسار التضخم بعد تباطؤ حاد في العام الماضي.

وخفض المركزي الأوروبي الفائدة القياسية على الودائع 25 نقطة أساس إلى 3.75 بالمئة، لينضم بذلك إلى البنوك المركزية في كل من كندا والسويد وسويسرا التي بدأت التخلي عن سياسة أسعار الفائدة المرتفعة التي اضطرت لتبنيها للسيطرة على التضخم بعد الجائحة. بينما سينخفض سعر الفائدة على الأموال الجديدة التي تحصل عليها مؤسسات الائتمان من البنك المركزي الأوروبي من 4,50% إلى 4,25%.

ويعتبر خفض الفائدة نبأ سارا بالنسبة للمقترضين حيث تقل تكلفة الاقتراض، في حين أنه يضر بالمدخرين الذين ستقل فوائد ودائعهم.

وينظر إلى القرار على أنه بداية لدورة من التيسير النقدي، ولكن ضغوط الأسعار والأجور المستمرة تلقي بظلالها على التوقعات وقد تجبر البنك المركزي في منطقة اليورو على الانتظار لأشهر قبل تخفيض الفائدة مرة أخرى.

وقال البنك المركزي الأوروبي في بيان "يواصل مجلس الإدارة اتباع نهج يعتمد على البيانات واتخاذ القرار كل اجتماع على حده لتحديد المستوى المناسب ومدة القيود".

وبينما أبقى المركزي الأوروبي خياراته مفتوحة لشهر يوليو/ تموز، دعت مجموعة من صناع السياسة المؤثرين ومنهم عضوة مجلس الإدارة إيزابيل شنابل ورئيس البنك المركزي الهولندي كلاس نوت إلى تثبيت أسعار الفائدة مؤقتا الشهر المقبل، مما يشير إلى أن الفرصة التالية للتيسير النقدي ستكون سبتمبر/ أيلول.

ويتوقع الخبراء تخفيضين آخرين لأسعار الفائدة الأوروبية هذا العام، على الأرجح في سبتمبر/ أيلول وديسمبر/ كانون الأول، في حين تتوقع الأسواق خفضا أو خفضين إضافيين، في تغيير كبير من توقعات بداية العام عندما كان من المتوقع إجراء أكثر من خمسة تخفيضات.

ع.أ.ج/ أ.ح (رويترز، د ب ا)