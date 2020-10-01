 المرصد: مقتل 28 مقاتلاً سوريا موالين لأنقرة في ناغورني كاراباخ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.10.2020

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المرصد: مقتل 28 مقاتلاً سوريا موالين لأنقرة في ناغورني كاراباخ

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 28 مقاتلا سوريا موالين لتركيا على الأقل قتلوا في الاشتباكات الدائرة في ناغورني كاراباخ. وفيما نفت أذربيجان وجود مقاتلين أجانب على أراضيها، لم يصدر أي تعليق من أنقرة إزاء هذه الاتهامات.

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 28 مقاتلا سوريا موالين لتركيا على الأقل قتلوا في الاشتباكات الدائرة بناغورني كاراباخ.

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 28 مقاتلا سوريا موالين لتركيا على الأقل قتلوا في الاشتباكات الدائرة بناغورني كاراباخ.

قتل 28 مسلحا سورياً موالين لأنقرة على الأقل، يقاتلون مع القوات الأذربيجانية في ناغورني كاراباخ، منذ بدء المواجهات مع الانفصاليين الأرمن، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان.

مختارات

تواصلت المعارك بين القوات الأرمنية والأذربيجانية حول إقليم ناغورني كاراباخ. ويزعم الطرفان أنهما ألحقا خسائر فادحة ببعضهما البعض، في وقت أعلنت أرمينيا استدعاء سفيرها من إسرائيل بسبب "أسلحة إسرائيلية" لأذربيجان.

بعد سوريا، ليبيا وشرق المتوسط ظهرت بؤرة توتر جديدة في القوقاز تتصادم فيها مصالح القوتين الإقليميتين روسيا وتركيا. بركان بارتدادات تكتونية جعلت ألمانيا وشركاءها يسارعون الزمن قبل أن يأتي حريق القوقاز على الأخضر واليابس.

وينتمي القتلى، وفق مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إلى فصائل سورية موالية لأنقرة، وهم من بين أكثر من 850 مقاتلا سوريا نقلتهم تركيا إلى المنطقة المتنازع عليها منذ الأسبوع الماضي.

وتمكّنت وكالة فرانس برس من التحقق من أنه تم إبلاغ عائلات ثلاثة منهم على الأقل بمقتلهم، بينهم قائد مجموعة غادرت بلدة الأتارب في ريف حلب الغربي الشهر الماضي. وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي في شمال سوريا الجمعة صور أربعة مقاتلين قالوا إنهم قضوا في المعارك.

وينتمي المقاتلون، وفق المرصد، إلى فصائل سورية موالية لأنقرة، تنتشر في مناطق نفوذها، خصوصاً في شمال محافظة حلب. وينحدر غالبيتهم من المكون التركماني. واتهمت يريفان التي تنضوي في تحالف عسكري لجمهوريات سوفياتية سابقة بقيادة موسكو، تركيا بإرسال مرتزقة من شمال سوريا دعماً للقوات الأذربيجانية.

وأبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة "قلقه" حيال التقارير عن وجود مقاتلين أجانب في كاراباخ. إلا أنّ وزارة الدفاع الأذربيجانية نفت وجود مقاتلين سوريين على أراضيها. وقال مساعد الرئيس الأذربيجاني حكمت حاجييف في مؤتمر صحافي الجمعة "نحن نرفض ذلك تماماً وأذربيجان ليست بحاجة إلى أي مقاتلين أجانب، لأنه لدينا قوات مسلحة محترفة ولدينا أيضاً قوات احتياط كافية". ولم يصدر أي تعليق رسمي من تركيا حتى الآن إزاء هذه الاتهامات.

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مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في ناغورنو كاراباخ

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن وزير الخارجية سيرغي لافروف ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف تحدثا هاتفيا اليوم الجمعة وعبرا عن القلق لمشاركة مقاتلين سوريين وليبيين في صراع ناغورني كاراباخ. وكان مصدران من المعارضة السورية قد أبلغا رويترز بأن تركيا ترسل مقاتلين من المعارضة السورية لدعم أذربيجان. 

ماكرون سيطلب "تفسيرات" من تركيا

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي ندّد بتدخّل جماعات جهاديّة في النزاع في منطقة ناغورني كاراباخ، قد أعلن أنّه سيتّصل بنظيره التركي رجب طيب أردوغان ليُطالبه بـ"تفسيرات"، داعياً حلف شمال الأطلسي إلى مواجهة تصرّفات أنقرة العضو في الحلف.

وقال ماكرون للصحافة خلال قمة الاتّحاد الأوروبي في بروكسل "حسب استخباراتنا، فقد غادر 300 مقاتل من سوريا للتوجه الى باكو عبر غازي عنتاب (تركيا). إنهم معروفون ويتم تعقّبهم". وأضاف أنهم ينتمون إلى "مجموعات جهادية تنشط في منطقة حلب".

وتتكثف الدعوات الدولية للبلدين الجارين أرمينيا وأذربيجان لوقف إطلاق النار والبدء في محادثات، في وقت تتصاعد المخاوف من احتمال تحول المواجهات إلى حرب متعددة الجبهات تستدرج إليها القوتان الاقليميتان تركيا وروسيا.

ع.ش/ ص.ش (أ ف ب، رويترز)

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مسائية DW: التصعيد العسكري بين أرمينيا وأذربيجان.. ما مآلاته؟

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