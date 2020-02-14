المرصد: مقتل ضباط إيرانيين وسوريين في قصف إسرائيلي على دمشق

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ما لا يقل عن 4 ضباط إيرانيين و3 من عناصر القوات السورية الحكومية، بينهم ضابطين على الأقل، قد قتلوا في قصف إسرائيلي استهدف منطقة مطار دمشق قبيل منتصف ليل أمس الخميس. وجرى الاستهداف بعد وصول طائرة شحن لم يعلم بعد فيما إذا كانت وصلت من إيران أو من منطقة أخرى داخل الأراضي السورية، حسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الجمعة (14 شباط/ فبراير 2020).

وكان التلفزيون السوري قد ذكر في ساعة متأخرة مساء الخميس أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عدداً من الصواريخ قادمة من هضبة الجولان قبل وصولها إلى أهدافها في العاصمة دمشق. وقال مصدر عسكرى لوكالة الأنباء السورية "سانا" إنه "في تمام الساعة الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة قبيل منتصف ليلة الخميس.. تم رصد صواريخ معادية قادمة من فوق الجولان السوري المحتل وعلى الفور تعاملت معها منظومات دفاعنا الجوي وأسقطت عدداً منها قبل الوصول إلى أهدافها".

ولم تتبنّ إسرائيل شنّ هذا القصف.

وأكّد مراسل وكالة فرانس برس في دمشق سماع دويّ انفجارات في أنحاء العاصمة السورية. وقال سكان في ريف دمشق الغربي بأن "عدة صواريخ أطلقت باتجاه مناطق جنوبي العاصمة وأسقطت المضادات الأرضية عدداً منها في حين أن أصوات انفجارات سمعت في جنوبي العاصمة وفي محيط مطار دمشق الدولي".

وتشن إسرائيل بشكل دائم غارات على الأراضي السورية، وكانت سوريا قد اتهمت إسرائيل في وقت سابق هذا الشهر بمهاجمة أهداف عسكرية في جنوب البلاد منها أهداف قرب العاصمة في السادس من الشهر الجاري. وقال متحدث عسكري إسرائيلي إن الجيش لا يعلق على تقارير أجنبية.

ص.ش/خ.س (أ ف ب، رويترز، د ب أ)