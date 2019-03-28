 المرصد: قتلى من القوات الإيرانية في ضربات إسرائيلية قرب حلب | أخبار | DW | 28.03.2019

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أخبار

المرصد: قتلى من القوات الإيرانية في ضربات إسرائيلية قرب حلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قصفا إسرائيليا قرب حلب أسفر عن مقتل عناصر من القوات الإيرانية المرابطة في سوريا، فيما أكدت دمشق أن دفاعاتها الجوية أسقطت عددا من الصواريخ المعادية، مضيفة أن الأضرار مادية فقط.

Israel Kampfjet F-15 (picture-alliance/dpa/J. Hollander)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس (28 مارس / آذار 2019)، بمقتل سبعة على الأقل من القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها جراء ضربات إسرائيلية استهدفت مستودعات ذخيرة تتبع للقوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها، في المنطقة الصناعية في الشيخ نجار بضواحي مدينة حلب.

وقال المرصد، في بيان اليوم، إن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى من بينهم جرحى من الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية السورية، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين. وأشار إلى أنه بجانب المستودعات المستهدفة يتواجد مقر يتبع للإيرانيين، إذ لم يعلم حتى اللحظة فيما إذا كان المقر فارغاً أثناء الضربات الإسرائيلية أم بداخله عناصر من القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها.

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وحسب المرصد، تأتي هذه الضربات عقب نحو 11 شهراً من ضربات استهدفت في 29 نيسان / أبريل 2018، منطقة مطار حلب الدولي واللواء 47 في ريف حماة، ما تسبب حينها بمقتل 26 عنصراً على الأقل من ضمنهم أربعة من الجنسية السورية فيما البقية من القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها، بالإضافة لإصابة أكثر من 60 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة. وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلت عن مصدر عسكري قوله إن الدفاعات الجوية السورية تمكنت ليل الأربعاء/ الخميس من التصدي لـ"عدوان جوي إسرائيلي استهدف بعض المواقع في المنطقة الصناعية في الشيخ نجار شمال شرق حلب". وأضاف أن وسائط الدفاعات الجوية السورية "أسقطت عددا من الصواريخ المعادية" ، لافتا إلى أن الأضرار مادية فقط.

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ /أ.ف.ب)

 

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    الكاتب: ملهم الملائكة


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