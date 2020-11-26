 المرصد: عشرات القتلى في غارات إسرائيلية على شرق سوريا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.01.2021

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المرصد: عشرات القتلى في غارات إسرائيلية على شرق سوريا

في ثاني قصف من نوعه على سوريا منذ بداية 2021، تسببت غارات شنتها طائرات إسرائيلية على مواقع في دير الزور والبوكمال شرق سوريا في مقتل 40 شخصاً من بينهم تسعة جنود سوريين. ويبدو أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى كثر.

صورة لغارة أسرائيلية على دمشق في عام 2019

صورة أرشيفية

أدت غارات شنتها فجر الأربعاء (13 كانون الثاني/يناير2021) طائرات حربية إسرائيلية على مخازن أسلحة ومواقع عسكرية في شرق سوريا إلى مقتل تسعة عسكريين سوريين و31 مقاتلاً في فصائل موالية لإيران، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

مختارات

فرضت أمريكا عقوبات جديدة على سوريا، مستهدفة البنك المركزي وعدداً من الأفراد والكيانات، في مسعى لقطع التمويل عن حكومة الأسد. العقوبات الجديدة تمثل محاولات للولايات المتحدة لدفع الأسد للعودة للمفاوضات لإنهاء الحرب الأهلية.

يواجه لاجئ سوري -يدافع بشراسة عن نظام الأسد ويعمل لدى برلماني يميني في ألمانيا- التهديد بالترحيل إلى سوريا بعد سحب حق اللجوء منه. فما هي الأسباب التي قادت إلى نزع صفة لاجئ منه؟

وقال المرصد ومقره بريطانيا إن "القصف الإسرائيلي الثاني من نوعه على سوريا خلال العام 2021 الجاري... قتل 40 شخصاً، بينهم تسعة (جنود) سوريين، والبقية من الميليشيات الموالية لإيران".

وأضاف المرصد أن سلاح الجو الإسرائيلي "شنّ أكثر من 18 ضربة جوية في المنطقة الممتدة من مدينة دير الزور إلى الحدود السورية العراقية في بادية البوكمال"، مضيفاً أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 28 جريحاً بعضهم في حالات خطرة.

من جهتها قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن إسرائيل شنت غارات على مناطق في دير الزور والبوكمال شرقي سوريا.

وتسبّبت غارات مماثلة قرب مدينة البوكمال في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بمقتل 19 مسلحاً موالياً لإيران، وفق المرصد. وتخضع المنطقة الممتدة بين مدينتي البوكمال والميادين في ريف دير الزور الشرقي لنفوذ إيراني، عبر مجموعات موالية لها تقاتل الى جانب قوات النظام.

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وفي تقرير نادر، قال الجيش الإسرائيلي قبل أسبوعين إنّه قصف خلال العام 2020 نحو 50 هدفاً في سوريا. ولم يقدم التقرير السنوي للجيش الإسرائيلي تفاصيل عن الأهداف التي قصفت، لكنّ إسرائيل شنّت منذ اندلاع النزاع في سوريا في 2011 مئات الضربات استهدفت القوات النظامية السورية وقوات إيرانية تدعمها ومقاتلين من حزب الله اللبناني الذي يقاتل إلى جانب قوات النظام.

ا.ف/ خ.س (أ.ف.ب، د.ب.أ)

  • Syrien | Der Katzenmann von Aleppo (picture-alliance/dpa/A. Alkharboutli)

    محمد علاء.. سوري ينقذ القطط من نيران الحرب

    مهمة إنقاذ عند مطلع الفجر

    خلال الأشهر القليلة الماضية، كان محمد علاء يشق طريقه بين الساعة الخامسة والسابعة صباحاً، من أجل إنقاذ القطط في أنقاض إدلب. ويقول علاء إنه في ساعات الصباح الأولى يُلقى عدد أقل من القنابل والقذائف. ويتعين على علاء التحرك بحذر شديد بين بقايا المنازل المُدمرة.

  • Syrien | Der Katzenmann von Aleppo (picture-alliance/dpa/A. Alkharboutli)

    محمد علاء.. سوري ينقذ القطط من نيران الحرب

    عملية الإنقاذ الأولى في حلب

    عندما اندلعت الحرب في سوريا، كان علاء يعمل كسائق سيارة إسعاف في حلب. وفي طريقه إلى المنزل، كان يوزع الطعام على القطط الضالة. بعدها، بدأ في البحث عن القطط الحية في المناطق التي مزقتها الحرب ونقلها إلى المنزل. كما أن علاء كان يحصل عند الجزار على طعام يُعطيه لهذه القطط.

  • Syrien | Der Katzenmann von Aleppo (picture-alliance/dpa/A. Alkharboutli)

    محمد علاء.. سوري ينقذ القطط من نيران الحرب

    صداقة مع القطط

    عندما كان علاء ما يزال مُتواجداً في حلب، ظهرت التقارير الأولى التي تتحدث عما يقوم به مع القطط. وحصل علاء على المساعدة من أصدقاء الحيوانات في أرجاء متفرقة حول العالم، وأصبح علاء يُعرف بـ "رجل القطط من حلب". وقال علاء في تصريح سابق لشبكة "بي بي سي" البريطانية "لأن الجميع رحلوا عن البلاد وبما في ذلك أصدقائي، فقد أصبحت القطط أصدقائي". وكان علاء قد افتتح مأوى الحيوانات الأول الخاص به في حلب.

  • Syrien | Der Katzenmann von Aleppo (picture-alliance/dpa/A. Alkharboutli)

    محمد علاء.. سوري ينقذ القطط من نيران الحرب

    ملجأ في إدلب

    نهاية عام 2016، تعرض مأوى علاء للحيوانات إلى القصف، ليضطر علاء بعدها بوقت قصير إلى الهرب من قوات الرئيس بشار الأسد إلى إدلب ومعه 22 قطة. وفتح علاء في إدلب مرة ثانية مأوى للحيوانات، بيد أنه هذه المرة ضم أيضاً إلى جانب القطط الكلاب والقرود والأرانب.

  • Syrien | Der Katzenmann von Aleppo (picture-alliance/dpa/A. Alkharboutli)

    محمد علاء.. سوري ينقذ القطط من نيران الحرب

    تعاطف مع جميع الكائنات الحية

    يقع مأوى علاء للحيوانات في شمال إدلب، حيث الوضع أكثر هدوءاً. وتتلقى الحيوانات هناك عناية طبية، فضلاً عن حصولها على الطعام. أما بعض هذه الحيوانات فتبقى، بينما البعض الآخر يختفي. ويقول علاء :"منذ صغري وأنا أحب القطط".

  • Syrien | Der Katzenmann von Aleppo (picture-alliance/dpa/A. Alkharboutli)

    محمد علاء.. سوري ينقذ القطط من نيران الحرب

    حرب مستمرة في إدلب

    بعد أكثر من ثماني سنوات من الحرب وأكثر من 400 ألف قتيل، تُعد إدلب آخر أكبر معاقل المعارضة المسلحة في سوريا. وفي نهاية (أبريل/نيسان) بدأت قوات النظام إلى جانب حلفائه الروس هجوماً على إدلب. كما أنه يعيش في هذه المحافظة السورية ثلاثة ملايين شخص نصفهم فار من ويلات الحرب.

  • Syrien | Der Katzenmann von Aleppo (picture-alliance/dpa/A. Alkharboutli)

    محمد علاء.. سوري ينقذ القطط من نيران الحرب

    مساعدة للأطفال والقطط

    يقول علاء إن أكبر الخاسرين في الحرب في سوريا هم الأطفال والحيوانات، مضيفاً "لهذا السبب سأستمر في مساعدتهم". إعداد: رحيل كلاين/ر.م


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