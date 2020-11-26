المرصد: عشرات القتلى في غارات إسرائيلية على شرق سوريا

أدت غارات شنتها فجر الأربعاء (13 كانون الثاني/يناير2021) طائرات حربية إسرائيلية على مخازن أسلحة ومواقع عسكرية في شرق سوريا إلى مقتل تسعة عسكريين سوريين و31 مقاتلاً في فصائل موالية لإيران، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد ومقره بريطانيا إن "القصف الإسرائيلي الثاني من نوعه على سوريا خلال العام 2021 الجاري... قتل 40 شخصاً، بينهم تسعة (جنود) سوريين، والبقية من الميليشيات الموالية لإيران".

وأضاف المرصد أن سلاح الجو الإسرائيلي "شنّ أكثر من 18 ضربة جوية في المنطقة الممتدة من مدينة دير الزور إلى الحدود السورية العراقية في بادية البوكمال"، مضيفاً أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 28 جريحاً بعضهم في حالات خطرة.

من جهتها قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن إسرائيل شنت غارات على مناطق في دير الزور والبوكمال شرقي سوريا.

وتسبّبت غارات مماثلة قرب مدينة البوكمال في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بمقتل 19 مسلحاً موالياً لإيران، وفق المرصد. وتخضع المنطقة الممتدة بين مدينتي البوكمال والميادين في ريف دير الزور الشرقي لنفوذ إيراني، عبر مجموعات موالية لها تقاتل الى جانب قوات النظام.

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وفي تقرير نادر، قال الجيش الإسرائيلي قبل أسبوعين إنّه قصف خلال العام 2020 نحو 50 هدفاً في سوريا. ولم يقدم التقرير السنوي للجيش الإسرائيلي تفاصيل عن الأهداف التي قصفت، لكنّ إسرائيل شنّت منذ اندلاع النزاع في سوريا في 2011 مئات الضربات استهدفت القوات النظامية السورية وقوات إيرانية تدعمها ومقاتلين من حزب الله اللبناني الذي يقاتل إلى جانب قوات النظام.

ا.ف/ خ.س (أ.ف.ب، د.ب.أ)