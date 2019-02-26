المرصد السوري ينفي زعم ترامب تحرير الأراضي الخاضعة لـ" داعش"

قال رامي عبد الرحمن، رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، لوكالة الأنباء الألمانية "ما قاله ترامب غير صحيح. لا يزال مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية داخل مزارع الباغوز بالريف الشرقي لدير الزور ونعتقد أن مدنيين هناك أيضا". وتحاول "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) وهو فصائل مسلحة موالية للولايات المتحدة، بقيادة كردية، منذ أسابيع السيطرة على مزارع "الباغوز"، وهو آخر معقل لداعش شرق سورية بالقرب من الحدود العراقية.

وذكر ترامب، في حديثه من قاعدة عسكرية في ألاسكا أمس الخميس أنه تم القضاء تماما على الخلافة الإسلامية لداعش. وكان في السابق قد أعلن انتصاره على تلك الجماعة المتطرفة. وأضاف ترامب، في إشارة إلى الأراضي التي كان يسيطر عليها داعش سابقا "نسيطر على المنطقة بنسبة مئة بالمئة".

م.م/ح.ز(د ب أ)