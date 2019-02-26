المرصد السوري ينفي زعم ترامب تحرير الأراضي الخاضعة لـ" داعش"

ذكر رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تنظيم "الدولة الإسلامية" لا يزال موجودا داخل جيب صغير بشرق سوريا، جاء ذلك بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على جميع مناطق سلطة داعش .
قال رامي عبد الرحمن، رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، لوكالة الأنباء الألمانية "ما قاله ترامب غير صحيح. لا يزال مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية داخل مزارع الباغوز بالريف الشرقي لدير الزور ونعتقد أن مدنيين هناك أيضا". وتحاول "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) وهو فصائل مسلحة موالية للولايات المتحدة، بقيادة كردية، منذ أسابيع السيطرة على مزارع "الباغوز"، وهو آخر معقل لداعش شرق سورية بالقرب من الحدود العراقية.
وذكر ترامب، في حديثه من قاعدة عسكرية في ألاسكا أمس الخميس أنه تم القضاء تماما على الخلافة الإسلامية لداعش. وكان في السابق قد أعلن انتصاره على تلك الجماعة المتطرفة. وأضاف ترامب، في إشارة إلى الأراضي التي كان يسيطر عليها داعش سابقا "نسيطر على المنطقة بنسبة مئة بالمئة".
م.م/ح.ز(د ب أ)
غداة تأكيد ترامب أن إعلاناً هاماً بشأن "القضاء على الخلافة" سيصدر بغضون 24 ساعة، قالت "قسد" إن بلدة الباغوز آخر جيب للتنظيم باتت بحكم "الساقطة نارياً"، مؤكدة أن "أعداداً كبيرة" من المدنيين لا تزال موجودة في هذه المنطقة. (16.02.2019)
يُعد المرصد السوري لحقوق الإنسان مصدر معلومات مهما حول الحرب في سوريا التي تنطلق قريبا مشاورات في جنيف بشأن إنهائها. شبكة من المراسلين تجمع حقائق في عين المكان دون الاستغناء بالطبع عن مصادر أخرى. (10.03.2016)
في حصيلة جديدة قال المرصد السوري إن أكثر من ألف مدني قتلوا خلال ثلاثة أسابيع في الغوطة الشرقية. كما أفاد بأن النظام حقق تقدما ميدانيا عبر تطويق دوما وحرستا، مقسماً بذلك المنطقة المحاصرة بالغوطة الشرقية إلى ثلاثة أجزاء. (10.03.2018)