 المرصد السوري ينفي زعم ترامب تحرير الأراضي الخاضعة لـ″ داعش″ | أخبار | DW | 01.03.2019

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أخبار

المرصد السوري ينفي زعم ترامب تحرير الأراضي الخاضعة لـ" داعش"

ذكر رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تنظيم "الدولة الإسلامية" لا يزال موجودا داخل جيب صغير بشرق سوريا، جاء ذلك بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على جميع مناطق سلطة داعش .

Syrien Kurden (picture-alliance/AP Photo/Militant Photo)

قال رامي عبد الرحمن، رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، لوكالة الأنباء الألمانية "ما قاله ترامب غير صحيح. لا يزال مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية داخل مزارع الباغوز بالريف الشرقي لدير الزور ونعتقد أن مدنيين هناك أيضا". وتحاول "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) وهو فصائل مسلحة موالية للولايات المتحدة، بقيادة كردية، منذ أسابيع السيطرة على مزارع "الباغوز"، وهو آخر معقل لداعش شرق سورية بالقرب من الحدود العراقية.

وذكر ترامب، في حديثه من قاعدة عسكرية في ألاسكا أمس الخميس أنه تم القضاء تماما على الخلافة الإسلامية لداعش. وكان في السابق قد أعلن انتصاره على تلك الجماعة المتطرفة. وأضاف ترامب، في إشارة إلى الأراضي التي كان يسيطر عليها داعش سابقا "نسيطر على المنطقة بنسبة مئة بالمئة". 

م.م/ح.ز(د ب أ)

  • Eurofighter mit Meteor-Raketen

    التحالف الدولي ضد "داعش" يتعزَّز ...

    بانضمام بريطانيا والمانيا الى التحالف الدولي في الحرب على تنظيم داعش، صارت المشاركة العسكرية في الحرب الدولية على التنظيم اقرب الى الآجماع الاوروبي. في الصورة طائرة مقاتلة من نوع يوروفايتر وهي تحمل صواريخ ميتيور، تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.

  • Angela Merkel und David Cameron in London

    التحالف الدولي ضد "داعش" يتعزَّز ...

    رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون دافع بقوة أمام مجلس النواب عن ضرورة مشاركة بلاده في التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" في سوريا. فيما وصف وزيردفاعه مايكل فالون الغارات الجوية الاولى التي شنتها طائرات بلاده الحربية ضد مواقع التنظيم الارهابي بالـ"ناجحة".

  • USA USS Zerstörer Vincennes

    التحالف الدولي ضد "داعش" يتعزَّز ...

    تعتبر الولايات المتحدة من الدول السباقة للدعوة لمحاربة تنظيم "داعش"، وقد دعا وزير الخارجية الأميركية جون كيري الى نشر قوات برية "عربية وسورية" لمواجهة التنظيم الارهابي في سوريا.

  • Deutschland Tornado Aufklärungsflugzeug

    التحالف الدولي ضد "داعش" يتعزَّز ...

    تعتزم المانيا ارسال ما يصل الى 1200 جندي وست طائرات استطلاع من طراز تورنادو وفرقاطة وطائرات للاستطلاع الجوي للمشاركة في الحملة الدولية ضد "داعش".

  • Frankreich Flugzeugträger Charles de Gaulle Einsatz Syrien IS

    التحالف الدولي ضد "داعش" يتعزَّز ...

    بدأت فرنسا في ايلول/سبتمبر 2014 عمليات قصف ضد مواقع تنظيم "داعش" في العراق بعد انضمامها الى التحالف بقيادة الولايات المتحدة، وبعد سنة من مشاركتها في الغارات في سوريا، وكثفت ضرباتها بعد اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في باريس.

  • Serbien OSZE Kerry mit Lawrow in Belgrad

    التحالف الدولي ضد "داعش" يتعزَّز ...

    تعتبر روسيا ان حملتها العسكرية الجوية في سوريا شرعية، في حين يعتبرها الغرب خارجة عن الشرعية الدولية، لأنها جاءت بطلب من الرئيس السوري بشار الأسد لدعم العمليات البرية لقواته.

  • Türkei übergibt Leiche des Piloten an Russland

    التحالف الدولي ضد "داعش" يتعزَّز ...

    سمحت الحكومة التركية لفرنسا باستخدام مجال تركيا الجوي في اطار التحالف الدولي لضرب تنظيم "داعش". ودعت أنقرة منذ مدة طويلة الى ضرورة التدخل لوقف زحف "داعش" في الاراضي السورية.

  • Symbolbild Kampfflugzeuge von Saudi Arabien

    التحالف الدولي ضد "داعش" يتعزَّز ...

    المملكة العربية السعودية هي الأخرى شريك في الحملة العسكرية الدولية ضد "داعش". هنا مقاتلات سعودية في الجو.

  • Deutschland Jordanien König Abdullah bei Merkel

    التحالف الدولي ضد "داعش" يتعزَّز ...

    يشارك الاردن في ضربات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" في العراق وسوريا، كما يشارك في عمليات تحالف عربي تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن. وفقد الاردن طيارا وهو معاذ الكساسبة الذي قتله تنظيم "داعش" حرقا مطلع العام الجاري

  • Mariam Al Mansouri

    التحالف الدولي ضد "داعش" يتعزَّز ...

    وتشارك الامارات العربية المتحدة هي الأخرى في التحالف الدولي ضد "داعش". طائرات الميراج 2000 والرافال الفرنسية العائدة لسلاحها الجوي والتي تتدخل في العراق وسوريا تنطلق من قواعدها بالامارات العربية المتحدة ومن قواعد في الاردن.

    الكاتب: ماركو لانغر/ م.أ. م


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غداة تأكيد ترامب أن إعلاناً هاماً بشأن "القضاء على الخلافة" سيصدر بغضون 24 ساعة، قالت "قسد" إن بلدة الباغوز آخر جيب للتنظيم باتت بحكم "الساقطة نارياً"، مؤكدة أن "أعداداً كبيرة" من المدنيين لا تزال موجودة في هذه المنطقة. (16.02.2019)  

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يُعد المرصد السوري لحقوق الإنسان مصدر معلومات مهما حول الحرب في سوريا التي تنطلق قريبا مشاورات في جنيف بشأن إنهائها. شبكة من المراسلين تجمع حقائق في عين المكان دون الاستغناء بالطبع عن مصادر أخرى. (10.03.2016)  

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التحالف الدولي ضد "داعش" يتعزَّز ...

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