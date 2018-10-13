المرصد السوري: غارات التحالف تقتل عشرات المدنيين بشرق سوريا

قُتل 43 شخصاً، غالبيتهم مدنيون، من أفراد عائلات مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" جراء غارات نفذها التحالف الدولي بقيادة أميركية اليوم السبت (17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018)، على آخر جيب تحت سيطرة مقاتلي التنظيم في شرق سوريا، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الانسان.
ومنذ أسابيع، يتعرّض هذا الجيب المؤلف من بلدات وقرى عدة في ريف دير الزور، لغارات مستمرّة ينفذها التحالف دعماً لعمليات قوات سوريا الديموقراطية ضد التنظيم في المنطقة.
وأفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس عن مقتل "36 مدنياً بينهم 17 طفلاً و12 امرأة من عائلات التنظيم في غارات للتحالف استهدفت فجراً قرية أبو الحسن" الواقعة قرب بلدة هجين في دير الزور.
كما قتل سبعة آخرون جراء هذه الضربات، لم يتمكن المرصد من تحديد ما "إذا كانوا مدنيين أم جهاديين". وقال عبد الرحمن "إنها حصيلة القتلى الأكبر جراء غارات للتحالف، منذ بدء قوات سوريا الديموقراطية هجومها ضد الجيب الأخير للتنظيم" في 10 أيلول/سبتمبر.
"داعش يمنع المدنيين من المغادرة"
وتحدثت أيضا وكالة الأخبار الرسمية السورية "سانا" عن ضربات التحالف وقالت إنها قتلت 40 شخصا في قرية البقعان، وهي قرية أخرى قريبة من قرية أبوالحسن. ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن ناشط اسمه عمر أبو ليلى، الذي يتابع الحرب من دير الزرو تأكيدا بوقوع الضربات لكنه قال إن من الصعب التحقق من عدد القتلى. وأضاف أبو ليلى أن تنظيم "داعش" يمنع المدنيين من مغادرة المنطقة، مما أدى ارتفاع حصيلة الضحايا بينهم.
وكثف التحالف الدولي منذ مطلع الشهر الحالي وتيرة استهدافه لهذا الجيب، ما تسبب بمقتل العشرات من أفراد عائلات التنظيم. وغالباً ما ينفي التحالف تعمّد استهداف مدنيين في ضرباته ضد "الجهاديين".
وكانت قوات سوريا الديموقراطية، المؤلّفة من فصائل كردية وعربية بدأت في العاشر من أيلول/ سبتمبر، بدعم من التحالف، هجومها على آخر مواقع التنظيم في دير الزور من دون أن تحقق تقدّماً بارزاً. ويُقدّر التحالف الدولي وجود نحو ألفي عنصر من التنظيم في هذا الجيب. وسجل المرصد السوري مقتل ما لا يقل عن 191 مدنيا منذ بداية ذلك الهجوم، بما في ذلك 65 طفلا و45 امرأة.
ومُني التنظيم خلال العامين الماضيين بهزائم متلاحقة في سوريا، ولم يعد يسيطر سوى على جيوب محدودة في أقصى محافظة دير الزور وفي البادية السورية شرق حمص.
ص.ش/هـ.د (أ ف ب، أ ب)
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عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية
في الطريق نحو الرقة
يرفع مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية أيديهم بعلامة النصر في الوقت الذي يمرون فيه عبر مدينة عين عيسى الصغيرة باتجاه الرقة. ومازال بعض المقاتلين يرابطون في مواقعهم هناك في المعقل السابق لتنظيم "داعش" الإرهابي. وتتكون قوى سوريا الديمقراطية بالأساس من ميليشيات كردية وعربية.
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عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية
الدخول إلى مدينة مدمرة
عربات مصفحة تشق طريقها عبر أكوام الدمار الذي خلفته سنوات المعارك في الرقة. في عام 2014 استولى مقاتلو تنظيم "داعش" على المدينة واعتبروها بصفة غير رسمية عاصمة "الخلافة". هنا كان "داعش" يخطط لاعتداءات في جميع أنحاء العالم. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من السنة الماضية بدأت قوات سوريا الديمقراطية هجوما على الرقة.
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عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية
قبيل بلوغ الهدف
ملعب مدينة الرقة في شمال سوريا كان الملجأ الأخير لتنظيم "داعش" في معقله السابق. وأفادت تقارير شهود عيان أن مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية رفعوا الثلاثاء علمهم فوق الملعب. وتفيد قوات سوريا الديمقراطية أن العمليات العسكرية في الرقة قد انتهت، ويوجد فقط بعض المقاتلين من "داعش" الذين يقومون بمقاومة معزولة.
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عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية
مستشفى المدينة مستهدف
تمركز قناص من قوات سوريا الديمقراطية أمام المستشفى في الرقة. وكان المستشفى من بين آخر مواقع الدفاع لميليشيا "داعش" على غرار ساحة نعيم في وسط المدينة. وتمكنت قوى سوريا الديمقراطية الاثنين من الاستيلاء على الموقعين حيث قتل عدد من مقاتلي "داعش".
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عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية
علم النصر الأبيض
مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية رفعوا علمهم فوق بناية بالقرب من المستشفى الذي اشتدت المعارك حوله. فبعد العلم الأسود لـ"داعش" ينتشر الآن العلم الأبيض التابع لقوات سوريا الديمقراطية بقوة في كثير من المواقع في المدينة. وفي الأيام المقبلة ستقوم قوات سوريا الديمقراطية بتمشيط المدينة بحثا عن متفجرات وجيوب مقاومة.
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عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية
تنفس الصعداء
مقاتلات في صفوف قوى سوريا الديمقراطية يتنفسن الصعداء ـ المعركة حول الرقة انتهت تقريبا. وإلى جانب الملعب والمستشفى كانت ساحة النعيم آخر النقاط تحت مراقبة تنظيم "داعش". "نقطة التفرع الجهنمية"، كما سُميت الساحة في السنوات الثلاث الأخيرة كانت مسرحا لتنفيذ عدد من الإعدامات. وقد ظلت جثت القتلى آنذاك منتشرة طوال أيام أمام العيان.
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عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية
الفرار من الرقة
المدنيون تمكنوا من مغادرة المدينة في إطار اتفاقية بين العشائر المحلية والجهاديين. وبذلك نجح معظم سكان الرقة في الفرار إلى أماكن آمنة. وتفيد تقارير من المدينة أن عشرات المقاتلين فقط من تنظيم "داعش" مازالوا هناك، وأن غالبيتهم من الأجانب ويقومون بالمقاومة.
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عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية
مستقبل مجهول
بعد شهور من المعارك حول مدينتهم التي كانت تضم سابقا أكثر من 200.000 نسمة يغادر هؤلاء الناس المنطقة المتنازع عليها، ويتركون خلفهم مدينة مدمرة تُطلق فيها بعض الأعيرة المتفرقة. أما مستقبلهم فيبقى مجهولا. كونستانتين كلاين/ م.أ.م