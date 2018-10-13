 المرصد السوري: غارات التحالف تقتل عشرات المدنيين بشرق سوريا | أخبار | DW | 17.11.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

المرصد السوري: غارات التحالف تقتل عشرات المدنيين بشرق سوريا

في غارة شنها التحالف الدولي فجر السبت على دير الزور آخر جيب تحت سيطرة تنظيم "داعش" بشرق سوريا، وقعت أكبر حصيلة قتلى، منذ شهرين، جراء غارات للتحالف، حسب المرصد السوري، الذي أفاد مقتل العشرات من نساء وأطفال عائلات التنظيم.

مشاهدة الفيديو 23:35
بث مباشر الآن
23:35 دقيقة

مسائيةDW: خروقات متكررة "لاتفاق إدلب".. هل هي بداية لانهياره؟

قُتل 43 شخصاً، غالبيتهم مدنيون، من أفراد عائلات مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" جراء غارات نفذها التحالف الدولي بقيادة أميركية اليوم السبت (17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018)، على آخر جيب تحت سيطرة مقاتلي التنظيم في شرق سوريا، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الانسان.

ومنذ أسابيع، يتعرّض هذا الجيب المؤلف من بلدات وقرى عدة في ريف دير الزور، لغارات مستمرّة ينفذها التحالف دعماً لعمليات قوات سوريا الديموقراطية ضد التنظيم في المنطقة.

وأفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس عن مقتل "36 مدنياً بينهم 17 طفلاً و12 امرأة من عائلات التنظيم في غارات للتحالف استهدفت فجراً قرية أبو الحسن" الواقعة قرب بلدة هجين في دير الزور.

كما قتل سبعة آخرون جراء هذه الضربات، لم يتمكن المرصد من تحديد ما "إذا كانوا مدنيين أم جهاديين". وقال عبد الرحمن "إنها حصيلة القتلى الأكبر جراء غارات للتحالف، منذ بدء قوات سوريا الديموقراطية هجومها ضد الجيب الأخير للتنظيم" في 10 أيلول/سبتمبر.

"داعش يمنع المدنيين من المغادرة"

مختارات

ذكر التحالف الدولي لمحاربة "داعش" أن التنظيم المتطرف فقد أغلب أعضائه ولم يتبق له سوى "أقل من ألف إرهابي تُجرى مطاردتهم في المناطق الصحراوية في شرق سوريا وغرب العراق". (27.12.2017)

استعاد الجيش السوري السيطرة بالكامل على مدينة دير الزور شرق البلاد، وهي آخر مدينة كبرى يسيطر عليها تنظيم "الدولة الاسلامية" في سوريا، بحسب ما أعلن الاعلام الرسمي. (03.11.2017)

وتحدثت أيضا وكالة الأخبار الرسمية السورية "سانا" عن ضربات التحالف وقالت إنها قتلت 40 شخصا في قرية البقعان، وهي قرية أخرى قريبة من قرية أبوالحسن. ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن ناشط اسمه عمر أبو ليلى، الذي يتابع الحرب من دير الزرو تأكيدا بوقوع الضربات لكنه قال إن من الصعب التحقق من عدد القتلى. وأضاف أبو ليلى أن تنظيم "داعش" يمنع المدنيين من مغادرة المنطقة، مما أدى ارتفاع حصيلة الضحايا بينهم.

وكثف التحالف الدولي منذ مطلع الشهر الحالي وتيرة استهدافه لهذا الجيب، ما تسبب بمقتل العشرات من أفراد عائلات التنظيم. وغالباً ما ينفي التحالف تعمّد استهداف مدنيين في ضرباته ضد "الجهاديين".

وكانت قوات سوريا الديموقراطية، المؤلّفة من فصائل كردية وعربية بدأت في العاشر من أيلول/ سبتمبر، بدعم من التحالف، هجومها على آخر مواقع التنظيم في دير الزور من دون أن تحقق تقدّماً بارزاً. ويُقدّر التحالف الدولي وجود نحو ألفي عنصر من التنظيم في هذا الجيب. وسجل المرصد السوري مقتل ما لا يقل عن 191 مدنيا منذ بداية ذلك الهجوم، بما في ذلك 65 طفلا و45 امرأة.

ومُني التنظيم خلال العامين الماضيين بهزائم متلاحقة في سوريا، ولم يعد يسيطر سوى على جيوب محدودة في أقصى محافظة دير الزور وفي البادية السورية شرق حمص.

ص.ش/هـ.د (أ ف ب، أ ب)

  • Syrien Befreiung von Rakka (Reuters/E. de Castro)

    عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية

    في الطريق نحو الرقة

    يرفع مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية أيديهم بعلامة النصر في الوقت الذي يمرون فيه عبر مدينة عين عيسى الصغيرة باتجاه الرقة. ومازال بعض المقاتلين يرابطون في مواقعهم هناك في المعقل السابق لتنظيم "داعش" الإرهابي. وتتكون قوى سوريا الديمقراطية بالأساس من ميليشيات كردية وعربية.

  • Syrien Befreiung von Rakka (Reuters/R. Said)

    عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية

    الدخول إلى مدينة مدمرة

    عربات مصفحة تشق طريقها عبر أكوام الدمار الذي خلفته سنوات المعارك في الرقة. في عام 2014 استولى مقاتلو تنظيم "داعش" على المدينة واعتبروها بصفة غير رسمية عاصمة "الخلافة". هنا كان "داعش" يخطط لاعتداءات في جميع أنحاء العالم. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من السنة الماضية بدأت قوات سوريا الديمقراطية هجوما على الرقة.

  • Syrien Befreiung von Rakka (Getty Images/AFP/B. Kilic)

    عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية

    قبيل بلوغ الهدف

    ملعب مدينة الرقة في شمال سوريا كان الملجأ الأخير لتنظيم "داعش" في معقله السابق. وأفادت تقارير شهود عيان أن مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية رفعوا الثلاثاء علمهم فوق الملعب. وتفيد قوات سوريا الديمقراطية أن العمليات العسكرية في الرقة قد انتهت، ويوجد فقط بعض المقاتلين من "داعش" الذين يقومون بمقاومة معزولة.

  • Syrien Befreiung von Rakka (Reuters/E. de Castro)

    عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية

    مستشفى المدينة مستهدف

    تمركز قناص من قوات سوريا الديمقراطية أمام المستشفى في الرقة. وكان المستشفى من بين آخر مواقع الدفاع لميليشيا "داعش" على غرار ساحة نعيم في وسط المدينة. وتمكنت قوى سوريا الديمقراطية الاثنين من الاستيلاء على الموقعين حيث قتل عدد من مقاتلي "داعش".

  • Syrien Befreiung von Rakka (Reuters/E. de Castro)

    عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية

    علم النصر الأبيض

    مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية رفعوا علمهم فوق بناية بالقرب من المستشفى الذي اشتدت المعارك حوله. فبعد العلم الأسود لـ"داعش" ينتشر الآن العلم الأبيض التابع لقوات سوريا الديمقراطية بقوة في كثير من المواقع في المدينة. وفي الأيام المقبلة ستقوم قوات سوريا الديمقراطية بتمشيط المدينة بحثا عن متفجرات وجيوب مقاومة.

  • Syrien Befreiung von Rakka (Reuters/R. Said)

    عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية

    تنفس الصعداء

    مقاتلات في صفوف قوى سوريا الديمقراطية يتنفسن الصعداء ـ المعركة حول الرقة انتهت تقريبا. وإلى جانب الملعب والمستشفى كانت ساحة النعيم آخر النقاط تحت مراقبة تنظيم "داعش". "نقطة التفرع الجهنمية"، كما سُميت الساحة في السنوات الثلاث الأخيرة كانت مسرحا لتنفيذ عدد من الإعدامات. وقد ظلت جثت القتلى آنذاك منتشرة طوال أيام أمام العيان.

  • Syrien Befreiung von Rakka (Reuters/R. Said)

    عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية

    الفرار من الرقة

    المدنيون تمكنوا من مغادرة المدينة في إطار اتفاقية بين العشائر المحلية والجهاديين. وبذلك نجح معظم سكان الرقة في الفرار إلى أماكن آمنة. وتفيد تقارير من المدينة أن عشرات المقاتلين فقط من تنظيم "داعش" مازالوا هناك، وأن غالبيتهم من الأجانب ويقومون بالمقاومة.

  • Syrien Befreiung von Rakka (Reuters/R. Said)

    عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية

    مستقبل مجهول

    بعد شهور من المعارك حول مدينتهم التي كانت تضم سابقا أكثر من 200.000 نسمة يغادر هؤلاء الناس المنطقة المتنازع عليها، ويتركون خلفهم مدينة مدمرة تُطلق فيها بعض الأعيرة المتفرقة. أما مستقبلهم فيبقى مجهولا. كونستانتين كلاين/ م.أ.م


مختارات

عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية

تنظيم "داعش" الإرهابي يتخلى عن معقله السوري السابق مدينة الرقة، هذا وقد أعلنت قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل الميليشيات الكردية غالبيتها فتتحدث عن نهاية المعارك الكبيرة في المدينة وحولها. (18.10.2017)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مسائيةDW: خروقات متكررة "لاتفاق إدلب".. هل هي بداية لانهياره؟  

مواضيع ذات صلة

Syrien IS Al-Nusra Front Kämpfer

"معظمهم من النساء".. داعش يختطف 130 عائلة بدير الزور 13.10.2018

رغم هزائمه الأخيرة في سوريا والعراق، يبدو أن تنظيم "داعش" مازال قادرا على شن هجمات مباغتة. ناشطون كشفوا أن عناصر التنظيم شنوا هجوما على مخيم بمحافظة دير الزور وعمدوا إلى اختطاف 130 عائلة، وأن أغلب المختطفين من النساء.

Syrien Kämpfe um Rakka

"التحالف الدولي" ضد "داعش" يقر بمقتل 51 مدنياً في سوريا والعراق 26.10.2017

أقر "التحالف الدولي" ضد تنظيم "داعش" في سوريا والعراق بقيادة الولايات المتحدة بمقتل 51 مدنياً إضافياً في ضربات جوية، ما يرفع إجمالي الضحايا إلى "ما لا يقل" عن 786 مدنياً قضوا منذ انطلاق الحرب على التنظيم الإرهابي.

Syrien Provinz Rakka US-Soldaten Spezialkräfte YPG-Allianz

"سوريا الديمقراطية" تقطع طريق الإمداد بين الرقة ودير الزور عن داعش 06.03.2017

قطع مقاتلون سوريون يدعمهم التحالف بقيادة الولايات المتحدة الطريق بين الرقة ومحافظة دير الزور الخاضعتين لسيطرة "داعش" اليوم الاثنين، وفق ما أكده مصدر كردي والمرصد.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  