 المرصد السوري: ″داعش″ يعدم 11 شخصاً شرقي سوريا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.05.2020

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أخبار

المرصد السوري: "داعش" يعدم 11 شخصاً شرقي سوريا

أعدم تنظيم الدولة الإسلامية في يومين 11 شخصا بالرصاص في شرق سوريا، غالبيتهم من المقاتلين الموالين للنظام السوري، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

صورة من الأرشيف لمقاتلين من داعش في الرقة السورية

منذ هزيمته في سوريا في آذار/ مارس 2019، يشن تنظيم الدولة الإسلامية هجمات دموية في مناطق مختلفة حول دير الزور

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (الاثنين 18 أيار/ مايو 2020) أن "تنظيم الدولة الإسلامية" (داعش) أعدم سبعة عناصر من المليشيات الموالية للنظام في بادية دير الزور، وأن "الجثث تم العثور عليها فجر اليوم على طريق مدينة دير الزور والعاصمة دمشق، في جنوب غرب محافظة دير الزور".

مختارات

 ويأتي ذلك غداة قطع التنظيم "طريق دمشق- دير الزور، عند منطقة كباجب، حيث استولى على سيارة تقل ضابطاً في صفوف قوات النظام إضافة إلى عسكريين آخرين وامرأة، وأعدمهم جميعاً"، وفق ما أفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن.

 ولم يعلن التنظيم على الفور مسؤوليته عن العملية على تطبيق تلغرام حيث ينشر عادة بياناته.

 ومنذ هزيمته في سوريا في آذار/مارس 2019، يشن تنظيم الدولة الإسلامية هجمات دموية بخاصة ضمن المنطقة الواقعة بين ريف دير الزور والسخنة بأقصى بادية حمص الشرقية.

 وفي هذا القطاع قتل التنظيم 11 عنصراً من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين له في 7 أيار/ مايو، وفق المرصد.

 ويستهدف عناصر التنظيم في هجماتهم على السواء قوات النظام والمليشيات الموالية له والقوات الكردية التي دعمتها واشنطن في مواجهة التنظيم.

وتسبب النزاع في سوريا منذ آذار/مارس 2011 بأكثر من 380 ألف قتيل وشرد الملايين.

م.م/ص.ش (أ ف ب)

  • Irak Zivilbevölkerung flieht aus Mosul (Jonathan Alpeyrie)

    بالصور: نساء في مواجهة الموت والصراع من أجل البقاء

    البحث عن مخرج

    اضطرت هذه المجموعة من النساء لركوب الشاحنة، بغرب مدينة الموصل العراقية في شهر مارس/ آذار 2017، هربا من المعارك التي كانت تدور آنذاك بين مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والقوات العراقية التي تمكنت بعد أشهر من دحر التنظيم وإعلان هزيمته. 

  • Syrien Zivilisten nahe Grenze zur Türkei (Jonathan Alpeyrie)

    بالصور: نساء في مواجهة الموت والصراع من أجل البقاء

    الهرب تحت جنح الظلام

    حاولت هذه الأسرة السورية بمساعدة مقاتلي المعارضة التوجه إلى الحدود التركية، بعد هجوم بين قوات النظام السوري على معقل المعارضة المسلحة الأخير في محافظة إدلب في محاولة للقضاء عليها واستعادة السيطرة على المنطقة والحراك المستمر منذ مارس/ آذار 2012. 

  • Nepal Soldatinen in Kathmandu (Jonathan Alpeyrie)

    بالصور: نساء في مواجهة الموت والصراع من أجل البقاء

    كتيبة النساء!

    تعود هذه الصورة لشهر فبراير/ شباط 2005 لكتيبة نساء في صفوف الجيش النيبالي أثناء مراسم احتفال في كاثماندو عاصمة نيبال. ويقول الجيش النيبالي إنه يقبل النساء في صفوفه منذ عام 1961 حيث بدأنا كممرضات في الجيش، ومنذ عام 2005 يمكن للنساء الالتحاق بكل وحدات الجيش مثل الرجال.

  • Crack Addicts in Rio de Janeiro (Jonathan Alpeyrie)

    بالصور: نساء في مواجهة الموت والصراع من أجل البقاء

    في قبضة المخدرات!

    تخوض البرازيل حربا غير عادية ضد المخدرات، يقول ألبيري في تقرير مصور من مدينة ريو دي جانيرو التي يعيش في شوارعها أكثر من 300 ألف مشرد مدمن على المخدارات. ونساء البرازيل، بطبيعة الحال، من ضمن ضحايا الإدمان والحرب ضد المخدرات.

  • Ukraine Angehörige beim Begräbnis von Separatisten-Kämpfern (Jonathan Alpeyrie)

    بالصور: نساء في مواجهة الموت والصراع من أجل البقاء

    الوداع الأخير

    تبكي هاتان السيداتان على ضحاياهن، الذين فقدوا حياتهم بمعارك الانفصال ضد الجيش الأوكراني في أغسطس/ آب عام 2014. وتم دفن هؤلاء في مقبرة قريتهم الواقعة بجنوب مدينة دونيتسك بالقرب من جبهات القتال. وقتل مئات من المقاتلين والمدنيين في تلك المعارك بمنطقة دونباس في شرقي أوكرانيا. 

  • Ukraine Kämpfe bei Debalteve (Jonathan Alpeyrie)

    بالصور: نساء في مواجهة الموت والصراع من أجل البقاء

    حياة على وقع المعارك

    تقف هذه المرأة أمام منزل في شرقي أوكرانيا تعرض لهجوم في عام 2015 حيث الثقوب التي أحدثتها الطلقات في جدار البيت وسقفه واضحة. وقد تم محاصرة آلاف المدنيين بمدينة ديبالتسيفو المتصارع عليها بين القوات الأوكرانية والانفصاليين المواليين لروسيا. ولاتزال هذه المدينة الواقعة في شرقي أوكرانيا تشهد خرقا لوقف إطلاق النار، حيث لم يحسم وضعها بعد. 

  • Kenia OLF Rebellen (Jonathan Alpeyrie)

    بالصور: نساء في مواجهة الموت والصراع من أجل البقاء

    المشاركة في معارك الاستقلال

    مجموعة من مقاتلي ومقاتلات جبهة تحرير أورومو في شمالي كينيا عام 2006. وقد تم تأسيس الجبهة عام 1973 للكفاح من أجل استقلال المنتمين لإثنية أومورو التي تعتبر المجموعة الإثنية الأكبر في إثيوبيا. وفي إطار سياسة السلام لرئيس الوزراء الأثيوبي، آبي أحمد، وقعت الجبهة عام 2018 اتفاقية سلام معه. إعداد: جونثان ألبيري/ د.ب


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