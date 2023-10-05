 المرصد الأوروبي: 2023 في طريقه ليكون العام الأكثر سخونة على الإطلاق | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.10.2023

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أخبار

المرصد الأوروبي: 2023 في طريقه ليكون العام الأكثر سخونة على الإطلاق

قالت خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي إن العام الحالي في طريقه لأن يصبح الأعلى حرارة على الإطلاق، مع ارتفاع معدل ​​درجة الحرارة عالمياً حتى الآن هذا العام بمقدار 0.52 درجة مئوية.

حريق غابات في اليونان ( 03.09.2023)

فيما شهدت بعض مناطق العالم عواصف شديد وأمطار وفيضانات مدمرة، شهدت مناطق أخرى حرائق كارثية

أعلن مرصد كوبرنيكوس الأوروبي الخميس (الخامس من تشرين الأول/أكتوبر 2023) أنّ "الشهر الفائت كان الأكثر حرّاً على الإطلاق الذي يسجّل على مستوى العالم" وقد تخطّى الرقم القياسي السابق المسجّل في 2020 بفارق كبير بلغ نصف درجة مئوية.

مختارات

أدت السيول الناجمة عن الإعصار دانيال إلى انهيار سدود وجرف مبان وتدمير ربع مدينة درنة الواقعة في شرق ليبيا، وسط مخاوف من فقد ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص. فما هو هذا الأعصار وكيف تنشأ الأعاصير المتوسطية؟

وقال المرصد إنّ متوسط حرارة سطح الكوكب خلال الشهر المنصرم بلغ 16.38 درجة مئوية، وهي "حالة شاذة غير مسبوقة" إذ إنّها تزيد بمقدار 1.75 درجة مئوية عن معدل درجات الحرارة لشهر أيلول/سبتمبر في الفترة 1850-1900"، أي قبل تأثير انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن النشاط البشري على المناخ.

كذلك، أعلن المرصد في تقريره الشهري أنّ معدل درجات الحرارة في العالم منذ مطلع حهذا العام يزيد بـ1.4 درجات مئوية عمّا كان عليه قبل الثورة الصناعية.

وقال المرصد إنّ متوسط درجة الحرارة في العالم بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر هو الأكثر حرّاً على الإطلاق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. وأضاف أنّ هذا المعدّل يزيد بمقدار 1.40 درجة مئوية عن المعدّل الذي كان سائداً في الفترة الممتدّة من خمسينيات القرن التاسع عشر إلى مطلع القرن العشرين.

وبالنظر إلى أنّ اتفاقية باريس المناخية وضعت نصب عيني العالم هدفاً طموحاً يتمثّل بوقف الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية بالمقارنة مع درجة حرارة سطح الكوكب خلال الفترة التي سبقت الثورة الصناعية، فإنّ الأرقام التي نشرها كوبرنيكوس تعني أنّ العالم بات أقرب من أيّ وقت مضى لبلوغ هذا الحدّ الأقصى.

كما وصل الجليد البحري في أنتاركتيكا إلى أدنى مستوى تاريخي في أيلول/سبتمبر ، حيث غطى مساحة أقل بنسبة 9% من الجليد البحري في المتوسط من عام 1991 إلى عام .2020 وفي القطب الشمالي، بلغ الجليد البحري في أيلول/سبتمبر خامس أدنى مستوى له. 
ومن حيث هطول الأمطار ، كانت الصورة مختلطة في أيلول/سبتمبر. وشهدت أجزاء كبيرة من غرب أوروبا أمطارا أكثر من المعتاد وكانت هناك 
فيضانات في اليونان وليبيا نتيجة  للعاصفة دانيال  التي ضربت البحر المتوسط. لكن أجزاء أخرى من أوروبا والولايات المتحدة والمكسيك وآسيا الوسطى وأستراليا سجلت أكثر شهور أيلول/سبتمبر جفافا منذ بدء التسجيلات.

وتنشر خدمة كوبرنيكوس بانتظام بيانات عن درجة الحرارة على سطح الأرض والغطاء الجليدي البحري وبيانات هطول الأمطار. وتستند النتائج إلى تحليلات تم إعدادها بواسطة الكمبيوتر تتضمن مليارات القياسات من الأقمار الاصطناعية والسفن والطائرات ومحطات الطقس في جميع 
أنحاء العالم. 

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)

  • Auf dieser Luftaufnahme sieht man riesige schlammfarbene Wassermassen zwischen Häusern mit roten Dächern in der griechischen Stadt Vólos

    أجواء عاصفة وفيضانات مدمرة.. صور مأساوية من اليونان وتركيا

    عاصفة "دانيال" فوق اليونان

    في اليونان، اندلعت حرائق الغابات خلال فصل الصيف، والآن تمتد العاصفة "دانيال" عبر أجزاء من البلاد. وفي مدينة فولوس اليونانية، طوقت الشرطة على المدينة ومنعت الوصول إليها بسبب هطول الأمطار الغزيرة، فيما حذر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس "أن الصيف الخالي من الهموم كما نعرفه لن يكون موجودا".

  • Eine stark zerstörte Straße in der Stadt Vólos in Griechenland

    أجواء عاصفة وفيضانات مدمرة.. صور مأساوية من اليونان وتركيا

    شوارع مدمرة

    في فولوس، وصف الوضع بأنه "مأساوي" فقد جرفت كتل المياه شوارع بأكملها وتحولت إلى أنهار. بالإضافة إلى ذلك، انقطع التيار الكهربائي عن أجزاء من المدينة مرارا، وتأثرت شبكة الهاتف المحمول والإنترنت.

  • Zwei Feuerwehrleute sitzen bei einer Evakuierungsaktion mit einem Mann, einer Frau und einen Hund in einem Schlauchboot

    أجواء عاصفة وفيضانات مدمرة.. صور مأساوية من اليونان وتركيا

    إخلاء سكان المدينة

    وفقا لخبراء الأرصاد الجوية، لم تشهد المدن اليونانية أمطار سابقة بهذه الغزارة، فيما قام رجال الإطفاء بإجلاء الناس والحيوانات على متن قوارب مطاطية من مناطق غمرتها المياه من مدينة لاريسا اليونانية.

  • Mehrere Anwohner in Regenmänteln und Regenschirmen stehen knietief im Wasser und entsorgen auf der Straße Trümmer

    أجواء عاصفة وفيضانات مدمرة.. صور مأساوية من اليونان وتركيا

    إزالة الأنقاض

    يقوم العديد من السكان المحليين بإزالة الأنقاض من الشوارع التي غمرتها المياه. قارنت خدمة الأرصاد الجوية الألمانية العاصفة "دانيال" بكارثة الفيضانات التي ضربت ألمانيا في صيف عام 2021 واعتبرت أن الفيضانات الحالية في اليونان أكثر سوءا. ويتوقع الخبراء سقوط 500 إلى 1500 لتر من الأمطار لكل متر مربع في وسط اليونان.

  • Ein vom Unwetter zerstörtes Haus liegt im Bezirk Igneada in Kirklareli mitten zwischen umgestürzten Bäumen und Trümmern im Wasser

    أجواء عاصفة وفيضانات مدمرة.. صور مأساوية من اليونان وتركيا

    أجواء عاصفة في غرب تركيا

    كما هطلت أمطار غزيرة في غرب تركيا. ووفقا لمصادر إخبارية محلية فقد لقي خمسة أشخاص حتفهم في المناطق المتضررة.

  • Zwei Männer mit Rettungswesten und Schutzhelmen suchen zwischen entwurzelten Bäumen und Trümmern nach Vermissten

    أجواء عاصفة وفيضانات مدمرة.. صور مأساوية من اليونان وتركيا

    البحث عن مفقودين

    وتبحث فرق الإنقاذ عن المفقودين في منشأة سياحية في منطقة إيغنيادا في كيركلاريلي، وسط الدمار الذي لحق بها.

  • Zwei Männer begleiten einen geretteten, aber sichtlich geschwächten Mann in Istanbul durch die knietiefen Wassermassen

    أجواء عاصفة وفيضانات مدمرة.. صور مأساوية من اليونان وتركيا

    فيضانات في اسطنبول

    تحولت شوارع اسطنبول إلى أنهار جرفت السيارات وغمرت المياه محطات المترو. وتم إنقاذ رجل أحاطته المياه في منطقة كوتشوك شكمجة في اسطنبول.

  • Auf der Straße liegen zerstörte mehrere Autos im Wasser, die durch das Unwetter weggespült wurden. Im Bildvordergrund läuft eine Person in einem gelben Regenmantel vorbei.

    أجواء عاصفة وفيضانات مدمرة.. صور مأساوية من اليونان وتركيا

    المياه جرفت السيارات في فولوس

    حتى الآن، لا توجد نهاية في الأفق. ومن المتوقع أن يستمر هطول الأمطار، بيد أن الأجواء بدأت في الاستقرار قليلا ما يبشر بانتهاء الأزمة.


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