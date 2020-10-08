المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس تعلق رحلاتها بسبب كورونا

ألغت المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الأمريكية كامالا هاريس رحلات السفر حتى الأسبوع المقبل بعد أن جاءت نتيجة اختبارات اثنين بالحملة الانتخابية إيجابية بفيروس كورونا، حسبما أعلنت الحملة اليوم الخميس (15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020).

وجاء في بيان الحملة أن القرار اتخذ "من باب الحذر، وتماشيا مع التزام حملتنا باتخاذ أعلى مستويات الإجراءات الاحترازية".

وقالت الحملة إنه لا يتعين على هاريس الخضوع لحجر صحي، حيث أنها لم تكن على اتصال مباشر بالاثنين خلال اليومين السابقين على تشخيص إصابتهما بمرض كوفيد19-، مشيرة إلى إرشادات وكالة الصحة الأمريكية، ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وسافر هذان العضوان بالطائرة مع السناتورة الديموقراطية في 8 أكتوبر/ تشرين الأول. ووفقا لفريق حملتها، أجرت كامالا هاريس منذ ذلك الحين اختبارين لكوفيد-19 جاءت نتيجتهما سلبية، موضحا أن السناتورة لم تكن على اتصال بالمصابَين "خلال الـ 48 ساعة التي سبقت اختبارهما".

وقالت هاريس في تغريدة على تويتر: "كانت نتيجة اختبارين لي سلبية هذا الأسبوع، ولم تظهر على أعراض (كورونا)".

وكتبت تقول إن "كلا من عضو طاقم الطيران، وعضو فريق الموظفين، كانا يرتديان كمامات "إن95 "في كل الأوقات التي كانا فيها قريبين مني، ويرى أطباؤنا أننا لم نكن معرضين للعدوى وفقا لإرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها".

وعلم الفريق في وقت متأخر من يوم الأربعاء أن مديرة اتصالات هاريس وهي ليز ألين وعضو طاقم الطيران قد جاءت نتيجتهما إيجابية. ووفقا للحملة، لم يكن أيا منهما على اتصال في الآونة الأخيرة بالمرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن أو أي من الموظفين.

وستواصل هاريس حملتها الانتخابية من خلال فعاليات على الإنترنت.

وهذا الإعلان هو أحدث تطور في حملة رئاسية انقلبت رأسا على عقب بسبب وباء كوفيد-19، بعد أسبوعين من اليوم الذي ثبتت فيه إصابة الرئيس دونالد ترامب بالفيروس.

ص.ش/ أزح (د ب أ، أ ف ب)