المرأة وتغير المناخ

ليست الحرب وحدها.. كيف فاقم الجفاف معاناة السوريين؟

يركز العالم على الحرب في سوريا وأزمة اللاجئين التي تمخضت عنها، لكن هناك جانبا نادرا ما تتم الإشارة إليه، يخصّ الأوضاع المعيشية المتدهورة التي ترجع أسبابها الأولى إلى موجة الجفاف التي ضربت البلاد قبل الحرب.