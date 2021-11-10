المرأة وتغير المناخ

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الجميع يعاني من تغير المناخ، ولكن بمستويات مختلفة. عدد ضحايا التغيرات المناخية من النساء أكثر من الرجال. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على المرأة العمل أكثر وتظل أكثر عرضة للعنف كما تظهر الدراسات.
لعقود طويلة من الزمن كان مبدأ "سيادة الدول" الإطار الحاكم للعلاقات الدولية، لكن تفاقم ظاهرة التغير المناخي التي تهدد كوكب الأرض قد يؤدي إلى تدخلات خارجية بدافع منع "إبادة بيئية"، يقول المحلل الألماني أندرياس كلوته.
التقليل من الرحلات الجوية واستخدام وسائل النقل العام والاستهلاك الحذر للمياه هي سبل معروفة للمساعدة في مكافحة تغير المناخ، لكن الكثير منا ينسى مدى الاختلاف الذي يمكننا إحداثه من خلال تغيير العادات الغذائية.
مع انطلاق أول قمة للتكيف مع المناخ تنظمها هولندا، يجتمع زعماء من كل أنحاء العالم افتراضيا لجعل كوكب الأرض أكثر قدرة على مواجهة تأثيرات ظاهرة تغير المناخ. ويعد التكيف مع تأثيرات تغير المناخ أحد ركائز اتفاق باريس البيئي.
يركز العالم على الحرب في سوريا وأزمة اللاجئين التي تمخضت عنها، لكن هناك جانبا نادرا ما تتم الإشارة إليه، يخصّ الأوضاع المعيشية المتدهورة التي ترجع أسبابها الأولى إلى موجة الجفاف التي ضربت البلاد قبل الحرب.
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