 المرأة وتغير المناخ | صنع في ألمانيا | DW | 27.10.2021

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صنع في ألمانيا

المرأة وتغير المناخ

الجميع يعاني من تغير المناخ، ولكن بمستويات مختلفة. عدد ضحايا التغيرات المناخية من النساء أكثر من الرجال. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على المرأة العمل أكثر وتظل أكثر عرضة للعنف كما تظهر الدراسات.

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