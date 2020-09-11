 المرأة الصومالية تخوض معركة انتخابية صعبة لتعزيز دورها السياسي! | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 31.01.2021

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ثقافة ومجتمع

المرأة الصومالية تخوض معركة انتخابية صعبة لتعزيز دورها السياسي!

مع اقتراب موعد الانتخابات الصومالية، تتعالى الأصوات المطالبة بإعطاء دور أكبر للنساء في المعترك السياسي هناك، فيما تشعر مرشحات وناشطات بالقلق من مجموعة من العراقيل، التي لا تزال تعترض طريقهن إلى وضع أفضل ومساواة أكبر.

Somalia Mogadischu Parlament

رغم أن هذه الصورة تشير إلى خلاف ذلك، فإن النساء بالكاد يشكلن ربع أعضاء البرلمان في الصومال.

أمينة محمد عبدي، واحدة من أشد منتقدي الحكومة الصومالية. ترشحت لأول مرة للبرلمان عام 2012 وكان عمرها آنذاك 24 عاما. وقد فازت أمينة، لتصبح بذلك واحدة من النساء القلائل اللواتي يمثلن الشعب. وحاليا، تبلغ أمينة 32 عاما وتترشح لولاية ثالثة في الانتخابات المؤجلة، والمقرر إجراؤها في الثامن من فبراير/شباط.

مختارات

اندلعت معركة بالأسلحة النارية في مقديشو بين جنود صوماليين وعناصر من حركة الشباب تحصنوا في مبنى قريب من فندق استهدفوه بتفجير انتحاري مساء أمس الخميس وأسفر عن مصرع خمسة أشخاص على الأقل.

وصول الصومالية إيلواد إيلمان والليبية هاجر الشريف إلى القائمة القصيرة لمرشحي جائزة نوبل للسلام، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن اسم الفائز نهاية هذا الأسبوع.

لكن الأمر لم يكن سهلا بالمرة في بلد يمزقه الصراع، ويهيمن فيه الرجال على السياسة. فعادة ما يقرر شيوخ القبائل من سيدخل إلى البرلمان، كما أن قلة تعتقد أن المرأة يجب أن تشارك في العمل السياسي. "سئلت: هل تريدين أن تكوني عاهرة؟ كيف يمكن لامرأة أن تمثل عشيرة"، تقول أمينة لوكالة "رويترز". وتضيف "لقد أصريت وقلت إن العشيرة لا تتكون من الرجال فقط".

وفي هذا العام، تخوض أمنية المنافسة ضد خمسة رجال على نفس المقعد. إنه واحد من 329 مقعدا في البرلمان بمجلسيه، حيث تشغل النساء فقط 24 في المائة منها.

البرلمانية الصومالية أمينة محمد عبدي

ترغب البرلمانية الصومالية أمينة محمد عبدي في رؤية المزيد من النساء في البرلمان

دعم وزاري

وفي منتصف كانون الثاني/يناير أعلن رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبل أنه يجب تخصيص ثلث المقاعد البرلمانية للنساء.المُؤسسة والرئيسة التنفيذية لمؤسسة "اسمع المرأة" دقة عبدي قاسم سلاد لم تتأثر بإعلان رئيس الوزراء الصومالي، وقالت في حوار لها مع DW "لقد أخطأنا عندما لم نضغط من أجل كتابة حصة 30 في المائة في الدستور...". وأضافت: " لا يمكن كسر السياسات بسهولة، وفي الوقت الحالي الأمر مجرد توصية".

وتتابع سلاد كلامها بالقول، إنها تشعر بالقلق من أن النساء لن تنجحن في الفوز بمقاعد أكثر من المرة السابقة، وأردفت: "في الوقت الحالي نشغل 24 في المائة من المقاعد لكنني أعتقد أن هذه (المقاعد) يمكن أن تضيع هذا العام".

Somalia Ministerpräsident Mohamed Hussein Roble

رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبل يؤيد حصة 30٪ للنساء.

وترى وزيرة الخارجية السابقة فوزية يوسف حاجي آدم أن نظام الحصة "الكوتا" خطوة ضروية. وتقول حاجي آدم في حوار لها مع DW إن "الهدف الأساسي من نظام الكوتا هو تقليص الفجوات بين الجنسين بالتمثيل في القوائم الانتخابية". وتضيف بأن: "الكوتا للبرلمانيات تعتبر أمرا حيويا لحماية حقوق المرأة، لكنها تعكس أيضا عدد السكان الذين تمثلهم في البرلمان".

عقبات كثيرة أمام المرأة

وتعد فوزية يوسف حاجي آدم أول امرأة تشغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية في الصومال، وتتزعم الآن الحزب الوطني الديمقراطي، وهي على دراية كبيرة بالعقبات التي تواجهها النساء الطموحات في معترك السياسي في الصومال. وفي هذا الصدد تقول "التحديات التي تواجهها المرأة تتمثل بشكل أساسي في الصراع الذي لا ينتهي في الصومال وانعدام السلام والاستقرار، ولكن أيضاً إرهابيي (حركة) الشباب الذين يهاجمون أي عمليات تنموية وديمقراطية". وتضيف بأن "عاملا آخر وهو نقص التمويل بالنسبة للعديد من النساء اللاتي لديهن طموحات سياسية".

وفي الانتخابات المقبلة، يتعين على أي شخص يترشح لشغل مقعد في البرلمان الصومالي بمجلسيه دفع رسوم تسجيل تتراوح بين 8200 يورو إلى 16400 يورو. وغالباً ما تجد النساء صعوبة في الحصول على مثل هذه المبالغ بالمقارنة مع الرجال، الذين يرجح تلقيهم للأموال من أفراد العشيرة والشركات.

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صوماليات يتحدين التقاليد والتشدد ويمارسن كرة السلة

قاعدة 4,5 يجب أن تذهب

وتقول فوزية يوسف حاجي آدم إن هناك مشكلة أخرى "الكوتا لن تساعد النساء طالما أن قاعدة 4,5 موجودة في الصومال، لأن كبار السن التتقليديون يختارون من يذهب إلى البرلمان، ولا يؤمنون بمشاركة المرأة (في الحياة) السياسية". وتضيف بأن الصوماليين مازالوا ينتظرون تنفيذ مبدأ "شخص واحد، صوت واحد"، والذي كان من المفترض اعتماده في هذه الانتخابات. أما بخصوص قاعدة 4,5، فإنه لا يتم انتخاب أعضاء البرلمان من قبل المواطنين مباشرة، وإنما من قبل مندوبي العشائر، الذين وقع عليهم الاختيار مسبقا من قبل شيوخ العشيرة. ويشمل المندوبون شيوخ العشائر بأنفسهم، فضلاً 30 في المائة من  النساء و20 في المائة من الشباب. وتحصل العشائر الأكبر في الصومال على نفس عدد المقاعد في البرلمان، فيما تحصل العشائر الأصغر على نصف هذا العدد.

المرشحة للانتخابات الصومالية لول إسحاق آدان

المرشحة لول إسحاق آدان: آمل أن أفوز بمقعد لأن كل شخص لديه حلم يسعى لتحقيقه

المُرشحة في انتخابات هذا العام لول إسحاق آدان، ترى أنه من الصعب على النساء النجاح في ظل هذا النظام، الذي تسيطر عليه العشيرة. وقالت في حوار لها مع DW إنه "على سبيل المثال ينظر إلى النساء على أنهن أقل كفاءة من الرجال فيما يتعلق بالقوة ومن منظور مالي". وأضافت: "المسألة الأخرى هي أن بعض العشائر تمارس الضغط على شيوخها التقليديين لتفضيل الرجال في الانتخابات". وأردفت: "لكنني آمل أن أفوز بمقعد لأن كل شخص لديه حلم يسعى لتحقيقه".

وفي نفس السياق، قالت دقة عبدي قاسم سلاد المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمؤسسة "اسمع المرأة" إن هناك حاجة للمزيد من الدعم للنساء، مضيفة "يجب على المجتمع المدني ألا يخذل النساء اللواتي يرسلن إلى البرلمان. يجب دعمهن ومحاسبتهن أيضا". وأضافت أنه يمكن تحقيق حصة 30 في المائة معا ليس فقط في مجال السياسة بل أيضا في جميع القطاعات، حسب رأيها.

سيلياه فروليش، محمد أوداو/ر.م

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    "أرض الصومال" تعلق آمالاً على ميناء بربرة

    خمسة وعشرون عاماً... ومستمرة

    منذ تأسيسها في العام 1991، لم يعترف المجتمع الدولي بـ"أرض الصومال" كدولة مستقلة. لكن شبه الدولة هذه لا تزال على قيد الحياة. عزلتها تعني معرفة القليل عنها، لكن امتلاكها 850 كيلومتراً من السواحل البحرية يفرض أن لا تكون منسية بالكامل، على الأقل في محيطها. وبالفعل تزداد علاقاتها الحيوية قوة مع دول إقليمية كأثيوبيا.

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    "أرض الصومال" تعلق آمالاً على ميناء بربرة

    زحف التشدد

    ترتفع نسبة الفقر والبطالة في أرض الصومال. ويعبر بعض المواطنين عن مخاوفهم من تزايد التشدد الإسلامي في أكبر مدنها هرجيسا، حيث لم تعد الموسيقا تنبعث من المقاهي، والمزيد من النساء يستبدلن العباءة السوداء بالثياب الصومالية المزركشة. لكن آخرين يقولون إن التشدد الديني يتعايش أيضاً مع التجمعات والأسواق المتحررة.

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    "أرض الصومال" تعلق آمالاً على ميناء بربرة

    طريق طويل أمام البلاد

    يأمل المسؤولون في أرض الصومال أن تتأثر البلاد من علاقاتها مع أثيوبيا المجاورة ومن نموها الاقتصادي. لكن لا تزال هناك حاجة إلى المزيد من الاستثمار في ميناء بربرة، قبل أن تصل إليه المزيد من السفن. والطرق المعبدة التي بنتها أثيوبيا من جهتها إلى الحدود المشتركة تبدو أقل قدرة على استيعاب السيارات الثقيلة في جانب "أرض الصومال".

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    "أرض الصومال" تعلق آمالاً على ميناء بربرة

    عنقاء هرجيسا

    صلابة "أرض الصومال" تتجلى بوضوح في العاصمة هرجيسا. ويقول سعيد محمد، مدير معهد الأفق، إن "هرجيسا كانت مدمرة تماماً في العام 1991: كانت أنقاضاً ونفايات". ويضيف محمد، الذي تعمل شركته الاستشارية على مساعدة المجتمعات المحلية إلى التحول نحو التطور والاستقرار، "إن بعث الحياة فيها من جديد تم من قبل الرواد الأوائل الذين استقلوا القوارب الشراعية للحصول على المؤن من ميناء دبي".

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    "أرض الصومال" تعلق آمالاً على ميناء بربرة

    القوة الصومالية

    يواجه الوافدون إلى العاصمة، ذات الـ800 ألف نسمة، مزيجاً من الصياح والفوضى في الأسواق المحلية وبالمجمعات السكنية. وتتفاخر هرجيسا ببعض المباني الإدارية ذات الواجهات الزجاجية، ونقاط الوصول إلى الإنترنت في المقاهي، وبالصالات الرياضية المكيفة، والتي تتناغم جميعها مع خصوصية القوة والديناميكية الصومالية.

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    "أرض الصومال" تعلق آمالاً على ميناء بربرة

    الحياة بين المهجر والماشية

    تعتمد أرض الصومال على الأموال التي يحولها المهاجرون إليها، والتي تصل إلى 400 مليون دولار سنوياً، وعلى تجارة المواشي مع الدول العربية، وهو ما يشكل 65 بالمئة من الدخل القومي. ولدى الحكومة ميزانية تعتمد على الدعم المحلي. وهكذا فمن الصعب على أي حكومة أن تثبت جدارتها للمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المحلي والقطاع الخاص.

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    "أرض الصومال" تعلق آمالاً على ميناء بربرة

    العزلة المالية

    غياب الاعتراف بـ"أرض الصومال" يحرمها من دعم دولي مباشر وواسع النطاق من قبل مؤسسات كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وعلى سبيل المثال، فإن أعضاء اتحاد النقل البحري في ميناء بربرة لا يحصلون على نفس الأجور – حوالي 250 دولاراً شهرياً - كنظرائهم الأجانب نظراً إلى أنهم لا ينتمون إلى منظمات معترف بها دولياً.

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    "أرض الصومال" تعلق آمالاً على ميناء بربرة

    ممر بربرة

    بربرة اسم يستدعي صور خط الاستواء والتجار الأفارقة والشمس الملتهبة. وتربط المدينة علاقة قديمة بالتجارة البحرية التي انهارت تحت وطأة ميناء جيبوتي إلى الشمال منها. وفي الوقت الحالي، فإن ميناءها القديم منهار ومملوء بالسفن الغاطسة حتى نصفها، بينما ميناؤها الحديث يخدم أقل من خمسة بالمئة من تجارة أثيوبيا، لكن التغيير قادم.

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    "أرض الصومال" تعلق آمالاً على ميناء بربرة

    البناء والمعرفة

    يمتاز ميناء بربرة الحديث بأنه في الجانب الأكثر توسعاً من المدينة. ووقعت "أرض الصومال" وأثيوبيا اتفاقية تجارية في 31 مارس/ آذار 2016 لتشغيل الميناء. هذا التطور قد يعيد بربرة إلى العمل كمحور نقل إقليمي، يساعد على تطوير أرض الصومال، بينما تتعزز طموحاتها في بناء الدولة.

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    "أرض الصومال" تعلق آمالاً على ميناء بربرة

    حان وقت الاستقرار

    يعم السلام والأمن في "أرض الصومال"، ولذلك ينتشر صيارفة العملة على جانبي الطريق، وهم يكدسون رزم النقود. لكن طاقات اقتصاد البلاد غير مستغلة إلى الحد الأقصى. ورغم أن الشعب محاصر لعدم الاعتراف بدولته، ومع أن صبره قد ينفد، لكن مع ذلك فإن الأهالي يعملون ما بوسعهم للترحيب بالزوار الأجانب، وغالباً ما يقولون لهم: "شكراً لمجيئكم"، قبل أن يضيفوا: "نرجو أن تخبروا الآخرين عن بلدنا".

    الكاتب: جيفري جيمس/ ر.أ


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