المدينة بعد كورونا

"إدارة الأزمات" ـ هاجس الشركات في معرض هانوفر بألمانيا

بعد توقف لأكثر من عامين بسبب جائحة كورونا، افتتح معرض هانوفر الصناعي، الأهم في العالم، فيما بدأت الشركات الأوروبية التفكير في طرق أبواب أسواق جديدة، جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا والوباء، لكن الأمر لا يخلو من صعوبات.