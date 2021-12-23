 المدينة بعد كورونا | واحة الثقافة | DW | 12.06.2022

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واحة الثقافة

المدينة بعد كورونا

المناطق الحضرية التي تشتهر بالتسوق والمحلات التجارية عرضة للأزمات. الجائحة عجّلت ببوادر أفولها. فمخططو المدن والمعماريون يحاولون استقاء العِبَر من الأزمة. ماذا لو أن الجائحة قد شكّلت فرصة للبدء بشيء جديد تماما؟

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