المدينة بعد كورونا

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المناطق الحضرية التي تشتهر بالتسوق والمحلات التجارية عرضة للأزمات. الجائحة عجّلت ببوادر أفولها. فمخططو المدن والمعماريون يحاولون استقاء العِبَر من الأزمة. ماذا لو أن الجائحة قد شكّلت فرصة للبدء بشيء جديد تماما؟
يبدو أن الأكياس الورقية ليست الخيار الأفضل للبيئة حتى أن تأثيرها البيئي أسوأ من نظيراتها البلاستيكية، استناداً لما يقوله خبراء في مجال البيئة والاستدامة. ما السبب وراء ذلك؟
معهد إيفو الألماني الاقتصادي ينتقد قرار البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة في سبتمبر/ أيلول المقبل معتبراً إياه أنه جاء بعد فوات الأوان. فيما قللت معاهد أوروبية مهمة من توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي.
اتخذ الجفاف في أوروبا أبعادا شديدة خلال السنوات الأربع الماضية. وتنعكس عواقبه بشكل خاص على الغابات والزراعة. فما الذي ينبغي القيام به لتخفيف تداعيات الجفاف؟
بعد توقف لأكثر من عامين بسبب جائحة كورونا، افتتح معرض هانوفر الصناعي، الأهم في العالم، فيما بدأت الشركات الأوروبية التفكير في طرق أبواب أسواق جديدة، جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا والوباء، لكن الأمر لا يخلو من صعوبات.
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