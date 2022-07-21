المدن الكبرى كفضاء للتطور

تبدو استجابة الطبيعة للزحف العمراني مذهلة. يتساءل باحثون لماذا يحاول سمك السلور اصطياد الحمام على ضفاف نهر في إحدى المدن الفرنسية؟ ولماذا تغير إناث الطيور فجأة سلوكها في التزاوج داخل حرم جامعي بكاليفورنيا؟ وكيف تتأقلم الفئران في سنترال بارك بنيويورك مع النظام الغذائي المتغير لفضلات الطعام؟ وكيف نجحت أسماك في المحيط الأطلسي في مقاومة النفايات الكيميائية السامة؟ وهل سيستطيع العث التكيف مع التلوث الضوئي الليلي؟

يقدم بحث جديد رؤى جديدة مفاجئة في نظرية التطور لداروين. وترى أنه لا يوجد مكان آخر تتكيف فيه الحيوانات والنباتات مع الظروف المعيشية الجديدة بالسرعة نفسها كما هي الحال في المدن. لقد عرف علماء الأحياء منذ فترة طويلة أن الحيوانات والنباتات تحتل بيئات جديدة قريبة من البشر. لكن التحليلات الجينية الجديدة تظهر الآن أن هذه التكيفات تستند أيضا إلى تغييرات مهمة في الحمض النووي، أي ما يمكن تسميته: التطور.

وعلى عكس ما كان يعتقد منذ زمن طويل، فإن هذه التغييرات لا تحدث على مدى آلاف السنين، بل في غضون بضعة عقود. العلماء مندهشون من الطريقة التي تدير بها الطبيعة تحويل تدخلاتنا التي تهدد الحياة مثل التلوث البيئي والتلوث الضوئي والضوضاء والنفايات والتنمية الكثيفة إلى طاقة إبداعية لإجراء عمليات تكيف جديدة. يعتقد بعض الباحثين أن طرقا جديدة للحياة يمكن أن تتطور قريبا في مدننا.

ما هي تداعيات هذه التطورات على التوازن بين الإنسان والطبيعة على كوكبنا؟





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