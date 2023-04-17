 المدن العائمة - حلول مبتكرة لمواجهة التغير المناخي | عن كثب | DW | 08.06.2023

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عن كثب

المدن العائمة - حلول مبتكرة لمواجهة التغير المناخي

يتسبب التغير المناخي في ارتفاع مستوى سطح البحر، ما يهدد العديد من المدن الساحلية على المدى البعيد. المهندسون المعماريون يحاولون التفاعل مع هذا التطور بأساليب جديدة، على سبيل المثال من خلال المدن العائمة. لكنها أساليب لا تخلو من العيوب.

المهندس المعماري كوين أولتيوس صمم مدينة عائمة لجزر المالديف تُبَرد بالماء وبطريقة رفيقة بالبيئة. ساشا وجان يعيشان في هولندا في مستوطنة شتايغرايلاند العائمة. الفكرة لا تمثل تحديا تقنيا فحسب: فعند زيادة وزن المنزل يرتفع المنزل المجاور، أي أن كلاهما يعتمد على الآخر. ساشا وجان يعتقدان أن هذه ميزة. فسكان المستوطنة العائمة وسط أمستردام يحبون العيش بالقرب من المياه. مشروع من جامعة كيل يذهب الى أبعد من ذلك. فعالمة الأحياء الحيوية مارتينا مول تبحث في تربية الأسماك والصدف ليس بعيداً عن مكان إقامتها. بذلك يمكن تزويد سكان الحي العائم بمنتجات محلية. هامبورغ وبريمن تعولان منذ عقود على بناء السدود العالية. لكن وبسبب التغير المناخي وعواقبه لا يبدو أن ذلك كافياً. الفيلم يعرض بدائل لبناء السدود ويسلط الضوء على النقاش الدائر حول إمكانية التعايش مع ارتفاع منسوب مياه البحار.

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